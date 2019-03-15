Строим правильно. ​​​​​​​Технический заказчик: незаменимый помощник в организации стройки

Мы продолжаем рубрику «Строим правильно», в которой сотрудники одной из ведущих строительных компаний нашего региона «Стройцентр-Иркутск» рассказывают о правильной организации строительства. Сегодняшний материал посвящен одному из важнейших аспектов такой организации – функции технического заказчика. О нем рассказывает руководитель проектов компании Евгений Купряков.

– В прошлом номере мы поговорили о шести правилах безупречной стройки, соблюдая которые инвестор строительства может получить на выходе объект именно того качества, именно за те деньги и именно в те сроки, которые он планировал. Не важно, о каком именно объекте идет речь – о загородном доме или о новом здании для бизнеса – это универсальные правила.

В подавляющем большинстве случаев инвестор не обладает всеми компетенциями, необходимыми для организации и ведения строительных работ. Такими компетенциями обладают только строительные компании широкого профиля, работающие на рынке в течение многих лет и имеющие большой штат специалистов по различным направлениям – от инженеров-строителей до юристов, владеющих необходимыми знаниями именно в строительной сфере.

Даже наличие в структуре компании-инвестора небольшого подразделения капитального строительства не решает эту проблему, функции такого подразделения прежде всего заключаются в обеспечении интересов инвестора при взаимодействии с остальными участниками строительного процесса.

Важнейшим из таких участников является организация, исполняющая функцию технического заказчика. Если говорить совсем грубо, то это компания, которая принимает на себя всю «головную боль» по организации строительства объекта, в который инвестор решил вложить свои средства. Она выстраивает единую технологическую цепочку строительства, в идеале – от проектирования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Основными составляющими функции технического заказчика являются: организация работ на строительной площадке, привлечение для этого квалифицированных подрядчиков, их координация для неукоснительного следования графику производства работ, надзор за их работой и за соответствием используемых материалов, а также взаимодействие с проектировщиками (поскольку часто уже в процессе стройки приходится корректировать проектные решения), с контролирующими и проверяющими органами, ведение исполнительной документации и контроль расходования денежных средств, выделенных на строительство инвестором.

С экономической точки зрения, технический заказчик – это посредник между инвестором и подрядчиками, непосредственно ведущими строительные работы. И он нужен тогда, когда дополнительные расходы инвестора, которые он понесет без привлечения такого профессионального посредника, превышают сумму вознаграждения, ему выплачиваемого.

По нашей оценке, и, думаю, с этим согласится подавляющее большинство участников строительного рынка, потери при организации строительства непосредственно силами инвестора, возникающие из-за отсутствия у него полного набора компетенций в этой сфере, могут составлять 20 и более процентов от сметной стоимости объекта. Квалифицированный технический заказчик обойдется инвестору в несколько раз дешевле. Вопрос только в том, как найти для этих целей действительно профессиональную организацию и как правильно выстроить с ней отношения. Как и во многих других случаях, лучше всего опираться на опыт других инвесторов, на отзывы тех, кто такими услугами уже воспользовался.

В текущем портфеле заказов компании «Стройцентр-Иркутск» – два больших объекта, на которых мы выполняем функции технического заказчика. Это гостиничные комплексы, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году. Для того, чтобы охарактеризовать роль технического заказчика, можно привести такой показатель. Количество организационных, правовых и технических решений, которые нужно принять до ввода в эксплуатацию каждого из этих объектов, измеряется тысячами. В выработке этих решений с нашей стороны принимает участие команда, состоящая из руководителя проекта, нескольких высококвалифицированных инженеров, сметчиков, инженеров строительного контроля, юристов и других специалистов. Это и есть та самая «головная боль», которую мы снимаем с инвестора, позволяя ему сосредоточиться на задачах собственного бизнеса.

Институт технического заказчика существовал в советские времена, на которые сегодня многие смотрят с ностальгией. И в смысле организации строительства такая ностальгия более чем оправдана: пока наша строительная отрасль все еще далека от той степени эффективности, с которой была организована стройка в советские времена. И можно только приветствовать, что сейчас институт технического заказчика начал активно возрождаться. Мы призываем всех, кто думает об инвестировании в стройку, внимательно изучить этот институт и обязательно привлекать соответствующие организации к реализации своих проектов.

Партнер рубрики – ООО «Стройцентр – Иркутск»