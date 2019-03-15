Супермаркет Слата проводит добрые часы

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Супермаркет Слата проводит добрые часы15 марта 2019
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Специальные предложения от CENTURY 21. ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42 [15.03.2019]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [15.03.2019]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Сдаются офисы. г. Иркутск, ул. Байкальская, БЦ «Такота» [15.03.2019]Комфортные офисы, отличная инфраструктура, престижный район. В стоимость включены коммунальные платежи и охрана. Предложение от собственника.
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Объявление о проведении торгов по продаже имущества предприятия ООО «Восток Морнефтегаз» [15.03.2019]Конкурсный управляющий Симонцев Игорь Алексеевич (ИНН 252100137842, СНИЛС 05785409500, член НП МСО ПАУ, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, Москва, Котельническая набережная, 17), действующий на...
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [13.03.2019]12 апреля 2019 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
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Новые Готовые решения по НДС в системе КонсультантПлюс [12.03.2019]В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по НДС. В них рассмотрены как новшества (декларации, книги покупок и продаж и др.), так и вопросы, которые часто возникают у специалистов: исчисление, уплата, ставки, льготы, процедура возврата, вычеты и др.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.03.2019]
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Сдаются офисы. г. Иркутск, ул. Байкальская, БЦ «Такота» [15.02.2019]Комфортные офисы, отличная инфраструктура, престижный район. В стоимость включены коммунальные платежи и охрана. Предложение от собственника.
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [15.02.2019]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Супермаркет Слата. Новая акция. «Успей купить!» [15.02.2019]
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К кому придут с проверкой в 2019 году: как узнать и подготовиться [15.02.2019]Узнать, нет ли вашей компании в плане проверок, можно на сайте Генпрокуратуры РФ в специальном разделе «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год» proverki.gov.ru.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.02.2019]
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Volvo V90 CROSS COUNTRY СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ! [07.12.2018]Премьер Иркутск. Официальный дилер ООО «ООО ВОЛЬВО КАРС». Тел.: (3952) 550-510. Иркутск, ул. Ширямова, 32. www.premier-irkutsk.ru
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Ювелирная сеть «Алмаз». Готовое решение корпоративного подарка! Подарочные сертификаты ювелирной сети! [07.12.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Железногорсклес» [07.12.2018]Открытое акционерное общество «Железногорсклес» (ОАО «Железногорсклес») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее по тексту – «Годовое общее собрание акционеров»), в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.11.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [07.12.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Производственная база широкого назначения [07.12.2018]г. Иркутск, ул. Ширямова, 101/1 (район грузового аэропорта)
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Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости [07.12.2018]найдем покупателя/арендатора!
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.12.2018]Продажа: ул. Бородина, 11/1 | Аренда: Первомайский, 60а