Супермаркет Слата проводит добрые часы

Новые Готовые решения по НДС в системе КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по НДС. В них рассмотрены как новшества (декларации, книги покупок и продаж и др.), так и вопросы, которые часто возникают у специалистов: исчисление, уплата, ставки, льготы, процедура возврата, вычеты и др.