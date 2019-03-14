ETF для всех. Особенно – для начинающих!

Торгуемые фонды набирают популярность в России и мире и, по словам Вадима Остапенко, директора филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске, идеально подходят для новичков. Подробнее об этом инструменте эксперт рассказал Газете Дело.

– В последнее время мы все чаще слышим об ETF – биржевых торгуемых фондах. На первый взгляд, это какой-то сложный продукт, однако в действительности ETF – настоящая находка даже для начинающих инвесторов.

Специфика этого продукта заключается в том, что, вкладываясь в акции фонда, вы сразу инвестируете в определенный набор ценных бумаг, то есть, по сути, за вас уже собрали инвестпортфель и «привязали» его к тому или иному показателю (это может быть какой-то значимый индекс, отдельный рынок или цена на ресурс, например, на золото). Вам остается только выбрать фонд среди тех, что доступны розничным инвесторам в России, и инвестировать в него.

ETF – это понятный и прозрачный инструмент, поскольку он требует минимальных затрат на управление своим портфелем. Доходность здесь при этом может быть выше, чем у другого распространенного инструмента, популярного среди сторонников консервативной стратегии инвестирования – облигаций.

Чаще всего ETF являются индексными, то есть их динамика повторяет динамику реально существующего фондового индекса. Следовательно, доходность такого фонда будет соответствовать доходности индекса. Преимуществом вложений в индексный фонд является отсутствие ручного управления, что позволяет поддерживать низкую комиссию большинства ETF. В мире существует более 5 тысяч разных ETF, а общий объем средств в них превышает $4 трлн. В зарубежных странах, особенно в США, ETF – привычный инструмент, который пользуется признанием и популярностью среди инвесторов.

На сегодня на Московской бирже представлены 14 ETF. Они позволяют инвесторам в России получить доходность от акций, входящих в состав таких известных индексов как, например, MSCI (Morgan Stanley Capital International). Кроме того, существуют ETF на акции Германии (репликация индекса MSCI Germany), США (MSCI USA и MSCI USA Information Technology), Австралии (MSCI Australia), Японии (MSCI Japan), Великобритании (MSCI United Kingdom) и Китая (MSCI China).

Первым фондом, запущенным на организованной фондовой площадке в РФ в 2013 году, был Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF. Его базой стал индекс Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Index, включающий корпоративные еврооблигации ведущих российских эмитентов. Бумаги фонда торгуются в рублях (FXRB) и долларах США (FXRU). В 2017 году доходность рублевого FXRB составила плюс 14.3%, что оказалось заметно выше доходности по банковским депозитам. В 2018 году новый провайдер ITI Funds запустил еще один ETF, опирающийся на индекс еврооблигаций российских эмитентов немецкой компании Solactive (RUSB).

Кроме того, те, кто стремится к снижению рисков от инвестирования, могут обратить внимание на еще несколько привлекательных инструментов. Таких, как FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF, то есть ETF на американские казначейские облигации с рублевым хеджированием, а также ETF на золото FinEx Gold ETF (FXGD), основанный на цене золота. В соответствии со стратегией ETF в фонд приобретаются упомянутые активы, а в случае с золотом организуется и его хранение. В 2017 году доходность FXGD составила +10.3%.

Несмотря на большой спектр представленных на российской бирже ETF, поле для развития отечественного рынка огромно. В частности, в прошлом году на Мосбирже был запущен ETF на индекс KASE (казахстанского фондового рынка). Наша компания приняла в этом непосредственное участие, выступив маркетмейкером размещения. Представляется, что это весьма интересный инструмент, потому что перспективы рынка Казахстана впечатляют. Так, в 2017 рынок Казахстана вошел в списки самых динамичных в мире, показав прирост на 59%. В состав FXKZ вошли топовые эмитенты Казахстана: KAZ Minerals, КазТрансОйл, KEGOC, Казахтелеком, Kcell, Банк ЦентрКредит и Народный Банк.

Узнать больше можно в офисе «Фридом Финанс» в Иркутске: ул. Горького 36 б оф. II-5, 8(3952)79-99-02.