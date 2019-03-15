Объявление о проведении торгов по продаже имущества предприятия ООО «Восток Морнефтегаз»

Конкурсный управляющий Симонцев Игорь Алексеевич (ИНН 252100137842, СНИЛС 05785409500, член НП МСО ПАУ, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, Москва, Котельническая набережная, 17), действующий на основании Определения Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-2509/2016 от 16.07.2017, объявляет торги путем публичного предложения по продаже имущества должника Общество с ограниченной ответственностью «Восток Морнефтегаз» (693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Солнечного Света, 2, ОГРН 1066501013369, ИНН 6501166304), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-2509/2016 от 02.06.2017. Заявки принимаются по электронной почте simon100@yandex.ru с 00:01 11.03.2019 по 23:59 29.04.2019. (время местное), представление оригиналов документов претендентами, ознакомление с проектами договоров о задатке и купли-продажи производится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Солнечного Света, 2, к. 123 в рабочие дни с 10:00 до 12:00.

Перечень имущества: Лот 1: Сварочный аппарат INVERTEC V350-PRO (г. Усть-Кут); цена 35100 р. Лот 2: Склад на базе Ныш (п. Ныш); цена 2682878 р. Лот 3: Имущественный комплекс (о. Итуруп): Жилая блок-секция 9х3 – 2 шт; Здание контейнерного типа 3*9, Блок-модуль 3*9, Контейнер 20-футовый с оборудованием для пищеблока, Офис ОП Итуруп, Производственная площадка ОП Итуруп, Жилой модуль контейнерного типа (о. Итуруп); цена 1033200 р. Лот 4: Кранец в кольчуге (3м*1,5м) – 2 шт. (г. Южно-Сахалинск); цена 36720 р. Лот 5: Установка по утилизации отходов ЭКО Ф-1 Форсаж-1 (г. Южно-Сахалинск); цена 27000 р. Лот 6: Установка Конденсаторная КРМ-0,4-400-50 У1 (г. Южно-Сахалинск); цена 32760 р. Лот 7: Архивные металлические стеллажи (г. Южно-Сахалинск); цена 38880 р. Лот 8: Полуприцеп модели САВ 931824-0000050,VIN 89931824F3ER2004, г/н АН 0875 38, 2015 г.в. (г. Усть-Кут); цена 1179720 р. Лот 9: Гидромолот D&A 300V производства D&A Heavy Industries Co, серийный номер 302B105; гв. 2008 (Карьер №7 Чаяндинское месторождение Якутия); цена 237 600 р. Лот 10: Прицеп-цистерна УСТ 94651G VIN Z0V94651GE5000044, г/н АО 7454 38 2014 г. в. (карьер Якутия); цена 385100 р. Лот 11: Имущественный комплекс (пгт. Ноглики): Водонапорная башня на метал. каркасе, высота 15 м, S-11,6 кв.м. кадастр.№ 65:22:0000015:1111. Производственное-ремонтно-механическая мастерская, S-1115,1 кв.м, кадастр. № 65:22:0000015:1108. Склад ГСМ, площадь 18,5 кв.м., кадастровый номер 65:22:0000015:1109. Право аренды земельного участка общей площадью 11712 кв.м. кадастровый номер: 65:0000015:20. Право аренды земельного участка общей площадью 5280 кв.м. кадастровый номер: 65:22:0000015:611; цена 7131600 р. Лот 12: Автобус HYUNDAI GRAND STAREX VIN KMJWA37KDFU668930, г/н М168СХ65, 2014 г.в. (г. Южно-Сахалинск); цена 1055000 р.

Ознакомление с имуществом с 11.03.2019 по 20.04.2019 в рабочие дни по месту нахождения имущества по предварительному согласованию с конкурсным управляющим. Цена продажи имущества каждые 10 календарных дней снижается на 15% от начальной цены (в последний период – на 5%). Минимальная цена продажи устанавливается 50% от начальной цены реализации. Период с 11.03.19 по 20.03.19 – 100%; с 21.03.19 по 30.03.19 – 85%; с 31.03.19 по 09.04.19 – 70%; с 10.04.19 по 19.04.19 – 55%, с 20.04.19 по 29.04.19 – 50%. Сумма задатка – 10% от начальной цены лота в действующем периоде.

Итоги торгов подводятся по адресу приема заявок 06.05.2019 в 10:00. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке, оформляется в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ №495 от 23.07.2015 г. К заявке юридического лица – резидента РФ должны быть приложены следующие документы: действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ; копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа юридического лица; копия приказа о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица; доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным лицом). К заявке юридического лица – нерезидента РФ, помимо перечисленных, прилагается надлежащим образом заверенная выписка компетентного органа страны происхождения, подтверждающая внесение заявителя в соответствующий реестр юридических лиц. Выписка считается надлежащим образом заверенной, если при ее заверении соблюдены международные договоры и законодательство РФ в области легализации иностранных официальных документов. Документы, предоставляемые юридическим лицом – нерезидентом РФ, должны сопровождаться переводом на русский язык, верность которого должна быть заверена специализированной организацией, оказывающей услуги в области перевода иностранных текстов. К заявке индивидуального предпринимателя – резидента РФ должны быть приложены: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП, ксерокопия документа, удостоверяющего личность, доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным лицом). К заявке физического лица на участие в торгах должны быть приложены ксерокопия документа, удостоверяющего личность, доверенность на имя представителя (при подаче заявки доверенным лицом). Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. ФИО физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. Заявка и прилагаемые к ней документы не принимаются, а предоставившие их лица не допускаются к участию в торгах, если в ней или в приложенных документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документах исправления; документы исполнены карандашом; имеются серьезные повреждения документов, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; имеются иные нарушения в оформлении документов, вызывающие неустранимые сомнения в достоверности изложенных в документах сведений.

Реквизиты расчетного счета ООО «Восток Морнефтегаз» для перечисления задатков и оплаты приобретенного имущества: р/с 40702810150340036482 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет должника. К участию в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения допускаются претенденты, суммы задатка которых поступили на расчетный счет организатора торгов до даты подведения итогов торгов соответствующего периода. В случае поступления заявки о приобретении лота в определенный период без внесения задатка, такая заявка признается недействительной и победителем может быть признана заявка, поданная следующей в том же периоде. Право приобретения Имущества принадлежит участнику торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества, которая не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за Имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже Имущества посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В случае если участник, признанный победителем, уклоняется (отказывается) от заключения договора купли-продажи по истечении 5 календарных дней со дня подписания протокола об итогах торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения задаток такому участнику (победителю) не возвращается и подлежит включению в конкурсную массу. В случае если участник, признанный победителем, уклоняется (отказывается) от исполнения договора купли-продажи в части полной оплаты Имущества по истечении 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи, продавец направляет победителю уведомление о его расторжении. В таких случаях победителем признается другой участник, подавший следующую заявку на приобретение Имущества. Если участники, которые могут быть признаны победителями, отсутствуют, торги по соответствующему периоду представления предложений о цене Имущества признаются несостоявшимися. В этом случае организатор торгов возобновляет проведение торгов в форме публичного предложения, реализация продолжается с той цены, на которой торги были прерваны в связи с определением победителя.

Победитель обязан подписать и передать конкурсному управляющему договор купли-продажи в течение пяти дней с даты получения договора, уплатить продавцу в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка. Суммы задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Адрес для корреспонденции конкурсного управляющего: 692525, г. Уссурийск, а/я 68. Тел: +7(924)1290000, e-mail: simon100@yandex.ru.