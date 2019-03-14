Иркутский бизнес по-умному. Как умные устройства помогают иркутским компаниям сократить расходы?

Умными устройствами в России уже никого не удивишь, они используются уже практически во всех отраслях. В сельском хозяйстве с их помощью прогнозируют объем урожая, в промышленности – предотвращают поломки и управляют роботами, в медицине – удаленно следят за здоровьем пациентов. Недавно МТС объявила о запуске первой в Иркутске сети на основе новой технологии NB-IoT для интернета вещей, которая обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств. О том, как умные устройства позволят бизнесу региона сократить расходы при внедрении их в производство, рассказал директор Иркутского филиала МТС Андрей Березной.

В Иркутске запускается первая сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте 4G на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Эта сеть поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Иркутске. А в дальнейшем – и в городах области.

«Основное преимущество NB-IoT по сравнению с другими существующими стандартами – малые затраты энергии; ему достаточно приемопередатчика малой мощности, который может работать до 10 лет без подзарядки. Если смотреть на примере отрасли ЖКХ – сейчас умные счетчики работают в стандартах 2G-4G, в связи с чем требуют частой замены батареек, покупки дорогостоящих аккумуляторов или обеспечения постоянного питания, – комментирует Андрей Березной. – Так, счетчик, подключенный к NB-IoT, сможет работать не 2-3 года, а до 10 лет от одной батарейки. Это значительное сокращение эксплуатационных расходов, особенно если речь идет о крупных проектах».

В каких отраслях можно применять

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT может обеспечить быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков. Однако самыми востребованными отраслями во всем мире остаются производственные и коммунальные сферы.

«Недавний пример, запуск системы умного города в Арске, где МТС запустила комплекс инновационных решений для многоквартирных домов и жилых кварталов. Их внедрение не только сэкономит внушительные суммы в ЖКХ за счет полностью автоматизированных интеллектуальных систем, но сделает жизнь людей в городах более комфортной и безопасной. Жители домов в Арске, которые участвуют в проекте, могут спать спокойнее: если умная видеокамера заметит подозрительного человека у подъезда, который фигурирует в базах правоохранительных органов как потенциально опасный, то система автоматически вызывает полицию», – говорит Андрей Березной.

На чем бизнес может сэкономить

«Приведу пример сотрудничества МТС и «Кировского завода», где первым этапом станет создание той самой индустриальной платформы для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием. В ее основе – технологии искусственного интеллекта для сбора и анализа данных о работе станочного парка, способные обработать информацию с неограниченного количества единиц техники. Данная платформа может быть использована для повышения эффективности внутренней и внешней логистики, улучшения работы автоматизированных узлов учета и других производственных процессов. Платформа будет интегрирована, запущена и протестирована на одном из предприятий завода. На втором этапе сотрудничества решения платформы планируется масштабировать и на другие производственные площадки «Кировского завода»: предприятия сельскохозяйственного, промышленного, энергетического машиностроения, металлургическое производство и энергетический комплекс», – комментирует директор Иркутского филиала МТС.

Если говорить про прикладную экономию, то те же датчики применяются и для экономии на освещении. Такие решения состоят с одной стороны из замены светильников на энергосберегающие, с другой — регулирования их мощности. Так в Благовещенске, за счет такого учета городской бюджет экономит около 1,5 млн рублей в год.