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Иркутские фрилансеры оценили тариф «Облачный» от «Ростелекома»

15 марта 2019

Фрилансеры Иркутска оценили тарифный план (ТП) «Облачный», который теперь доступен практически на всей территории Восточной Сибири. Об этом на встрече с представителями разных сфер деятельности самозанятого населения, которая прошла 25 февраля в офисе компании в областном центре Приангарья, сообщил директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

ТП «Облачный» – совместное предложение «Ростелекома» и «Яндекса» – включает доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с и безлимитное облачное хранилище на Яндекс.Диске. Активация опции «Яндекс.Диск UNLIM» осуществляется в личном кабинете абонента. Ежемесячно место в облаке бесплатно увеличивается на 1 Тб, и к концу первого года пользования услугой объем хранилища возрастает до 12 Тб.

Клиенты «Облачного» получают в подарок сервис «Яндекс.Диск Про» с расширенным функционалом: в нем отключены показ рекламы и лимиты на скачивание файлов с публичных страниц, при этом расширен просмотр истории изменений файлов до трех месяцев, увеличен приоритет при обращении в службу поддержки.

Дизайнер, пользователь тарифа «Облачный» Юрий Подзоров отметил: «Моя профессиональная деятельность и личные увлечения – это работа с большим объёмом данных: фотографиями и видеоматериалами высокого разрешения. Файлы необходимо где-то надежно хранить при постоянном быстром доступе к архиву. Мой тариф решил эти задачи».

«За годы работы фотографом у меня накопилось огромное количество фото и видеоматериалов, среди которых особенно много с видами Байкала. Это интеллектуальное богатство было размещено на разных носителях, что доставляло много проблем с оперативным поиском нужной информации. Теперь этих сложностей нет, потому что в тарифе «Облачный» – высокие скорости доступа в интернет и практически неограниченный объем хранилища», – сообщил фотограф, абонент «Ростелекома» Валерий Панфилов.

«Наши специалисты анализируют клиентские запросы. На сегодня один из главных – возможность надежно хранить свое цифровое имущество. При разработке «Облачного» мы учли эту потребность заказчиков и также сделали комфортную абонентскую плату – 850 рублей в месяц», – прокомментировал Александр Теленкевич.

Подключить указанный тарифный план могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности об условиях подключения можно на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8 800 1000 800.


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