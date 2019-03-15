200 миллионов долларов будет вложено в строительство Тайшетского алюминиевого завода РУСАЛа в 2019 году

Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области остается стратегическим проектом РУСАЛа, в 2019 году компания намерена вложить в его строительство 200 млн долларов. Об этом рассказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин в интервью «Интерфаксу».

– В прошлом году мы не располагали заемными средствами и строили Тайшетский завод на свои средства. Процесс поэтому шел не так быстро. Из-за внешних причин сроки запуска немного сдвинулись, и теперь мы планируем ввод в IV квартале 2020 года, – объяснил Евгений Никитин.

По его словам, сейчас РУСАЛ рассматривает возможность проектного финансирования работ по строительству ТаАЗа и ведет переговоры с банками. Финансовые учреждения проявляют интерес, но конкретные детали сотрудничества пока не определены.

В интервью генеральный директор компании также отметил, что ключевая задача, которую РУСАЛ ставит себе на первые месяцы после снятия санкций – это восстановление договоров с клиентами. В прошлом году компания работала строго в рамках генеральных лицензий, которые разрешали операции только с текущими контрагентами. Но специфика логистики и короткие сроки лицензий, которые действовали в конце 2018 года, существенно усложняли заключение долгосрочных договоров. Теперь компания может вернуться к привычному формату долгосрочного сотрудничества с клиентами.

Еще одна задача – постепенное возвращение к прежним объемам производства продукции с добавленной стоимостью (ПДС). В 2017 году этот показатель составлял 47,3%, в 2018 – 45%. Основу ПДС РУСАЛа сегодня составляют высокотехнологичные сплавы для автопрома, а также катанка из сплавов для электротехнического сектора.

– Мы разработали новый бренд Allow – это экологически чистый алюминий с самым низким уровнем выбросов CO2, чем в целом по индустрии. Наша стратегическая цель – укреплять позиции этого бренда, именно такой продукт является сейчас наиболее перспективным на международных рынках, – отметил Евгений Никитин.

Объединенная компания РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Это позволяет компании контролировать все этапы производственного процесса, обеспечивая высокое качество продукции.