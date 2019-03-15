Сбербанк предлагает турфирмам сотрудничество в новом стратегическом проекте

Потенциальные возможности участия представителей туристического бизнеса в проекте комплексного развития южной части Байкала презентовал Сбербанк в рамках встречи с представителями турфирм, гостиниц, гидами. Как отметила директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко, банк заинтересован в развитии территорий и формировании на них новых возможностей для бизнеса.

В частности, стратегический проект с рабочим названием «Развитие Южного побережья Байкала», в котором сегодня участвует Сбербанк, направлен на формирование на территории туристического кластера со всей сопутствующей инфраструктурой. Данный проект реализуется совместно с Правительством Иркутской области.

«В мастер-план в том числе будут включены флагманские проекты по развитию территории, требующие больших инвестиций, например, по возведению крупных гостиничных комплексов, делового конгресс-холла, а также типовые бизнес-проекты, рассчитанные для реализации малым бизнесом, например, организация хостелов, кафе, туристических развлечений», – отметила Наталья Волощенко.

Спикер подробно рассказала об одном из направлений участия представителей турбизнеса в проекте развития региона. Это совместная программа Сбербанка и предпринимателей, стимулирующая движение туристического трафика китайских туристов в торговые и сервисные точки-партнеры. Сегодня продолжается активное формирование пула партнеров, и присоединиться к программе может любой предприниматель, если он и его услуги потенциально интересны китайскому туристу.

Цель партнерской программы: через предоставление выгоды для туриста и обеспечение безопасности, комфортности платежей стимулировать совершение покупок товаров или услуг именно в точках-партнерах. По мнению специалиста банка, распространяя через различные каналы информацию о выгодах и возможности расплатиться картами китайской национальной платежной системы, можно управлять туристическим трафиком. «По данному проекту мы получили поддержку со стороны китайской национальной платежной системы», – рассказала Наталья Волощенко.