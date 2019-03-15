На зимней сессии Школы экологического предпринимательства выбрали лучшие бизнес-идеи

В Байкальске завершилась пятнадцатая сессия «Школы экологического предпринимательства» – партнёрского проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» и компании En+ Group. За четыре дня интенсивного обучения, с 28 февраля по 3 марта, участники школы проработали 17 экологичных бизнес-идей.

По итогам финальной защиты ШЭПР перед потенциальными инвесторами победил проект «Хоспис – территория жизни» благотворительного фонда «Близко к сердцу». Второе место разделили мастерская «Шиворот» по апгрейду одежды и её вторичному использованию и проект «Университет экотроп на Байкале», третье место – у проекта по восстановлению Тельминской швейной фабрики через развитие бренда Anna Freza.

За четыре дня работы школы каждая бизнес-идея прошла ярмарку проектов, защиту концепций, тестирование, апробацию и решение кейса. За эти этапы образовательной программы команды получали баллы – так формировался общий рейтинг. Лидерами в нём также стали победители финальной защиты: первое место – у мастерской «Шиворот», второе – у проекта фонда «Близко к сердцу». Третье место занял проект «Байкальский QUESTion» Байкальской международной экологической школы по проведению игровых экоквестов для туристов в поселке Танхой (Республика Бурятия).

Проект «Хоспис – территория жизни» и мастерская «Шиворот» также победили в «Народном инвесторе» – голосовании за лучшие проекты, по мнению участников и экспертов ШЭПР.

Три команды представили на ШЭПР проекты по развитию Байкальска. Студентка БТОТиС Юлия Бабушкина предложила выращивать раков в бассейнах бывшего института токсикологии и поставлять их в рестораны и бары города для развития нового гастрономического бренда и привлечения туристов. Байкальчанин Евгений Ракитянский проработал проект образовательного лагеря по строительству экотроп. На сессию ШЭПР из Красноярска приехал Алексей Щемелев – он хочет собирать и перерабатывать садовые и дикорастущие ягоды в своём родном Байкальске.

«Идея экопредпринимательства – это идея XXI века, – отметила Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group. – XX век – век, когда бизнес опирался в первую очередь на бурный рост производства. XXI век должен стать веком, когда бизнес будет умным, а это значит, в первую очередь, экологичным. Сегодня у нас нет больше возможности растрачивать ресурсы, необходимые для промышленности и производства, нам нужно эти ресурсы сохранять и восполнять. Поэтому идеи участников Школы экологического предпринимательства так важны. И для En+ Group важна поддержка этого проекта, который с 2012 года реализуется в рамках комплексной программы по защите озера Байкал».