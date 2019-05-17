ВТБ в Иркутске принял участие в проекте «Открытый диалог»

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова встретилась со студентами Иркутского государственного университета (ИГУ) в рамках проекта «Открытый диалог».

В регионе с 2017 года его реализует Министерство по молодежной политике совместно с Иркутским государственным университетом по инициативе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Мероприятия в рамках проекта дают возможность прямого диалога студентов ИГУ с руководителями предприятий региона. Александра Макарова рассказала участникам встречи о возможностях карьеры в банковской сфере: «Вопросы профессиональной ориентации, построения своей карьеры и осознанного выбора дела, которому можно посвятить всю жизнь, важны для каждого будущего специалиста, независимо от выбранной сферы. Мы сотрудничаем с ИГУ по различным направлениям деятельности и благодарны руководству вуза за предложение принять участие в проекте», - отметила она.

ВТБ сотрудничает с ИГУ с 1991 года по разным направлениям, включающим как банковское обслуживание, так и совместные образовательные проекты. Так, в прошлом году представители Службы по работе с акционерами банка организовали серию мастер-классов и конкурс для студентов по управлению личными финансами.