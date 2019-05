Корейская компания Apollo Co., Ltd намерена запустить производство на территории Иркутской области

Сегодня, 16 апреля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с президентом компании Apollo Co., Ltd господином Квон Тэ Гыном и генеральным директором Рю Нам Ху. На встрече обсуждалась возможность открытия производственно-сервисного комплекса компании Apollo Co., Ltd в Иркутской области. Компания производит запорную арматуру, приводные механизмы, различные типы клапанов и оборудования для нефтегазохимических комплексов, электростанций и других отраслей промышленности; обеспечивает полный цикл, включающий в себя производство оборудования и сервисное обслуживание, в том числе отладку и контроль качества работы всех устанавливаемых систем. Фото: irkobl.ru

В настоящее время у Иркутской области более 100 государств – внешнеторговых партнеров. Внешнеторговый оборот Приангарья и Кореи превышает 320 млн долларов США. На корейский рынок экспортируются нефть и нефтепродукты, алюминий, целлюлоза и продукция лесопереработки. Основной объем поставок в Иркутскую область формируют продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

Губернатор особо отметил, что нефтегазовая отрасль – одна из быстроразвивающихся и перспективных отраслей экономики Приангарья. Это связано с деятельностью в регионе таких крупнейших предприятий, как «Иркутская нефтяная компания», «Газпром добыча Иркутск» и «Верхнечонскнефтегаз». Правительство Иркутской области готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию сотрудничества с Республикой Корея. Как отметил господин Квон Тэ Гын, Apollo Co., Ltd заинтересована в локализации производства продукции на территории Иркутской области. Ключевым фактором при принятии решения будет наличие подтвержденного спроса на производимую компанией продукцию со стороны крупных потребителей – предприятий нефтегазодобычи и нефтегазопереработки Приангарья. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ряд встреч с представителями крупных предприятий нефтегазового сектора уже состоялся.