2000 школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. ALхимия будущего»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги всероссийской олимпиады для школьников 5-11 классов «13 элемент. ALхимия будущего». В нынешнем учебном году ее участниками стали более 2000 тысяч учащихся школ из 40 регионов России и Казахстана. Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Целью олимпиады является выявление и развитие творческих способностей учащихся в математике, физике, химии и информатике, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, внедрение инновационных методов профориентации школьников, пропаганда научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких технологий. Для участия в олимпиаде школьники могут на выбор представить научную работу по естественно-научным дисциплинам, либо пройти межпредметную комплексную олимпиаду. По итогам формируется общий рейтинг участников, победители и призеры определяются в каждой возрастной категории.

Финал проходит очно на площадках вузов-партнеров:

Сибирский федеральный университет,

Иркутский национальный технический университет,

Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк),

Уральский государственный горный университет (Екатеринбург),

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ),

Хакасский технический институт (Абакан).

В этот раз торжественная церемония награждения прошла в культурном пространстве «Каменка» в Красноярске в режиме видеоконференции с другими городами-участниками. Лауреатами стали 58 школьников, которые получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, право преимущественного зачисления в целевые группы РУСАЛа и дополнительную стипендию. Все призеры также награждены ценными подарками. Традиционно организаторы поощряют учителей, которые выступают кураторами участников конкурса, и самую активную школу. По итогам этого года звания «Лучшая металлургическая школа России» удостоен Лицей №174 Зеленогорска, чьи ученики заработали самый высокий рейтинг на олимпиаде «13 элемент. ALхимия будущего».– Приятно, что у школьников растет интерес к металлургии, и если раньше на конкурс поступали проекты по большей части в области математики, экологии, почвоведения, геологии, химии, то в конкурсе этого года были представлены работы, касающиеся производства алюминия. Это проекты, которые могут быть связаны с будущей профессиональной реализацией юных исследователей на предприятиях РУСАЛа, и, безусловно, это наш кадровый потенциал, – рассказала директор направления дирекции по персоналу компании РУСАЛ Любовь Нефедьева.

Справка:



Кроме основной конкурсной программы, в рамках олимпиады «13 элемент. ALхимия будущего» в течение учебного года проводятся экскурсии на предприятия горно-металлургического профиля и в лаборатории университетов-организаторов, вебинары для кураторов и научных руководителей, выездные школы, профориентационные мероприятия.



Всероссийский конкурс «13-й элемент. ALхимия будущего» РУСАЛ проводит с 2011 года. За 8 лет к нему присоединились 6 вузов, общее количество участников достигло 10 тыс., подготовлено более 300 научных работ. География конкурса охватывает более 40 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Первые победители уже получили дипломы бакалавров и работают на предприятиях РУСАЛа.