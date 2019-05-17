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2000 школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. ALхимия будущего»

17 мая 2019

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги всероссийской олимпиады для школьников 5-11 классов «13 элемент. ALхимия будущего». В нынешнем учебном году ее участниками стали более 2000 тысяч учащихся школ из 40 регионов России и Казахстана.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Целью олимпиады является выявление и развитие творческих способностей учащихся в математике, физике, химии и информатике, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, внедрение инновационных методов профориентации школьников, пропаганда научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких технологий. Для участия в олимпиаде школьники могут на выбор представить научную работу по естественно-научным дисциплинам, либо пройти межпредметную комплексную олимпиаду. По итогам формируется общий рейтинг участников, победители и призеры определяются в каждой возрастной категории.

Финал проходит очно на площадках вузов-партнеров:

  • Сибирский федеральный университет,
  • Иркутский национальный технический университет,
  • Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк),
  • Уральский государственный горный университет (Екатеринбург),
  • Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ),
  • Хакасский технический институт (Абакан).

В этот раз торжественная церемония награждения прошла в культурном пространстве «Каменка» в Красноярске в режиме видеоконференции с другими городами-участниками. Лауреатами стали 58 школьников, которые получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, право преимущественного зачисления в целевые группы РУСАЛа и дополнительную стипендию. Все призеры также награждены ценными подарками. Традиционно организаторы поощряют учителей, которые выступают кураторами участников конкурса, и самую активную школу. По итогам этого года звания «Лучшая металлургическая школа России» удостоен Лицей №174 Зеленогорска, чьи ученики заработали самый высокий рейтинг на олимпиаде «13 элемент. ALхимия будущего».– Приятно, что у школьников растет интерес к металлургии, и если раньше на конкурс поступали проекты по большей части в области математики, экологии, почвоведения, геологии, химии, то в конкурсе этого года были представлены работы, касающиеся производства алюминия. Это проекты, которые могут быть связаны с будущей профессиональной реализацией юных исследователей на предприятиях РУСАЛа, и, безусловно, это наш кадровый потенциал, – рассказала директор направления дирекции по персоналу компании РУСАЛ Любовь Нефедьева. 

Справка:

Кроме основной конкурсной программы, в рамках олимпиады «13 элемент. ALхимия будущего» в течение учебного года проводятся экскурсии на предприятия горно-металлургического профиля и в лаборатории университетов-организаторов, вебинары для кураторов и научных руководителей, выездные школы, профориентационные мероприятия.

Всероссийский конкурс «13-й элемент. ALхимия будущего» РУСАЛ проводит с 2011 года. За 8 лет к нему присоединились 6 вузов, общее количество участников достигло 10 тыс., подготовлено более 300 научных работ. География конкурса охватывает более 40 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Первые победители уже получили дипломы бакалавров и работают на предприятиях РУСАЛа.

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