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Открыта регистрация на Иркутский Международный Слата Марафон

17 мая 2019

Иркутский Международный Слата Марафон пройдёт 23 июня 2019 года. Марафон предусматривает забег на 3, 10, 21 и 42 километра, а также специальную дистанцию для детей. По словам организаторов, будут медали финишеров, ценные призы для победителей, сувенирная продукция на память, интерактивные площадки для участников и болельщиков на самом мероприятии.

<p>Фото: irkutskmarathon.com</p>

Фото: irkutskmarathon.com

Стоимость регистрации зависит от даты. Цены актуальные до 31 мая:

  • Марафон 42,195 км (1000 руб.)
  •  Полумарафон 21,195 км (800 руб.)
  •  10 км (500 руб.)
  •  3 км (100 руб.)

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно на сайте: https://irkutskmarathon.com/registracziya.html

 


<p>Фото: irkutskmarathon.com</p> <p>Фото: irkutskmarathon.com</p>
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