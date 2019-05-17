Открыта регистрация на Иркутский Международный Слата Марафон

Иркутский Международный Слата Марафон пройдёт 23 июня 2019 года. Марафон предусматривает забег на 3, 10, 21 и 42 километра, а также специальную дистанцию для детей. По словам организаторов, будут медали финишеров, ценные призы для победителей, сувенирная продукция на память, интерактивные площадки для участников и болельщиков на самом мероприятии.

Стоимость регистрации зависит от даты. Цены актуальные до 31 мая:

Марафон 42,195 км (1000 руб.)

Полумарафон 21,195 км (800 руб.)

10 км (500 руб.)

3 км (100 руб.)

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно на сайте: https://irkutskmarathon.com/registracziya.html

⠀