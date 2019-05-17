Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства

Группе компаний "Подрядчик" – десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.

Когда говорят «строительная компания», мы, обыватели, в первую очередь думаем о тех, кто возводит жилые комплексы, многоэтажные дома. Поэтому начать, наверное, следует с того, что вы такое не строите.

– Да, мы специализируемся на быстровозводимых технологиях. Это вагон-дома – модульные здания, которые, как конструктор, собираются на месте из уже готовых блок-модулей – они, кстати, могут быть и жилые. Также мы строим бескаркасные ангары (в них часто размещают фермы, рынки, корты) и каркасные здания – это, например, торговые центры, склады, заводы и фабрики.

Но ведь рынки, фермы и фабрики можно построить по любой из обычных технологий. Дело в скорости строительства?

– Не только. Другие решающие факторы – это стоимость работ и технические характеристики зданий. Например, коровники и фермы уже давно строят по бескаркасной технологии не только из-за их сравнительно привлекательной цены и скорости монтажа. Дело в том, что среда внутри животноводческого комплекса агрессивная, образуется конденсат, появляется грибок, в итоге деревянные фермы приходится «капиталить» каждые три-четыре года. Арочный ангар из металлоконструкций решает эту проблему и позволяет сохранять тепло при минимальном отоплении. Получается своеобразный термос. Кроме этого, для быстровозводимых зданий требуется лишь облегченный фундамент, а значит, их можно строить круглый год.

Звучит хорошо. Но где-то должно быть «но», иначе бы все давно перешли на такие технологии.

– В нашем случае ограничивающее «но» – срок эксплуатации. У быстровозводимых зданий он меньше, чем у привычных нам объектов из бруса, кирпича или камня: от 20 до 100 лет, в зависимости от используемой технологии. Такое строительство подходит для так называемой быстрой колонизации – когда нужно создать инфраструктуру «здесь и сейчас». И большинству наших клиентов – а это золото- и угледобывающие, нефтегазовые, строительные, лесозаготовительные компании – такой формат вполне подходит. Но больше всего их радует наш широкий профиль, благодаря которому «Подрядчик» решает задачи комплексно – строим целые вахтовые поселки, фабрики и комбинаты. Заказчик только ставит задачу и принимает готовый проект, а решение всех организационных вопросов мы берем на себя.

ГОК Быстринское, вахтовый поселок. Фото из архива компании

Перечисленные вами объекты – это в основном коммерческое строительство. Именно такие заказы позволяют вашей компании расти?

– Я бы так не сказал. Во-первых, у нас есть и госконтракты. Во-вторых, их примерно столько же, сколько коммерческих. Мы строим и ремонтируем детские сады, школы, спортивные и социальные объекты. Вы наверняка слышали историю Сергинского психоневрологического интерната. Так вот, капитальный ремонт здания в Чунском районе, куда переехали пациенты этого учреждения, делали мы. И объект этот был для нас не самым простым.

Почему?

– Это бывшее здание детского лагеря, которому более 30 лет и которое последние годы было в запустении. Пришлось разбирать все до несущих конструкций, но мы справились и создали действительно достойные условия. Прежде чем переселить воспитанников интерната, их привозили на небольшие экскурсии – чтобы привыкли. Коллеги рассказывали, что после таких визитов пациенты не хотели возвращаться обратно, так им нравился новый дом.

Скажите, всегда ли быстро равно качественно? Истории о том, как сразу после открытия наскоро возведенного здания в нем, например, обрушивается потолок, - не редкость. Как специалист в сфере быстровозводимых конструкций объясните, пожалуйста, почему такое происходит и что с этим делать?

– Виноват может быть и заказчик, и подрядчик, и обе стороны. Первый выбирает самый дешевый проект, не осознавая, откуда проистекает разница в цене, а второй просто экономит – на материалах, на специалистах, на логистике…

Выходит, тендеры априори предполагают плохое качество?

– Конечно, нет. Есть порядочные организации, которые беспокоятся за свое имя и реализуют качественные проекты. Но, к сожалению, такие не все. Когда наш потенциальный клиент говорит, что у конкурента дешевле, мы всегда просим показать подробности расчетов. Поймите, чудес не бывает, никто не станет работать в убыток, значит, где-то закралась экономия, которая может повлиять на результат. Грубо говоря, мы вам «Мерседес» предлагаем, а другие – «Жигули». И то, и то – машина, но технические характеристики у них разные. И никто не станет продавать «Мерседес» по цене «Жигулей», это надо понимать.

ГОК Денисовский, фабрика. Фото из архива компании.

«Подрядчик» – не только строительная, но и производственная компания. У вас в Иркутске собственная база по изготовлению модульных конструкций. Дислокация в Иркутске – это скорее преимущество или проблема? Не возникало ли желания переехать?

– Однозначно преимущество. Как поется в знаменитой песне, «Иркутск – середина Земли». Благодаря этому мы уже почти 10 лет эффективно работаем и с западом, и с востоком страны.

И, тем не менее, в этом году вы открыли две дополнительные производственные площадки. Логистика дорожает?

– Просто мы растем. А вообще это, в первую очередь, в интересах клиента. Благодаря новым площадкам в Белгороде и Хабаровске, мы сократим сроки доставки (по западному направлению – примерно на неделю, по восточному – на четыре дня) и сможем экономить на логистике, что, конечно, отразится на ценах. А еще для заказчиков, ограниченных в бюджете, мы запустили новое направление по аренде, им занимается наша компания Renta.

Как взять в аренду вагон-дом – понятно, а как – здание?

– Модульные здания просты в сборке. Система такая: мы изготавливаем конструкции, доставляем их на площадку, наши специалисты (или ваши специалисты, так тоже можно) собирают их, а по завершении проекта, как конструктор, разбирают и увозят.

Уже есть первые клиенты?

– Пока заказчиков больше интересуют вагон-дома, потому что это привычнее, проще и понятнее. Например, вагончики компании Renta побывали на Универсиаде в Красноярске. Их арендовала компания, которая занимается прокатом видеооборудования, для размещения пультовых и организации монтажа видеороликов.

Вагон-дома, Красноярск. Фото из архива компании.

Сейчас очень много компаний, которые занимаются быстровозводимым строительством – и в Иркутске, и в целом по стране. За счет чего вашей организации удается конкурировать?

– Вернемся к автомобильным аналогиям (улыбается): «Мерседесы» покупают, несмотря ни на что. Потому что это марка, опыт и качество.

Но и «Жигули» кто-то покупает.

– Да, но обладатели «Жигулей» признают, что «Мерседес» лучше.

Группа компаний "Подрядчик"

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