Новый дом на старом месте

Хотите провести реконструкцию дома, надстроить этаж? А может, решили построить новый дом на месте старого, доставшегося по наследству? Основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева рассказывает, какие документы нужно подготовить в обеих ситуациях.

Ситуация 1. Вы делаете реконструкцию дома

Условия: ваш дом пригоден для проживания, но вы хотите внести в него изменения, при этом фундамент остается прежним. Тогда вам не нужно снимать дом с учета. Перед началом работ нужно только подать Уведомление о реконструкции в местную администрацию с указанием вносимых изменений. Например, «надстройка мансарды» – и описать, какие параметры обретет дом. Важно уложиться в нормы, предусмотренные Земельным кодексом РФ для вида разрешенного землепользования на вашем участке. По завершении реконструкции нужно обратиться к кадастровому инженеру за новым техническим планом на дом, и затем подать его в Росреестр для внесения изменений.

Ситуация 2. Вы сносите старый дом и строите на участке новый

Условия: у вас в собственности находится дом, который уже не пригоден для проживания (разрушен при пожаре, обветшал от времени), и вы решаете его полностью перестроить, в том числе изменив размер фундамента и даже местоположение на участке. В этом случае для начала необходимо снять дом с кадастрового учета и ликвидировать на него право собственности. Налоговое бремя также будет с вас снято. Важно, чтобы на момент снятия здания с кадастрового учета у вас было оформлено право собственности на участок. Для снятия с кадастрового учета и ликвидации права собственности нужно заказать у кадастрового инженера Акт обследования.

Какие понадобятся документы

Паспорт собственника; свидетельство либо выписка из ЕГРН на земельный участок; свидетельство либо выписка из ЕГРН на здание, которое снимаем с учета; решение о ликвидации объекта (заполняется в свободной форме); акт о пожаре (по потребности).

Ваши действия

1. Заказать у кадастровых инженеров Акт обследования на объект

2. Кадастровый инженер выезжает на место и фиксирует отсутствие объекта, подготавливает Акт. Срок – до 7 рабочих дней.

3. Акт обследования собственник сдает в МФЦ «Мои документы» с заявлением о снятии с кадастрового учета несуществующего либо разрушенного объекта и затем получает справку, подтверждающую снятие. Срок – до 7 рабочих дней.

Теперь вы можете приступать к подготовке документов на строительство нового дома. Необходимо будет подать Уведомление на строительство в местную администрацию с указанием параметров строящегося дома. По окончании строительства также обратиться к кадастровым инженерам за техническим планом на дом, чтобы поставить его на кадастровый учет и оформить право собственности.

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