Строительная смета: чем подробнее, тем понятнее

С ремонтом или строительством сталкиваются практически все. Проверить и понять, все ли учтено в смете, правильно ли применены нормы, может только специалист, работающий в строительстве. Как получить из сметы максимум информации и не упустить ничего важного? Об этом в рубрике «Строим правильно» рассказывает Наталья Маркова, руководитель сметно-договорного отдела компании «Стройцентр-Иркутск».

Наталья, что такое смета, в принципе, понятно. Но почему с ней бывает так непросто разобраться?

– Строительная смета – довольно сложный документ, ведь она описывает строительство в деталях. Она показывает, какие затраты входят в состав сметной стоимости: какие материалы понадобятся, в каком количестве, какие будут задействованы механизмы, сколько у каких работников уйдет времени на работу, каким будет фонд оплаты труда, какими, соответственно, будут накладные расходы и сметная прибыль.

Смета невозможна без проекта?

– Без проекта возможна только смета на ремонт. В этом случае достаточно дефектной ведомости, которую составит специалист после обследования и замеров помещения. В случае же нового строительства или реконструкции проект является первичным документом. По проекту формируется ведомость объемов работ, ведомость материалов, а затем уже смета.

С помощью каких уловок смета может стать инструментом завышения цены?

– Прежде всего, стоит обсудить с подрядчиком способ расчета сметы. Если речь идет о бюджетных деньгах, вопрос отпадает сам собой; тут применим только базисно-индексный способ федеральными единичными расценками (ФЕР) и соответствующими индексами и коэффициентами.

Есть еще ресурсный метод, при котором используются ГЭСН (государственные элементные сметные нормы). Они учитывают все необходимые материалы и трудозатраты на данные объемы работ. Тут используется каталог текущих цен, он в каждом регионе свой.

В частном строительстве заказчикам нередко навязывают коммерческие сметы с рыночными расценками, и эти расценки субъективны, а порой и завышены.

С точки зрения заказчика лучше всего считать всё по элементным сметным нормам, по ГЭСН. Эти нормы просчитаны, можно сказать, на сто рядов еще советскими инженерами.

Индексы и коэффициенты, применяемые при расчетах, тоже жестко регламентированы?

– Конечно. Коэффициенты учитывают все условия производства работ: сложность, сезонность, стесненность, необходимые подготовительные работы. Есть целые сборники, описывающие, когда и какие конкретно коэффициенты можно использовать.

Стоит ли заказчику настаивать на использовании «правильных» методов расчета?

– Стоит, хотя бы потому, что такую смету легче будет проверить. Конечно, есть подрядчики, которые могут отказаться от работы на таких условиях. Но выбор в любом случае за заказчиком.

Как заказчику, далекому от строительства, прочитать смету? На что обращать внимание?

– Есть много способов вывести смету на печать. Можно скрыть все составляющие цены, а можно показать, и чем подробнее смета, чем больше она «развернута», тем лучше. К примеру, накладные расходы и сметная прибыль чаще всего указываются в конце сметы, и сколько на самом деле стоит каждая позиция – понять трудно, если эта информация не будет специально показана. Поэтому можно и нужно требовать и развернутую смету на бумаге, и программный файл, хотя бы для того, чтоб показать его специалисту в случае сомнений. Под каждой расценкой должны быть показаны расходы по материалам, механизмам, оплате труда, накладным расходам и сметной прибыли. Тогда будет понятна сметная стоимость.

В сметах есть пункт, обычно вызывающий разногласия, – «непредвиденные затраты». Что это за затраты? Как их проконтролировать?

– Непредвиденные затраты чаще всего закладываются в процентах; обычно это 2% от сметной стоимости. Возникают по разным причинам, в том числе из-за недоработанного проекта. Например, не было проведено исследование грунтов, и при возведении фундаментов понадобилась дополнительная гидроизоляция. Некоторые заказчики, и это правильно, требуют обоснования непредвиденных затрат. В этом случае на них составляется отдельная смета, и все обосновывается. Непредвиденные затраты – это резерв, который может использоваться или нет.

Часто ли причиной дополнительных затрат оказываются недостатки проекта?

– Часто. Среди проектов немало «сырых», не учитывающих важнейшие составляющие, с неточными объемами работ и материалов. Из-за этого возникают проблемы в сметах. Между тем, по закону подрядчик обязан строить именно по проекту и по цене сметы, исходящей из проекта. Надо очень придирчиво выбирать проектировщика, не обращаться в подозрительные организации, необоснованно снижающие цены.

То есть экономить не стоит?

– Если вы хотите качества, нужно выбирать компанию, способную это качество обеспечить и проконтролировать. К тому же экономия тут мнимая. Судите сами: сначала маленькая компания даёт минимальную стоимость, но потом неизбежно возникает много дополнительных работ, которые увеличивают стоимость. Компания применяет более дешевые материалы – это приводит к снижению качества и недостаткам, которые необходимо устранять, новым расходам. А когда завершается строительство, его стоимость выходит такой же, как и с крупной организацией, только неприятностей и нервов больше в разы.

Как проверить смету?

– Можно обратиться в экспертизу, можно – к сертифицированному сметчику с подтвержденной квалификацией. Самостоятельно можно проверить объемы по проекту, если есть строительное образование, и цены на материалы. Ценообразование и сметное дело – это целая наука, в которой есть много нюансов, и без квалифицированного инженера-сметчика не обойтись!

Консультация и проверка сметы у специалиста поможет определить достоверность сметы, благодаря чему вы сэкономите деньги.

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