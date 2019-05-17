Владимир Чернышев: «Каждый десятый вкладчик – инвестор»

Аналитики в очередной раз пугают прогнозами о грядущем глобальном кризисе. Стоит ли разделять их беспокойство? В каких финансовых инструментах найти «тихую гавань» для своих сбережений? Какой стратегии придерживаться? На вопросы Газеты Дело ответил Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Рост или падение?

Владимир, мы живем в России – и уже слегка привыкли к периодически происходящим катаклизмам. То санкциями нас пугают, то приближением очередного глобального кризиса. Разделяете ли вы эти ожидания?

– В прошлом году нас тоже пугали, но на деле мы видели рост, который даже превзошел ожидания и прогнозы большинства экспертов. По данным Росстата, официальный рост российского ВВП составил 2,3% при среднем прогнозном диапазоне 1,5-2%. Правда, необходимо сделать оговорку, что в конце года была серьезно пересмотрена вверх динамика выполненных строительных работ – более чем на 5 п.п., что оказало заметный позитивный эффект на произведенный ВВП.

Банковский сектор тоже рос?

– В 2018 году были зафиксированы достаточно высокая прибыль банковского сектора и ускорение роста ключевых показателей баланса банковской системы. Рост кредитного портфеля был вполне закономерен: в первом полугодии 2018 года продолжала снижаться ключевая ставка, а конечный потребительский и инвестиционный спрос расширялся. В случае корпоративного кредитования в том числе сработал и эффект низкой базы – в 2017 году рост был близким к нулевому.

В 2019 году подобные темпы роста возможны?

– Вряд ли они повторятся на фоне замедления экономического развития и снижения роста ВВП до 1,3%.

Главными драйверами роста российской экономики остаются цены на основные товары российского экспорта (порядка 65-70% российского экспорта составляют товары так называемой минеральной группы). Значимый вес в структуре экономического роста сохраняет конечный потребительский спрос, который в том числе поддерживается за счет кредитных ресурсов и снижающейся нормы сбережения населения.

Думаю, в 2019 году динамика активов и кредитного портфеля банковского сектора замедлится. Тем не менее, можно прогнозировать опережающий рост кредитования физических лиц, прежде всего за счет сегмента ипотечных жилищных кредитов. Да и в целом, россияне сохранят спрос на кредиты, чтобы поддерживать текущий уровень жизни на фоне падающих реальных доходов.

Потреблять нельзя сберегать

Что сегодня делают вкладчики банка? Есть ли интерес к валютным вкладам, покупке валюты, золота?

– Чтобы вкладываться в металлы, нужно постоянно следить за динамикой рынка и понимать все механизмы работы с их покупкой/продажей, уметь принимать быстрые решения в зависимости от ситуации. Не у всех есть достаточно времени и знаний для таких инвестиций. В приоритете сегодня остаются вклады в рублях, и лишь небольшая часть клиентов делает накопления в валюте.

Осенью 2018 года на рынке процентных ставок случился разворот. Ожидаете ли вы дальнейшего роста ставок по вкладам?

– Действительно, в 2018 году произошло знаковое событие для финансового рынка – прекратился цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, который продолжался практически 3,5 года, с начала 2015-го. Регулятор в прошедшем году дважды повысил ключевую ставку – кумулятивно на 50 б. п., до 7,75% годовых.

Первое повышение бенчмарка стало эффективной и оперативной реакцией регулятора на существенное усиление волатильности на рынке в августе-начале сентября 2018 года, в частности имела место значительная девальвация рубля и существенный рост доходности ОФЗ. Второе повышение ставки носило упреждающий характер и было призвано купировать инфляционные эффекты от накопленной за 2018 год девальвации рубля и от ожидаемого на тот момент повышения ставки НДС с 1 января 2019 года. По сути это сделать удалось, так как по факту инфляция ускоряется медленнее, чем изначально рассчитывал регулятор. Еще декабрьский прогноз ЦБ РФ на конец 1 квартала 2019 года предполагал диапазон 5,5-6,0% в годовом выражении. На сегодня расчетная инфляция с учетом недельных данных по индексу потребительских цен составляет примерно 5,3% в годовом выражении. Определяющее значение сейчас приобретает именно соответствие фактической инфляции базовым прогнозам ЦБ. На этом фоне мы ожидаем, что до конца 2019 года ЦБ может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики и понизить ключевую ставку.

Если строить прогнозы по ставкам на банковские продукты, то в 2019 году мы не видим предпосылок для продолжения их роста. Как минимум, они сохранятся на прежнем уровне, а в среднесрочной перспективе могут снизиться.

Доходы населения тоже снижаются – не первый год. Как это сказывается на сберегательной активности?

– Реальные располагаемые доходы населения снижаются на протяжении пяти лет, при том, что кредитование физических лиц растет в течение последних трех лет. Это свидетельствует о ярко выраженной потребительской модели поведения населения – домохозяйства предпочитают поддерживать текущий уровень жизни, де-факто теряя свою реальную покупательную способность. Происходит это, во-первых, за счет кредитования, то есть увеличения собственной долговой нагрузки, во-вторых – за счет снижения так называемой нормы сбережения. Впервые с 2001 года этот расчетный скользящий показатель находится вблизи отметки 4,4%.

Это очень важный момент – население предпочитает в большей степени потреблять, нежели сберегать. С учетом текущей экономической конъюнктуры можно сказать, что предпосылки для серьезного ускорения роста располагаемых доходов жителей страны отсутствуют.

Аппетиты к риску

Один из трендов последних лет – все больший интерес к инвестиционным продуктам. Подтверждаете?

– Да. На данный момент каждый десятый клиент-вкладчик банка уже имеет в структуре своих сбережений какой-то инвестиционный продукт (ИСЖ, НСЖ или ДУ). Задача банка на ближайший период – увеличить данный показатель в три раза

Есть ли отличительные особенности в поведении клиентов, их аппетите к риску?

– Банк «Открытие» предлагает своим клиентам инвестиционные продукты преимущественно со 100% защитой капитала (возврата средств), потому речи о высоких аппетитах к рискам здесь не идет. Потенциальная инвестиционная доходность рассматриваемых инструментов составляет от 11% до 16% годовых, и это без учета дохода инвестора от налогового вычета в размере 13%, который гарантирован государством по большинству наших инвестиционных продуктов.

Как правило, высокие риски возникают при использовании отдельных инструментов самостоятельного инвестирования на различных торговых площадках (брокерские операции). В основном наши клиенты выбирают консервативные стратегии, в структуру которых входят инструменты с фиксированных доходом. Данные стратегии совмещают в себе две важные характеристики: во-первых, это низкорискованное размещение средств, а во вторых, стратегия позволяет получать инвестиционный доход, превышающий процентные ставки по банковским вкладам. Также немаловажным преимуществом данных стратегий является двойная налоговая льгота, которая формируется за счет льготного налогообложения купонных выплат по государственным и корпоративным облигациям и налогового вычета от суммы взноса на счет ИИС (до 52 тыс. руб. в год).

У каждого человека, который собирается начать инвестировать, первым делом должна быть сформирована «финансовая подушка безопасности» – запас средств, покрывающий расходы семьи на срок 6-24 месяца. Эти средства должны быть проинвестированы максимально консервативно – например, на банковский депозит с возможностью досрочного снятия или в фонд облигаций, и могут тратиться только в случаях крайней необходимости, таких как потеря работы, покрытие внезапных медицинских расходов и т.п. Наличие такой подушки безопасности позволяет человеку осуществлять инвестиции в рискованные инструменты для финансирования долгосрочных целей, зная, что в случае непредвиденных обстоятельств не придется продавать их с убытком в неподходящий момент.

Следующий этап – инвестиции с целью финансирования крупных планируемых трат: покупка автомобиля, квартиры, образование детей. Здесь в портфель можно включать рискованные (волатильные) активы, такие как акции, при условии, что срок накопления составляет как минимум три года, а лучше – пять и более. При этом инвестор должен понимать, что на коротких отрезках времени волатильные активы с положительной ожидаемой доходностью могут и будут показывать отрицательную переоценку, которую нужно быть готовым переносить, чтобы заработать повышенный доход.

Наконец, самой крупной, долгосрочной и желанной целью для любого инвестора является достижение финансовой независимости – накопление такого капитала, который бы позволял жить на доход от него. Для большинства людей срок достижения такой цели составляет десятки лет, возможно, 30 лет и более. Для финансирования такой цели как раз подходит инвестирование на рынке акций, так как именно этот актив обладает наиболее высокой ожидаемой доходностью при вложении на длительный срок. При этом снижение котировок на рынке акций является желанным, т.к. представляет собой возможность закупиться приносящими доход активами по низким ценам.

То есть все инвестиции должны быть хорошо спланированы, верно?

– Если, не имея плана, «прыгать» от инвестиции к инвестиции, гонясь за недавней доходностью или сказочными обещаниями продавца, то остаться в плюсе на коротком горизонте времени можно лишь за счет удачи, а на длинном – практически невозможно.

Иван Рудых,

Газета Дело