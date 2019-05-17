Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства

Загородный дом будущего – какой он? Где грань между эстетикой и эргономикой? Удобством для владельца и ликвидностью? На выставке «Свой дом EXPO – 2019», которая пройдет 14-15 сентября в поселке Патроны Парк, архитекторы и дизайнеры представят свои лучшие идеи и решения. Оценивать проекты будут не профессиональные судьи, а посетители выставки. Как убежден организатор события, руководитель проекта Патроны Парк Дмитрий Кузнецов, именно они – будущие жильцы – на самом деле определяют тренды в загородном строительстве.

Дмитрий, выставка «Свой дом EXPO – 2019» пройдет впервые. В чем основная идея, задача мероприятия?

– Главная цель выставки – показать всем, кому это интересно, что такое строительство индивидуального жилого дома. Рассказать о том, что профессиональная работа архитекторов и дизайнеров, застройщиков плюс хорошие материалы – единственный правильный способ построить себе дом. Красивый, качественный, эргономичный – такой, который будет и тебя радовать всю жизнь, и продастся с прибылью, а не с убытком.

Сколько проектов таких домов увидят иркутяне?

– 32 работы архитекторов и 32 работы дизайнеров. Профессиональное жюри отберет проекты к участию, оценив по критерию новизны, а голосовать за лучшие решения на самой выставке будут посетители, обычные люди.

Пул экспонентов сейчас формируется. Мы ждем желающих рассказать о проектах, проверить свои силы, посоревноваться за титул трендсеттера в области архитектуры и дизайна.

Кроме того, приглашаем к участию и других партнеров – компании, занимающиеся отделкой, производством мебели, инженерные компании – всех, кто имеет отношение к созданию загородного дома.

Строительные выставки в нашем регионе проводятся нередко. Чем отличается ваша?

– По формату – это не традиционная выставка-продажа, а архитектурная выставка проектов, которая, пожалуй, впервые пройдет не для узкого круга профессионалов, а для всех, кому интересно строительство собственного дома. Это выставка фестивального типа, выставка – светское мероприятие. Здесь, помимо знакомства с представленными проектами, можно будет приятно провести время на свежем воздухе за разговорами об архитектуре и дизайне, под живую фоновую музыку, с бокалом хорошего вина и легкими закусками. Наша задача – заинтересовать людей в том, чтобы погрузиться в работы участников, разобраться, «примерить» решения архитекторов и дизайнеров на себя – и проголосовать за тот проект, который понравится.

То есть отдать свой голос не за невероятный футуристический дизайн, не за дворец, а за то, что действительно хочешь себе построить?

– Да. В любом случае, даже если человек просто выбирает красивую картинку и говорит, что это ему нравится, значит, он что-то подобное будет готов построить для себя. Ему может нравиться замок, а может – хай-тек. Это для нас и важно – понять, что конкретно людей «цепляет».

Маркетинговое исследование получается?

– Так и есть. Нам как девелоперам важно понять – что из представленных идей находит отклик. Если архитекторы и дизайнеры представят крутые проекты, и людям их проекты понравятся, мы в разработке следующего поселка сможем именно эти идеи положить в основу. И получится продукт, который действительно будет востребован. Таким образом, посетители выставки смогут повлиять на тенденции загородного рынка.

Разве не профессионалы определяют тренды?

– Профессионалы создают не тренды, а гипотезы. И проекты на выставке представят как гипотезы того, что сможет стать трендом в ближайшем будущем. Если архитектор или дизайнер угадает перспективы нескольких лет – это будет здорово. Задача именно в этом – найти тренд будущего. Не высказать безумную идею, а угадать реальное направление, представить то, что можно на самом деле реализовать, пусть не сегодня, но уже завтра. То, что будет ликвидно, конкурентно через несколько лет.

То есть для участников выставка станет своего рода экспериментальной площадкой? Можно будет опробовать свои идеи – даже самые инновационные?

– Конечно. Какой смысл нести на выставку проект типового дома, который тиражируется уже 20 лет? Нужно показать какую-то новую идею – может, внешнего дизайна, может, компоновки внутреннего пространства – идею, которая тебя как профессионала зацепила, и ты думаешь, что всех должна зацепить. Которую ты не под какого-то конкретного заказчика сделал, подстраиваясь под его – не всегда профессиональные – пожелания, а сам – стараясь воплотить лучшее, что знаешь и умеешь.

Сработает – станет трендом?

– Я так считаю: трендом станет то, что люди выберут, во что будут готовы вложиться. Профессиональное жюри может оценить идею, подход, подачу, но денег за это никто не заплатит, и трендом это не станет. Такое часто бывает: с профессиональной точки зрения проект – «бомба», а людям не нравится. Такой проект так и останется концептом, идеей, не пойдет в реализацию. А трендом становится то, за чем очередь выстраивается. Вот это мы и хотим «поймать» – то, за чем будущее.

Что сегодня «выстреливает», по вашим наблюдениям?

– «Выстреливают» концепции – экологичности, например. Этот тренд работает. Дом возвращается к естественному размеру. Мы в Патроны Парке стремились оптимизировать дома, делать их разумными, сбалансированными, соразмерными человеку.

Патроны-Парк, на территории которого пройдет выставка, тоже станет своего рода экспонатом?

– Можно сказать и так. Под проведение выставки мы строим, по сути, первый в России коттеджный квартал. Это новая форма территориальной организации застройки с малоэтажными индивидуальным жилыми домами, скомпонованными особым способом. Посетители выставки смогут увидеть готовый квартал из шести домов.

Мероприятие будет проходить во внутреннем дворе, в патио. Работы архитекторов и дизайнеров разместим под крытыми пространствами. А в домах будут презентационные зоны партнеров, представляющих услуги и технологии для индивидуальных домов.

Вы уже сказали о том, что на выставке у посетителей будет возможность не просто познакомиться с проектами будущего, но и «примерить» их. Каким образом?

– Главный смысл – в формировании на загородном рынке нового качественного продукта. Человек готов сегодня к хорошему продукту, но его мало, практически нет. Поэтому каждая такая выставка дает качественный скачок для рынка и для тех, кто на мероприятии побывал. Люди видят работы архитекторов и дизайнеров, видят, на что можно ориентироваться. До этого ты смотрел на объекты, построенные кем-то когда-то давно – а перспективного продукта не видел. Но чтобы понять, в каком доме жить через пять лет, бессмысленно изучать то, что построено у соседа 20 лет назад.

В Европе, в Японии давно есть выставки-продажи индивидуальных жилых домов. Это выставочные поселки, в которых компании-подрядчики строят дома целиком, с отделкой – и можно оценить продукт, посмотреть, как все работает, как устроена инженерия. Менеджер все расскажет, покажет, высчитает цену. У нас такого пока нет. Рынок не такой большой. Есть выставки, на которых можно посмотреть отдельные технологии, но технология – это не конечный продукт, не дом. Не всякая технология подойдет под каждую архитектуру – не все это понимают.

Наша выставка нужна, чтобы и мы, и другие участники рынка смогли визуализировать продукт будущего, пусть не в натуральную величину, но хотя бы трехмерно. Все участники выставки смогут сделать презентации своих решений – снаружи, внутри… А посетители – «примерить» эти идеи на себя, пообщаться с их авторами, задать архитекторам и дизайнерам все свои вопросы о проектах.