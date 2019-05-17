Особенности аренды земельного участка

Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.

Вы узнаете:

- что такое договор аренды земельного участка и как его заключить;

- когда и как нужно регистрировать договор аренды земельного участка;

- как предоставить земельный участок в субаренду;

- как составить акт приема-передачи земельного участка;

- как изменить или расторгнуть договор аренды земельного участка и др.

Начать изучение вопроса можно с материала «Путеводитель. Что нужно знать об аренде земли». Поисковый запрос в системе КонсультантПлюс: «аренда земли путеводитель».

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