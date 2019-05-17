Продам помещение. г. Иркутск, ул. Литвинова, 4

Газета Дело
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Продам помещение. г. Иркутск, ул. Литвинова, 417 мая 2019
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Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля Ибис: «Быть открытым новому» [17.05.2019]«Stay hungry, stay foolish» – по такому принципу живет иркутский бизнесмен Максим Девочкин. Известный строитель и девелопер, несколько лет назад он решил попробовать себя в гостиничном секторе и – несмотря на кризис и взлетевший курс евро – открыл в Иркутске трехзвездочный отель международной сети Ибис, самый восточный в стране. В преддверии летнего туристического сезона мы поговорили с Максимом о бизнесе и перспективах отрасли.
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Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства [17.05.2019]Группе компаний "Подрядчик" - десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.
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Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства [17.05.2019]Загородный дом будущего – какой он? Где грань между эстетикой и эргономикой? Удобством для владельца и ликвидностью? На выставке «Свой дом EXPO – 2019», которая пройдет 14-15 сентября в поселке Патроны Парк, архитекторы и дизайнеры представят свои лучшие идеи и решения. Оценивать проекты будут не профессиональные судьи, а посетители выставки. Как убежден организатор события, руководитель проекта Патроны Парк Дмитрий Кузнецов, именно они – будущие жильцы – на самом деле определяют тренды в загородном строительстве.
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Особенности аренды земельного участка [17.05.2019]Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.
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Специальные предложения от CENTURY 21. 2-комнатная квартира, ул. Байкальская, 196. Квартира в центре города! ул. Карла Маркса, 31 [17.05.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени? [17.05.2019]Рынок жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве. Спрос, по итогам первого квартала 2019 года, вырос, а следом за ним – и цены на недвижимость. Уже с 1 июля 2019 года застройщикам предстоит перейти на эскроу-счета и новую систему проектного финансирования. Это значит, что многие застройщики потеряют доступ к деньгам дольщиков до окончания строительства. Что делать покупателям, которые в ближайшее время планируют решить квартирный вопрос? Поторопиться с покупкой, потому что цены вырастут? Или дождаться осени, чтобы чтобы понять, кто из застройщиков не пройдет отбор и не сможет получить банковское финансирование? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка.
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ОАО «Союзавтоматстром» [17.05.2019]665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Супермаркет Слата. Скидка -15% имениннику! [17.05.2019]
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Развитие и поддержка малого бизнеса — один из приоритетов СбербанкаВ Иркутской области объявлено о проведении масштабной индустриализацииАндрей Татаринов, «Газпром добыча Иркутск»: «Поставка газа с Ковыктинского месторождения начнется в январе 2023 года»
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [17.05.2019]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Строительная смета: чем подробнее, тем понятнее [16.05.2019]С ремонтом или строительством сталкиваются практически все. Проверить и понять, все ли учтено в смете, правильно ли применены нормы, может только специалист, работающий в строительстве. Как получить из сметы максимум информации и не упустить ничего важного? Об этом в рубрике «Строим правильно» рассказывает Наталья Маркова, руководитель сметно-договорного отдела компании «Стройцентр-Иркутск».
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Новый дом на старом месте [16.05.2019]Хотите провести реконструкцию дома, надстроить этаж? А может, решили построить новый дом на месте старого, доставшегося по наследству? Основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева рассказывает, какие документы нужно подготовить в обеих ситуациях.
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Обязательно ли оформлять право собственности на садовый участок, если есть членская книжка? [12.04.2019]Дача – это то, что есть почти у каждой семьи еще с советских времен. Узнаем, нужно ли оформлять право собственности на земельный участок в садоводстве, если вы пользуетесь им уже не первое десятилетие. Своим экспертным мнением делится Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».
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Как продвигать отель на Байкале в условиях ограниченного бюджета [12.04.2019]«Мы столкнулись со сложной задачей: парк-отель "Бурдугуз" имел репутацию советского заведения. Между тем недавно владелец вложил немалые средства в реконструкцию и отель получил 4 звезды. Пришла пора провести репозиционирование», – говорит интернет-маркетолог Ксения Чибисова. О том, какая стратегия для этого была выбрана, она рассказала на конференции РИМ 2019.
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Специальные предложения от CENTURY 21. Шикарный пентхаус, ул. Лыткина, 31. Отличная квартира, успевайте! ул. Советская, 176. Помещение для бизнеса, ул. Октябрьской Революции, 11а [12.04.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303