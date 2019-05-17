Супермаркет Слата. Скидка -15% имениннику!

Особенности аренды земельного участка

Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.