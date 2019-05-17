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Супермаркет Слата. Скидка -15% имениннику!17 мая 2019
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Особенности аренды земельного участка [17.05.2019]Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.
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Специальные предложения от CENTURY 21. 2-комнатная квартира, ул. Байкальская, 196. Квартира в центре города! ул. Карла Маркса, 31 [17.05.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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ОАО «Союзавтоматстром» [17.05.2019]665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Продам помещение. г. Иркутск, ул. Литвинова, 4 [17.05.2019]Нежилое помещение площадью 31,3 кв.м, свободного назначения, в первой линии по адресу Литвинова, 4. Отдельный вход со свободным доступом в режиме 24/7.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [17.05.2019]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Развитие и поддержка малого бизнеса — один из приоритетов СбербанкаВ Иркутской области объявлено о проведении масштабной индустриализацииАндрей Татаринов, «Газпром добыча Иркутск»: «Поставка газа с Ковыктинского месторождения начнется в январе 2023 года»
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Специальные предложения от CENTURY 21. Шикарный пентхаус, ул. Лыткина, 31. Отличная квартира, успевайте! ул. Советская, 176. Помещение для бизнеса, ул. Октябрьской Революции, 11а [12.04.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.04.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.04.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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21-24 мая 2019 года | Россия, Иркутск. СибЭкспоЦентр. Байкальская строительная неделя. [12.04.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.04.2019]
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Добрые часы в супермаркете Слата. [12.04.2019]Скидки студентам и пенсионерам. Каждый понедельник с 8:00 до 13:00.
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Образцы должностных инструкций в системе КонсультантПлюс [12.04.2019]Если в трудовом договоре не прописаны все функции работника, то нужно разработать должностную инструкцию и ознакомить с ней работника. Образцы должностных инструкций для разных специальностей вы найдете в системе КонсультантПлюс – в «Путеводителе по кадровым вопросам».
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [10.04.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фирма «ВиД» [10.04.2019]Место нахождения: 664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 8. ОГРН 1023801003874. ИНН 3808008510. КПП 380801001. Уважаемый акционер! В соответствии с...
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АО «Ангарская птицефабрика» [10.04.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Специальные предложения от CENTURY 21. ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42 [15.03.2019]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка