Как получить лизинговое финансирование под 6 или 8% годовых

Лизинг как инструмент стал доступнее кредитов. И предприниматели этим начали пользоваться. Автомастерские берут в лизинг шиномонтажное оборудование, компании, которые занимаются дерево- и металлообработкой, – станки и оборудование. Компании в сфере IT направления, медицинских и прочих услуг – приобретают телекоммуникационное оборудование и компьютеры. В условиях роста ставок важен каждый процент. «У всех бизнесменов есть «свой» банк или «своя» лизинговая компания, которые его знают и с которыми ему удобно. Но предприниматель на то и предприниматель, чтобы постоянно следить за изменениями на рынке финансирования и искать более выгодные предложения», – говорит Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда. – Тем более, такие предложения сегодня есть».

Льготный лизинг

Возможность воспользоваться льготным лизингом у иркутских предпринимателей появилась совсем недавно, когда Правительством РФ были созданы Региональные лизинговые компании (РЛК). Их основная задача – предоставление предприятиям микро- и малого бизнеса лизинга под 6-8% годовых на приобретение нового оборудования.

«Таких компаний всего четыре в России: в Казани, Уфе, Ярославле и Якутске, – рассказала Диляра Окладникова. – Они созданы не так давно – в 2017-18 годах и сейчас активно предоставляют лизинг. Несмотря на то, что они находятся в конкретных регионах, у них есть обязательства работать без региональных барьеров. Иркутский областной гарантийный фонд является информационным партнером РЛК на территории Иркутской области. Поэтому наши специалисты помогают местным предпринимателям оформлять заявки на лизинг и готовить необходимые документы. Если необходимо, Фонд готов выступить поручителем по договорам лизинга».

Для кого

Льготный лизинг возможен только Индивидуальным предпринимателям и предприятиям, выручка которых не превышает 800 млн рублей, а численность сотрудников – менее 100 человек, то есть это предприятия микро- и малого бизнеса, которые планируют организацию, расширение или модернизацию производства. Приоритетные виды деятельности для предоставления льготного финансирования – производство, предприятия с экспортным потенциалом, сельскохозяйственные кооперативы, которые осуществляют переработку и хранение агропродукции, поставщики крупнейших заказчиков, а также предприниматели из моногородов и ТОСЭРов..

«В Иркутской области льготным лизингом заинтересовались компании из Братска, Свирска и других городов, которые занимаются обслуживанием электросетей, лесопереработкой, строительством и производством. Одна из них уже получила одобрение, нашла поставщика оборудования и сейчас находится на этапе подписания договора, – рассказала Диляра Окладникова. – Особое значение мы уделяем компаниям, зарегистрированным на территориях моногородов и ТОСЭР, именно в этом направлении сейчас Фонд активно работает».

Для чего

«Важно, что это специализированная программа, – уточнила Диляра Окладникова. – Недвижимость или транспорт предметом лизинга по ней быть не могут – только оборудование, ранее не использовавшееся или не введенное в эксплуатацию».

Программа льготного лизинга оборудования предназначена для приобретения нового оборудования российского или иностранного производства. Это может быть высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное оборудование, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции и другое.

На каких условиях

Процентная ставка в рамках программы составляет 6% годовых для российского оборудования, 8% годовых для иностранного оборудования. Финансирование направляется на приобретение нового оборудования стоимостью от 5 млн рублей, срок лизинга – до 60 месяцев, авансовый платеж от 15 %. Для предприятий сельскохозяйственной сферы стоимость оборудования может быть от 3 млн рублей и срок лизинга до 84 месяцев. При этом авансовый платеж составляет от 10 % от стоимости предмета лизинга

«В коммерческих лизинговых компаниях ставки могут достигать 15-18% годовых, а процент удорожания зачастую превышает 10 % в год, – добавила Диляра Окладникова. – Удорожание по программе льготного лизинга в среднем составляет 4 % в год. Кроме того, у региональных лизинговых компаний отсутствует комиссия за оформление лизинговой сделки».

Как подать заявку

Для участия в льготной лизинговой программе на приобретение оборудования предпринимателю необходимо определиться с оборудованием, выбрать поставщика и заполнить анкету на сайте Иркутского областного гарантийного фонда (www.fondirk.ru) или обратиться напрямую в Фонд.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (3952) 25-85-20.

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф. 501

Бизнес-центр «Премьер»

info@fondirk.ru

www.fondirk.ru