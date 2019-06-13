Поселок «Горизонт»: ожидания = реальность. ​​​​​​​Строительство первой очереди поселка «Горизонт» выходит на финишную прямую

Генеральный директор ООО «УК Система АМТ», девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев рассказывает, что самый главный человек в проекте – это клиент, и важно, чтобы ожидания клиента совпали с построенной реальностью.

Оправдать ожидания

– Мы все знаем проекты, в которых построенные дома падали в цене. Это происходит от того, что ожидания клиентов и реальность не совпали. В современном мире, когда клиент становится не потребителем, а «выбирателем», когда предложение опережает спрос, важно оправдать ожидания клиентов. Простой пример: при планировании отдыха для меня важно, чтобы ожидания от отеля, который я забронировал, совпали с реальностью, в противном случае я не поеду туда повторно и не посоветую его друзьям.

Планы и реализация

В прошлом году мы ставили себе цель проложить 3,8 км городской сети водопровода и канализации до поселка, построить 36 домов. В настоящий момент городская сеть водопровода и канализации введена в эксплуатацию, в июне мы сдаем первый квартал таунхаусов и передаем построенные дома нашим жителям. Многие из них готовы начать ремонт уже в этом сезоне.

Покупка дома – это только начало. Заглядывая вперёд, мы хотим, чтобы ремонт и обустройство дома стали по-настоящему творческим процессом. Именно поэтому поселок «Горизонт» совместно с нашими партнерами «Галереей Revолюция» запустили проект «Свои», который позволит жителям воспользоваться специальными ценами на отделочные материалы и даст уникальную возможность совершенно бесплатно получить консультации профессионалов.

На что спрос

«Горизонт» – это мультиформатный поселок: проектом предусмотрено строительство таунхаусов, квадрохаусов и двух трехэтажных многоквартирных домов.

Таунхаусы – это некий компромисс между городскими привычками и загородным образом жизни. Ты живешь в доме со всеми городскими удобствами, но при этом у тебя нет соседей сверху и снизу, зато есть небольшой земельный участок.

Квадрохаусы внешне напоминают большой загородный дом, которые имеет четыре входа с разных сторон, что обеспечивает приватность. В отличие от таунхауса, предусмотрены большие по площади земельные участки (2-3 сотки).

Мы проанализировали запросы клиентов. Большой интерес вызывают квартиры площадью 80-100 кв.м. В нашем проекте – два подобных дома, первый успешно распродан и находится в активной стадии строительства (срок сдачи – конец 2019 года), второй мы выводим на продажу в июне 2019 года. Это трехэтажный дом на 18 квартир, в доме два подъезда, на лестничной площадке по две-четыре квартиры. Площадь квартир – от 75 до 109 кв.м.

Отличительные особенности дома:

- просторные холлы с огромными стеклянными витражами;

- большая площадь остекления (эркерные окна);

- квартиры на первом этаже – «сити-хаусы» (для них предусмотрены земельные участки, соединяют в себе преимущества таунхауса и квартиры);

- квартиры на третьем этаже – самое высокое место в поселке (оттуда открывается замечательный вид на залив);

- для квартир на втором и третьем этажах предусмотрена эксплуатируемая кровля, где соседи могут собраться вечером, пообщаться и насладиться закатом.

Для большинства семей жилье – это самая дорогая покупка. Строить дома – огромная ответственность. Мы осознаем это, и наша главная цель – чтобы ожидания жителей от нашего проекта совпали с построенной реальностью.

Справка

Поселок «ГОРИЗОНТ» – это современный организованный поселок с домами повышенной комфортности, расположенный в самом начале Байкальского тракта (п. Новая Разводная). Поселок расположен неподалеку от всех необходимых объектов социальной инфраструктуры, оснащен центральными инженерными сетями, до поселка проложены городские сети воды и канализации, отличается прекрасной транспортной доступностью. Еще одно преимущество «Горизонта» – уникальный ландшафт: лесная зона, берег залива с благоустроенной набережной (прогулочная зона, велосипедные дорожки, детские площадки для малышей и детей постарше, спортивные площадки, оборудованный спуск в воду для техники) в окружении леса. Благодаря особенностям рельефа, любоваться заливом можно прямо из окон домов.

«СВОИ» – проект от поселка «Горизонт» и креативного пространства «Галерея Revолюция». В первую очередь, это проект о людях, которые горят своим делом. Каждый из них – профессионал в своей области. У проекта нет цели обязательно что-то продать. «СВОИ» – это особый статус. Обладатели карт в любое время могут получить не только самые лучшие цены, но и бесплатную консультацию экспертов – резидентов креативного пространства «Галерея Revолюция».

Управляющая компания «Система АМТ»

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