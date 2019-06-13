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Защищайся! Растущая индустрия кибербезопасности дает инвесторам немало отличных возможностей

13 июня 2019

По прогнозам, глобальные кибер-расходы в 2019 году увеличатся на 9% и превысят $124 млрд. Почему это интересно частным инвесторам, объясняет Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске

Сегодня тему кибербезопасности не затрагивает только ленивый, хотя еще не так давно она была предметом обсуждения узких специалистов. За последние десять лет ситуация радикально поменялась: практически любой пользователь ПК или телефона знает о необходимости защиты своей личной информации в сети. Специалисты определили способы и этапы ведения кибервойн, разделили киберпространство на уровни и квалифицировали источники угрозы.

В 2010 году, когда появился iPad, никто не слышал об облачных сервисах. В настоящее время мы считаем «облака» обычным делом, храним в них фото, видео, музыку. Бизнес активно использует облачные сервисы для документооборота и хранения данных, и этот новый «облачный» мир предоставил компаниям безграничные возможности, но одновременно и создал проблемы для всех, кто его использует.

От кибератак страдают буквально все: и коммерческие организации, и частные лица, а также государственные учреждения. Так, Facebook, Marriott, Twitter, Yahoo, LinkedIn, а также многие другие компании стали жертвами потери более 100 млн учетных записей из-за кибератак.

Что все это означает для инвесторов? Прежде всего, что на компаниях, предоставляющих услуги по защите и противодействию киберугрозам, можно заработать. В этом сегменте есть компании двух основных типов, и в обоих случаях есть, к чему присмотреться.

Первый – это те, кто специализируются на разработке и внедрении систем для защиты данных. Например, Palo Alto Networks и Fortinet.

Palo Alto Networks. Акции этой компании выросли на 350% за последние пять лет! Сервис активно сотрудничает с разработчиками в области безопасности по всему миру через Application Framework – открытую облачную экосистему. В этом году PAN анонсировала новую разработку – брандмауэр следующего поколения с поддержкой 5G, созданный для поставщиков услуг с учетом требований 5G и «Интернета вещей». Компания также ведет активные исследования в области использования искусственного интеллекта в кибербезопасности: такие технологии могут дать толчок к росту акций.

Fortinet Inc. С начала 2019 прибыль компании прибавила 20%, одновременно росла и стоимость акций. Сервисы Fortinet обширны и включают такие элементы, как веб-фильтры, межсетевые экраны, защиту от вредоносного программного обеспечения или нежелательной почты, а также системы предотвращения вторжений. Доля крупных клиентов составляет 37%, среди них, например, Amazon.

Второй тип – это компании с большими операциями в сфере технологий или безопасности, которые также широко представлены в сфере кибербезопасности, например, IBM и центр защиты и безопасности Lockheed Martin. В этом списке и Cisco – компания с хорошим потенциалом роста.  

Кибербезопасность остается важным инвестиционным направлением в 2019 году. Рост киберугроз сохраняется, а значит, те, кто предлагают решения на этом направлении, могут оказаться в заметном плюсе.

Еще больше идей и информации о возможностях на фондовом рынке можно получить в офисах «Фридом Финанс» в Иркутске по адресу ул. Горького, 36Б, БЦ MAXIM, офис 2-5. Тел.: +7(3952)79-99-02 (доб. 845). E-mail: irkutsk@ffin.ru

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