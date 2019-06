Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»

Инвестиции в отпуске. Какие акции добавить в свой портфель, чтобы не беспокоиться о нем все лето

Перед отпуском всегда много забот – сдать дела на работе, собрать чемодан, не забыть купить страховку и продумать логистику своего путешествия. В такие минуты суеты важно ничего не упустить. В том числе, не забыть о своем инвестиционном портфеле. У трейдеров есть поговорка «Sale in May and go away» – продавай и уезжай с чистой душой в отпуск. Однако, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, в этом случае может быть и совсем другой подход.