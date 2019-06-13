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Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли?

13 июня 2019

О процедуре перераспределения земель с участием государственной собственности рассказывает Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».

Хотите добавить несколько соток к площади своего участка? Это можно сделать за счет перераспределения прилегающих земель, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. В таком случае, выкупив за 7% от кадастровой стоимости муниципальный участок*, вы сможете совершенно законно получить землю в свое распоряжение и пользование.

Как запустить процесс: этапы.

Шаг 1. Обратиться к кадастровому инженеру за формированием схемы расположения увеличенного земельного участка. Срок подготовки – 10 дней.

Шаг 2. Если ваш участок находится в Иркутске и Иркутском районе, с заявлением и готовой схемой обратиться в Министерство имущественных отношений либо в МФЦ «Мои Документы». Срок рассмотрения заявления занимает до 1 месяца.

В каких случаях вам согласуют перераспределение:

1. Если схема совпадает с генеральным планом территории.

2. Если вид разрешенного использования образуемого участка совпадает с правилами землеустройства и застройки территории.

3. Если площадь образуемого земельного участка не превышает предельно максимальных размеров для данного вида использования.

Шаг 3. После того, как пройдет согласование расположения земельного участка, администрация выдаст распоряжение. С распоряжением нужно вновь обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана увеличиваемого участка.

Шаг 4. Сформированный межевой план необходимо подать в МФЦ на внесение изменений и присвоение кадастрового номера.

Шаг 5. Когда кадастровый номер будет присвоен, предстоит обратиться в администрацию за договором купли-продажи присоединяемого участка. Когда вы оплатите выкуп, администрация самостоятельно подаст договор в органы Росреестра для регистрации, а вы получите выписку из ЕГРН о праве собственности.

*выкупная стоимость для Иркутска и Иркутского района

bki-irk.ru
тел. 504-804
г. Иркутск: пер. Пионерский, 11, оф. 503
ул. Советская, 58 к. 2, «Рынок Новый», 
внутри МФЦ «Мои документы»
ул. Декабрьских Событий, 117, 
внутри МФЦ «Мои документы»
мкр. Юбилейный, ТРЦ «Юбилейный», цокольный этаж, 
рядом с МФЦ «Мои документы»
ул. Трактовая, 35/1, внутри МФЦ «Мои документы».
г. Ангарск, квартал  84, д. 16.


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