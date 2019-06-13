Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли?

О процедуре перераспределения земель с участием государственной собственности рассказывает Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».
Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».
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Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».
Хотите добавить несколько соток к площади своего участка? Это можно сделать за счет перераспределения прилегающих земель, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. В таком случае, выкупив за 7% от кадастровой стоимости муниципальный участок*, вы сможете совершенно законно получить землю в свое распоряжение и пользование.
Как запустить процесс: этапы.
Шаг 1. Обратиться к кадастровому инженеру за формированием схемы расположения увеличенного земельного участка. Срок подготовки – 10 дней.
Шаг 2. Если ваш участок находится в Иркутске и Иркутском районе, с заявлением и готовой схемой обратиться в Министерство имущественных отношений либо в МФЦ «Мои Документы». Срок рассмотрения заявления занимает до 1 месяца.
В каких случаях вам согласуют перераспределение:
1. Если схема совпадает с генеральным планом территории.
2. Если вид разрешенного использования образуемого участка совпадает с правилами землеустройства и застройки территории.
3. Если площадь образуемого земельного участка не превышает предельно максимальных размеров для данного вида использования.
Шаг 3. После того, как пройдет согласование расположения земельного участка, администрация выдаст распоряжение. С распоряжением нужно вновь обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана увеличиваемого участка.
Шаг 4. Сформированный межевой план необходимо подать в МФЦ на внесение изменений и присвоение кадастрового номера.
Шаг 5. Когда кадастровый номер будет присвоен, предстоит обратиться в администрацию за договором купли-продажи присоединяемого участка. Когда вы оплатите выкуп, администрация самостоятельно подаст договор в органы Росреестра для регистрации, а вы получите выписку из ЕГРН о праве собственности.
*выкупная стоимость для Иркутска и Иркутского района
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