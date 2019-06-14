Эльмира Сатардинова, «Сатэль»: «Мы останавливаем время»

Рынок косметологических услуг переживает настоящий бум. Хорошо и молодо выглядеть хотят не только женщины, но и мужчины. А современные аппаратные услуги позволяют «останавливать время» без вмешательства пластических хирургов. По словам руководителя группы компаний «Сатэль» Эльмиры Сатардиновой, главной проблемой рынка сегодня является теневой сектор: «домушничество» не только опасно для пациентов, но и подрывает доверие ко всей отрасли в целом. О проблемах и перспективах косметологии – в нашем интервью.

Потребность в молодости

Эльмира Евгеньевна, аналитики консалтингового агентства Market Research Future считают, что глобальный рынок эстетической медицины будет расти в среднем на 11% в год. Такой прогноз они дали вплоть до 2023 года. Вы согласны с этими оценками?

– Абсолютно. У людей сегодня есть большая потребность выглядеть хорошо, красиво, молодо: внешность во многом предопределяет успешность человека. Несмотря на кризисы, падение доходов, спрос на косметологические услуги продолжает расти. Люди, которые занимались собой, продолжают это делать. Плюс появляется новая прослойка клиентов – поколение «Y». Они как раз достигают 25-летнего возраста, активно начинают смотреть за тем, как быть здоровыми, красивыми – и вливаются в ряды наших пациентов и клиентов. Думаю, это новое поколение, достигнув 40-летнего возраста, будет выглядеть очень хорошо и «без возраста». Формируется поколение Ageless.

За счет клиентов-мужчин рынок тоже растет?

– Безусловно – к нам приходит большое количество мужчин. Наше Правительство стало очень хорошо выглядеть – думаю, многие представители сильного пола равняются на это. И женщины, конечно, хотят, чтобы рядом с ними были мужчины, которые следят за своей внешностью и здоровьем.

А повышение осведомленности населения влияет на рост? Многие клиники ведут свои страницы в Инстраграме, проводят ликбез. Это помогает рынку?

– Да. Но культура потребления косметологических услуг у нас все еще не на таком развитом уровне, как хотелось бы. В соцсетях, помимо клиник, мы видим и немало неблагонадежных «косметологов» – зачастую это люди, которые очень хорошо ведут Инстаграм, но при этом не имеют даже медицинского образования. Очень многие потребители «ведутся» на эту популярность. «Домушничество» подрывает авторитет и отравляет реноме косметологии. Потому что косметология – это серьезная медицинская отрасль, которая корректирует возрастные изменения и эстетические дефекты, которые порой социально могут дезадаптировать. Ведь лицо человека – это важный коммуникативный орган для социума. И, безусловно, все инъекции красоты могут делать только врачи, которые качественно обучены, имеют определенные сертификаты, знания, предопределяющие профессионализм.

11% – это серьезный рост для любой отрасли экономики. Можно ли говорить о «буме» в иркутской косметологии? Насколько насыщен рынок?

– В Иркутске рынок неплохо насыщен косметологическими услугами. Уровень наших врачей-косметологов очень приличный – мы можем об этом с уверенностью говорить, потому что, когда мы проводим различные мероприятия, и приглашаем к нам на обучения, мастер-классы тренеров российского и международного уровня, они отмечают, что наша врачебно-косметологическая аудитория достаточно хорошо подготовлена. Это очень радует, ведь мы тоже активно обучаем, так как являемся клинической базой кафедры рефлексотерапии и косметологии Иркутской Государственной Академии Последипломного Образования.

А что касается уровня потребления, то, конечно же, мы видим, что многие следуют за модой. Обращают внимание на то, как выглядят публичные люди, звёзды шоу–бизнеса, и формируют соответствующие – зачастую карикатурные – запросы. Поэтому мы информируем разными способами своих пациентов-клиентов, говорим о гармонии, пропорциях лица, о том, как сейчас должны выглядеть люди. Мы за натуральность, мы за то, чтобы помочь природе человека сохранить молодость и красоту. Не нужно делать какие-то избыточности, гипертрофии на лице, человек должен сохранить свою индивидуальность, прежде всего.

Мы поговорили о факторах, которые способствуют росту, а какие факторы его сдерживают? Эксперты, например, утверждают, что рост мог бы быть еще больше, если бы не недостаток квалифицированных кадров. Вы согласны?

– Это как раз тот момент, связанный с теневой стороной косметологии. Когда псевдоспециалисты активно делают процедуры в нелицензированных местах, это дискредитирует косметологию. Люди, которые приходят «на дом», сильно рискуют получить некачественные процедуры. Часто возникают осложнения. Многие приходят к нам в клинику, уже столкнувшись с проблемами.

Безопасные и эффективные препараты – недешевые. Если человек хочет хорошо выглядеть – это определенный бюджет. Но если начать правильно за собой следить, элементарно выполнять дома рекомендации, которые дал врач-косметолог, регулярно за собой ухаживать, планировать профессиональные процедуры – можно выглядеть прекрасно, не тратя больших денег. Мы в своих клиниках предлагаем разные варианты коррекции на любой кошелёк и то, что в «Сатэль» – очень дорого, это миф. Мы предлагаем больше ценностей за те же цены.

А контрафакта, некачественных препаратов на рынке много?

– Близость с Китаем дает большие объемы «серых» продуктов. Контролировать деятельность «домушников» никто не берется. Госорганы контролируют клиники, которые имеют лицензии, а проконтролировать ту часть людей, которые предоставляют услуги нелегально, очень сложно. Говорить с уверенностью о масштабах контрафакта мы не можем – можем только предполагать, смотря на то, что происходит в Инстраграме.

Такие «косметологи», как правило, и обучаются у себе подобных. Есть эпатажные псевдоспециалисты, которые совершенно не имеют медицинского образования, и обучают всех желающих делать манипуляции, сопоставимые с хирургическими вмешательствами. Это очень страшно. Самое главное сейчас – создавать корректное информационное поле, правильно формировать культуру потребления среди населения. Ведь косметологические инъекции может выполнять врач, имеющий сертификат по специальности «Косметология» и только в медицинском учреждении с соответствующей лицензией. Это является гарантией безопасности проводимых процедур.

Отучить врачей от скромности

В июне в Иркутске пройдет Всероссийский проект «Сияние Байкала» в формате Биеннале врачей-косметологов. Мероприятие направлено на то, чтобы повышать качество кадров?

– Да. «Сияние Байкала» – это серия образовательных проектов. В 2017 году это был Всероссийский профессиональный конкурс – Чемпионат врачей-косметологов, в 2018 году – Диссекционный анатомический курс, в этом году мы создаём площадку для общения профессионалов – Биеналле. Мероприятие, которое включает в себя научно-практическую конференцию, выставку, мастер-классы, практические семинары, «марафон живых инъекций», представление интересных клинических случаев, где самые топовые эксперты нашей отрасли, как российского, так и международного уровня, будут активно делиться своим опытом.

В этом году мы организуем интересный формат нетворкинга – возможность общения врачей на берегу Байкала – для того чтобы улучшить эффективность в своей работе. Также будут воркшопы по продвижению личного бренда. Очень многие косметологи, к сожалению, не могут себя правильно позиционировать, потому что они истинные врачи.

Скромные?

– Да, скромные. Поэтому «инстаграмщики» и забивают рынок своими постами. Мы хотим обучить врачей, чтобы они умели себя продвигать, рассказывали и показывали, как красиво могут работать специалисты.

Кроме того, 23 июня мы проведем открытую пленарную дискуссию о работе с людьми из определенной группы риска. Пациенты, которые страдают различными заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатиты, туберкулез, сахарный диабет, онкология, тоже хотят выглядеть хорошо. Эти люди часто относятся к успешному слою общества, но при этом могут иметь подобное заболевание. Как с такими пациентами работать, если есть определенный риск для самого врача? В каких случаях мы можем проводить те или иные процедуры? Можем ли мы брать пациентов с онкологией на определенные манипуляции? Все это мы обсудим на пленарной дискуссии. Основная цель – проговорить эти вопросы со специалистами и сформулировать свод рекомендаций о том, как работать с этой группой риска.

Вы сами довольно активно участвуете в международных, российских профессиональных конгрессах. В какой роли чаще приходится выступать? В качестве эксперта или в качестве «студента»?

– На самом деле, все эксперты тоже учатся – друг у друга. Эстетическая медицина так мощно развивается! Как пазлы, по крупицам собираешь информацию – и потом складывается какая-то картинка. Я часто приезжаю по приглашению организаторов различных конгрессов в разные города и страны читать доклады, модерировать сессии, но, тем не менее, всегда с удовольствием слушаю своих коллег. Самую важную информацию мы получаем в кулуарном общении, делимся опытом, информацией, обмениваемся идеями. Так рождаются новые тренды, новые проекты.

Междисциплинарный подход

Сегодня все чаще можно увидеть клиники, предлагающие клиентам не только профильные процедуры. В новой клинике «Satel», например, есть кабинеты разных специалистов. В чем причина?

– Конечно, это ответ на запросы клиентов. Сегодня косметология – это разноплановая специальность, мы постоянно находимся в междисциплинарном взаимодействии. Внешность, особенно лицо, то, как оно выглядит, зависит от многих факторов. И зачастую требуются консультации других смежных специалистов. Поэтому в своей клинике мы активно развиваем это направление. Сейчас мы активно занимаемся развитием гинекологии, эндокринологии, потому что женское здоровье, состояние кожи, внешность напрямую зависят от эндокринной системы, от гормонов.

Новая клиника «Satel» – это ведь не просто расширение географии и еще одна точка в Иркутске, это совершенно новый формат. Расскажите, чем она отличается от вашей первой?

– Во-первых, мы здесь предлагаем большее количество услуг. Мы оснастили клинику самыми последними передовыми технологиями. Сейчас очень активно развивается аппаратная косметология. Большинство клиентов не хотят тратить время на реабилитацию, не хотят рисковать. Каким получится результат после пластической операции? Как я буду выглядеть? Всегда есть риски: наркоз и т.д. И, конечно, есть потребность сделать процедуры малоинвазивными, чтобы сразу после них можно было пойти «в свет» или на работу и не испытывать никаких затруднений.

Какие аппаратные услуги сейчас востребованы?

– Например, безоперационный SMAS-лифтинг, который позволяет выглядеть молодо. Мы работаем на системе мышечно-апоневротических соединений, на которых раньше работали только пластические хирурги. Благодаря процедуре, мы можем сохранить каркас лица, который с возрастом теряет контуры, и его подтянуть, если появились возрастные изменения. Также есть услуга безоперационной липосакции по коррекции фигуры как способ борьбы с жировыми ловушками без спорта, без диет, без операции.

Есть и другие услуги: по удалению сосудистых образований, интимному омоложению, безоперационной блефаропластике, лазерному омоложению лица.

Такие новинки способны справиться с задачами, ранее доступными только пластическим хирургам. Но ведь эти «чудо-аппараты» требуют серьезных инвестиций…

– Это правда. Каждый аппарат стоит много денег, но в принципе, при правильном подходе и правильном продвижении услуг, все это «отбивается». Самое главное, что мы можем предложить нашим пациентам – все сделать в нашем городе. Пациенту необязательно ездить в Москву, за границу, сейчас все доступно у нас. Наша компания делает всё для того, чтобы в нашем регионе было больше привлекательных и счастливых лиц.

Не могу не отметить еще один момент… Ранее интерьеры косметологических клиник изобиловали роскошью. В новой клинике «Сатэль» – абсолютный минимализм, преобладание белого цвета. Это модные тенденции? Или необходимость?

– Клиника – это медицинское учреждение, которое должно полностью соответствовать САНПИНам. Чтобы качественно и безопасно оказывать услуги, мы должны придерживаться всех санитарных норм. В связи с этим и такая минималистическая обстановка: на белом хорошо видна любая грязь.

А жалюзи – цветные.

– Когда мы думали про дизайн, мы понимали, что в чисто белом пространстве пациенту будет тяжело находиться. Чтобы было за что «зацепиться глазом», мы сделали фотопринты старого Иркутска на окнах. Это я подсмотрела в Нью-Йорке: в одной из замечательных клиник был принт небоскребов. У нас небоскребов нет, зато есть прекрасный наш город. И это рождает некую ассоциацию: на окнах старина, а у нас в кабинетах – суперсовременное оборудование, и мы своими манипуляциями останавливаем время.

Косметология «лечит» душу

Какие процедуры входят в список наиболее популярных у клиентов «Сатэль»? И как внедряются новинки, ведь клиенты весьма осторожны?

– Какие-то прорывы в эстетической медицине происходят не так быстро и не так часто. Последним мощным прорывом было введение канюльных техник. Благодаря этому мы можем делать любые манипуляции на лице: канюля имеет тупой конец, и она раздвигает ткани. Есть несколько топовых процедур.

Но на первом месте – ботулинотерапия. Это инъекции, которые дают возможность контролировать активную мимику и при этом сохранять живое лицо. Ботулинотерапия – если ее правильно сделать – может даже воздействовать на внутреннее состояние человека. Есть исследования о том, что, убирая морщины гнева, негативных эмоций, мы уменьшаем депрессию, тревожное состояние в душе. Улучшаем психоэмоциональное состояние.

На втором месте – контурная пластика и волюметрическая коррекция лица. На третьем – эпиляция, на четвертом – химические пилинги. Замыкают топ-5 аппаратные процедуры по лицу.

Список востребованных процедур изменился за последние пять лет?

– Пожалуй, да. В лучшую – и более технологичную – сторону. С появлением аппаратных процедур у нас расширились границы, стало больше возможностей, чтобы добиваться лучших результатов.

Что будет дальше? За какими клиниками будущее? Рынок монополизируют крупные универсальные клиники или они, наоборот, разделятся по специализациям?

– Я считаю, что будет место и многопрофильным клиникам, и узко специализирующимся. Наша клиника специализируется на косметологии. Все, что мы предлагаем еще, только дополняет основную услугу. Безусловно, мы развиваем междисциплинарное взаимодействие, активно привлекаем других врачей, которые помогут сохранять молодость и красоту нашим пациентам. Но мы всегда будем делать акцент на том, в чем мы профессионалы.

Иван Рудых, Газета Дело