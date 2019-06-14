«Качество жизни – в деталях». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Ольга Павлова – о трендах в дизайне

Долгое время бытовало мнение, что профессиональный дизайн жилого пространства – необязательная опция, развлечение «для богатых». Что изменилось? Каковы современные подходы к дизайну дома? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Павлова, руководитель проектной мастерской «Дом-А», участница выставки «Свой дом EXPO-2019», которая пройдет в сентябре в поселке Патроны Парк.

Ольга, стал ли профессиональный дизайн жилого дома более востребованной услугой? Или это по-прежнему приятное, но необязательное дополнение к ремонту и отделке?

– Дизайн жилого пространства как профессиональная услуга появился в нашей стране недавно – всего-то 20-25 лет назад. Действительно, поначалу дизайн-проект мог себе позволить далеко не каждый, и не только из-за стоимости. Было непонимание – для чего это нужно; имея хороший вкус, человек может сам подобрать мебель и аксессуары, и иногда делает это весьма успешно. Но только ли в подборе мебели дело? Хорошо «обставленный» дом и дом, организованный по комплексному дизайн-проекту, очень отличаются. Качество не только в деталях, но и в качестве жизни – тоже. Профессионал знает и может учесть массу инженерных и технических нюансов, которые впоследствии будут влиять на ощущения и настроения жильцов.

Кроме того, сейчас люди понимают, насколько ценно время. Дизайн-проект, прежде всего, экономит время и силы заказчика, которые он должен потратить на поиски решения, расчеты материалов и подрядчиков. Сформировать гармоничное пространство из случайных вещей почти невозможно, а ведь все это надо еще найти, выбрать, сопоставить. Ошибки в таком случае почти неизбежны.

Если у заказчика и прораба на руках есть полноценный проект с продуманной эргономикой – экономится масса времени, нервов и денег.

Что изменилось в представлении «продвинутых» заказчиков о современном дизайне? На что сейчас делаются акценты?

– Современные заказчики уже знают, что такое качественный дизайн. Сегодня акцент делается не только на эстетике, но и на других составляющих комфорта.



Во-первых, эргономика. Важно организовать свое жизненное пространство так, чтобы, экономя энергию и время, получать максимум комфорта. Тут важно всё – от ручки на входной двери и правильно расположенного выключателя до удобного по форме кресла.



Во-вторых – экологичность. Речь не только о натуральных материалах. Это и энергосберегающие технологии, и бережное использование природных ресурсов. Всё должно быть настроено на гармоничное сосуществование с окружающим миром, на интеграцию природы в интерьер и интерьера в природу.



В-третьих – индивидуальность. В моде всегда были и будут предметы интерьера, говорящие об уникальности пространства, начиная от авторских обоев ручной работы и заканчивая привезенной из путешествия тарелкой. Интерьер всегда отражает личность хозяина дома и должен подходить ему даже в мелочах.

Пример интерьера. Проект мастерской «Дом-А»

Насколько современные заказчики доверяют профессионалам? Какие стили в дизайне они предпочитают? И часто ли приходится искать компромиссы?

– В дизайне сейчас господствует фьюжн «а-ля 70-е», дух свободы и приключений. Сейчас нет одного четко выраженного стиля, который был бы «в моде». Используется разумный, выполненный со вкусом микс, настроенный на личность заказчика и его положительные эмоции.

Сотрудничество заказчика с дизайнером – это всегда союз двух заинтересованных в результате сторон, поэтому компромиссы находятся всегда. Заказчики все больше доверяют профессионалам, и это прекрасно.

Пример интерьера. Проект мастерской «Дом-А»

Насколько такие выставки, как «Свой дом EXPO-2019», нужны профессиональному сообществу и потребителям? Чего вы ожидаете от участия?

– «Свой дом EXPO-2019» в поселке Патроны Парк – уникальная выставка. Для людей, которые уже построили свой дом или только планируют, это событие станет отличной возможностью познакомиться с дизайнерами, архитекторами и их работами. Все увидеть, «потрогать», оценить, задать свои вопросы и даже проголосовать за наиболее полюбившийся проект. Выставка пройдет на открытом воздухе, в новом загородном поселке, что само по себе ново и необычно для нашего города. Уверена, что такой неформальный диалог между заказчиками и профессионалами будет полезен и тем, и другим, и принесет не только новые знания, но и положительные эмоции всем участникам.

