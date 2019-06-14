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Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета

14 июня 2019

Сбербанк запустил сервис для клиентов, в рамках которого Сбербанком выпущена первая в России электронная банковская гарантия в пользу налоговых органов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам.

Сбербанк стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Задача нашего сервиса — максимальное упрощение взаимодействия клиентов с государственными органами с целью эффективного ведения бизнеса. Особенно важным мы считаем развитие экосистемы Сбербанка, которое предполагает комплексное решение для всех участников в онлайн-режиме. При использовании сервиса возмещения НДС time-to-money сокращается в 10–12 раз».

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в Личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней. Самое главное, что процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.


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