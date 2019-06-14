«Точки опоры» искали на Байкал Бизнес Форуме в Иркутске

Льготные кредиты и господдержка: миф или реальность?

Возможности, финансирование, контроль – этим темам был посвящен круглый стол «Три точки опоры», проведенный на Байкал Бизнес Форуме «Иркутским областным гарантийным фондом». Организатор мероприятия Диляра Окладникова призвала участников к отрытому и честному диалогу. И – судя по откровенности и вовлеченности предпринимателей, представителей банков, лизинговых компаний и фондов поддержки предпринимательства – эта цель была достигнута.

Фото: А. Фёдоров

Круглый стол был поделен на три тематических блока: «Возможности: развитие предпринимателей», «Финансирование: государственные программы как альтернатива», «Контроль: Банки & Бизнес – как работать в рамках 115 ФЗ». Первые же темы вызвали у участников бурное обсуждение. Представители банков и институтов поддержки рассказывали о своих льготных программах, а предприниматели делились своим – не всегда позитивным – опытом, говорили о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Диляра Окладникова.

Фото: А. Фёдоров

Микрозаймы – в помощь бизнесу

Рынок микрофинансирования в последние годы набирает обороты. «Наверное, это самый живой инструмент, который поддерживает предпринимателей на начальном этапе, – отметила Диляра Окладникова. – Однако в нем есть много недопонимания, неясностей. Опросы предпринимателей показывают, что они почему-то ассоциируют микрофинансовый рынок с потребительскими микрозаймами. Но это не совсем так».

По словам Ольги Мосиной, директора Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области», сегодня этот механизм активно работает на территории региона. Основными потребителями услуги являются предприниматели из Иркутска и Ангарска, однако воспользоваться ей может любая компания, работающая в Приангарье.

Фото: А. Фёдоров

«Микрокредитование – это альтернатива банковскому кредитованию. Мы разработали для предпринимателей продукты, которые им интересны. Они учитывают сезонность. Производственникам, например, даем отсрочки по выплате тела долга до четырех месяцев. Для тех, кто работает в сфере сельского хозяйства или туризма, предоставляем уникальную возможность составить свой, индивидуальный график погашения задолженности. Также есть возможность досрочно погасить займ – комиссии за это фонд не взимает. Наша задача – повышение доступности заемных средств».

Сегодня фонд микрокредитования предоставляет финансирование по ставкам от 7,75% до 10%. Однако, по словам Ольги Мосиной, уже в этом году ставки могут быть снижены.

Ольга Мосина.

Фото: А. Фёдоров

Почему отказывают в микрокредите

«Мы ожидаем выхода приказа Министерства экономического развития. Так, по проекту приказа, для предприятий, осуществляющих деятельность в моногородах, ТОСЭРах, ставка составит половину от ключевой ставки – сейчас это 3,875%. Для предприятий, осуществляющих приоритетные виды деятельности, ставка будет на уровне ключевой ставки на дату выдачи займа. И только для предприятий в сфере услуг и торговли она будет несколько выше. Но мы, как институт развития, призванный оказывать поддержку предпринимателям, повышать эту ставку выше 10% не будем».

Условия, безусловно, привлекательные, однако, как показывает практика, далеко не все желающие могут воспользоваться ими и получить микрозайм. Один из участников круглого стола, предприниматель Григорий Давиденко (компания «Гелиос», резидент «Сколково»), рассказал о своем негативном опыте.

Фото: А. Фёдоров

«Мы занимаемся достаточно необычным бизнесом – геологоразведкой в нашем регионе. Учитывая, что мы выполняем сервисные работы, у нас специфическое геологоразведочное оборудование, интеллектуальная собственность на балансе. Это не является залоговым имуществом, это оборудование не продашь на рынке. При оборотах в десятки миллионов рублей мы не можем брать кредиты. Мы обращались в Фонд микрокредитования Иркутской области, собрали огромный пакет документов – но нам отказали. Предложили квартиры заложить. Мы решили, что нам это не интересно».

«У нас бюджетные деньги, – прокомментировала Ольга Мосина. – В случае дефолта как мы будем реализовывать интеллектуальную собственность? Где, в каком регионе? Поэтому мы берем достаточно ликвидную залоговую массу».

Диляра Окладникова.

Фото: А. Фёдоров

Диляра Окладникова предложила предпринимателю рассмотреть другие варианты финансирования. «Если вам нужны средства для закупки оборудования – лучше обратиться за лизингом. Корпорация МСП создала 4 лизинговых компании, которые охватывают всю Россию и финансируют по ставке 6% (на приобретение отечественного оборудования) и по ставке 8% (на приобретение зарубежного оборудования) малый и микробизнес. Ваш уникальный проект, который не может «зайти» в стандартные условия кредитования, имеет все шансы получить поддержку по программе господдержки лизинга».

Кредитные лимиты: не все так просто

Своим опытом работы с микрокредитами поделилась и предпринимательница Оксана Паздникова, занимающаяся производством кондитерских изделий.

«Через полгода после регистрации бизнеса мы обратились в микрокредитную компанию, получили субсидию на развитие бизнеса. Но средств не хватило. После этого мы обратились в Фонд микрокредитования Иркутской области – нам дали сумму, но меньше той, которая нам была нужна. Сказали: вы поработайте, платите положительно – мы дадим еще. Дали. Но опять сумму меньше, чем нам была необходима. Мы взяли третий кредит, платеж был высокий. Через полтора года я обратилась с просьбой рефинансировать кредиты, чтобы минимизировать платеж – менеджер ответил согласием. Но в итоге в помощи было отказано».

По словам Ольги Мосиной, величина кредитного лимита напрямую связана с платежеспособностью заемщика. «Если заемщик по документам не может платить, мы будем снижать лимиты. Что касается рефинансирования – то мы, к сожалению, не рефинансируем свои кредиты. Мы предлагаем реструктуризацию (это другое!) – в случае ухудшения платежеспособности клиента, провала по выручке, например, при каких-то форс-мажорных обстоятельствах. В 2018 году мы реструктуризировали 7 займов вследствие снижения выручки у предприятий. Я понимаю, что предприниматели очень эмоционально реагируют на отказы. Но у нас бюджетные средства, мы несем за них ответственность».

Ольга Мосина (справа).

Фото: А. Фёдоров

Где можно рефинансировать кредиты

Оксана Поздникова рассказала, что рефинансировать свои кредиты ей все-таки удалось – в Сбербанке. «Хочу подчеркнуть профессионализм работы банка: два дня рассматривали документы и за два часа в отделении мне рефинансировали кредит».

Рефинансировать свои кредиты можно и в других кредитных организациях. Так, Инна Сизых, заместитель Председателя Правления КБ «БайкалКредоБанк», рассказала о действующем в банке кредитном продукте. «Срок – до трех лет, ставка – 13%, сумма – до 15 млн руб. Главное условие для рефинансирования – кредитная история должна быть положительной».

Получение кредита на рефинансирование в региональном банке, по словам Инны Сизых, имеет свои преимущества. «Ко мне всегда можно прийти, лично пообщаться, рассказать свои проблемы, и я скажу вам на месте, сразу, есть ли у вас реальная возможность получения кредита или нет. У нас есть экспресс-анализ, позволяющий сделать такой вывод. Итоговое решение мы тоже принимаем здесь, в Иркутске».

Инна Сизых, Байкалкредобанк (слева), Елена Мальковская, Сбербанка (справа)

Фото: А. Фёдоров

Помимо микрозаймов и кредитов предпринимателям стоит обращать внимание и на другие инструменты финансирования – например, лизинг.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», рассказала, что такой инструмент выгоден в первую очередь компаниям, которые находятся на классической системе налогообложения: «Это НДС, ускоренная амортизация».

Большой плюс лизинга в том, что сам объект лизинга и является залогом. «Мы не берем никаких дополнительных залогов. Смотрим на компанию, берем в поручители собственника. Если мы видим, что нам интересна эта сделка, мы уже на следующий день начинаем работать с поставщиками».

Елена Ланцова.

Фото: А. Фёдоров

Вариант для каждого

Каждый предприниматель в Иркутской области сегодня может обратиться в Гарантийный фонд и подать заявку на получение финансирования.

«У каждого банка свои требования по залоговому обеспечению, и их контролирует Центробанк, – рассказала Диляра Окладникова. – Гарантийный фонд здесь включается как поручитель. Мы берем предпринимателя и ищем источники финансирования. Если у Сбербанка, например, или у ВТБ клиент не проходит, мы находим альтернативу».

Статистика говорит о том, что эта задача выполняется: Гарантийный фонд предоставил поручительств на сумму 3,9 млрд рублей, а предприниматели региона смогли привлечь в свой бизнес кредитных ресурсов на 10 млрд рублей.

Фото: А. Фёдоров

«Зачастую к нам приходят предприниматели, которым нужно оборудование. В этом случае мы советуем: вам не банк нужен, а лизинговая компания», – добавила Диляра Окладникова.

Положительные примеры, подтверждающие, что господдержка – не миф, но реальность, существуют. Предприниматель Иван Маяков занимается бизнесом уже больше 20 лет – и за последнее время попробовал все возможные финансовые инструменты, включая банковские кредиты, инструменты ГЧП, институты господдержки.

«Это легко, доступно, правда лимиты ограничены. Сейчас в фонде микрокредитования лимит 3 млн. Хочется больше, но не всегда получается, – поделился бизнесмен. – Не нужно бояться брать кредиты – надо понимать, куда берешь, зачем. Когда есть такие институты, которые дают доступные дешевые кредиты, надо этим пользоваться».

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