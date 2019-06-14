Александр Разуваев: Российские олигархи дадут второе дыхание крипте?

«Хайп на тему криптовалют прошел, однако не лишним будет поделиться некоторыми мыслями по данному поводу. Я всегда достаточно пессимистично оценивал крипту, за что заслужил у ряда коллег мнение человека из прошлого, который живет вчерашним днем», – рассуждает Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»:

– За акциями компаний, которые торгуются на Московской бирже, стоят активы и денежные потоки, отмечает эксперт «Альпари». В случае, например, «Роснефти» или «Русгидро» – очень значительные основные фонды. Биткоин не материален. Оценивать его по затратному методу бессмысленно. Расходы на майнинг не приводят к появлению материального объекта, как это происходит при добыче золота. Единственная возможная опора биткоина это спрос, торговля.

Конечно, за рублем или долларом также ничего не стоит. Однако они являются эквивалентами в обмене и соответственно привлекательны для сбережений. Чем же биткоин хуже?! С древнейших времен у любого правительства было суверенное право на печатный станок. Именно торгового применения биткоина национальные банки стремятся не допустить и вряд ли допустят.

Означает ли это что у криптовалют нет, как рисуют многие, светлого будущего? Да, означает. Означает ли это что на биткоине поздно зарабатывать?! Нет, не означает. Биткоин – это рисковая игра для рисковых парней. На чем может подорожать биткоин? Да на чем угодно. Есть, например, точка зрения, что в связи с американскими санкциями в отношении России многие российские бизнесмены, чтобы уберечься от конфискации в Великобритании и США начнут избавляться от своих зарубежных долларовых активов и скупать биткоины. Вероятно, это единственный надежный способ (через криптовалюту) вывести свои деньги из США и Великобритании – никакой американский или британский банк не сможет заблокировать финансовые транзакции в криптовалюте.

Вывод. Хотите рисковую игру – покупайте биткоин, чтобы быстро продать и переложиться в реальный сектор экономики – Exxon, «Норильский Никель» или «Газпром».