Туристы есть, а денег нет. Почему так?

Как сделать Иркутскую область процветающим регионом? Ответ на этот вопрос искали участники Sbertalks 4.0, организованного Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. По мнению Натальи Волощенко, директора управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка, главные перспективы развития региона сегодня связаны с туристической отраслью. Портал SIA.RU записал самые интересные цитаты эксперта.

Окно возможностей

– Туризм в Иркутской области – это колоссальное окно возможностей для малого и среднего бизнеса.

Сегодня 20% мирового валового продукта формирует именно туризм. Это уникальная отрасль, которая живет не сама по себе, но косвенно влияет на многие другие отрасли: строительство, образование и т.д. Среднестатистический житель нашей планеты тратит 15% своего среднего годового дохода на путешествия.

Доходы россиян особого оптимизма не вселяют. Но туризм – уникальная вещь. Если мы не можем здесь, в России, расти за счет расходов потребителей-соотечественников, то, ведя бизнес на своей территории, мы вполне можем воспользоваться располагаемыми денежными доходами населения тех стран, где они растут или имеют гораздо больший объем. Иными словами, если гора не идет к Магомеду, то Магомед может прийти к горе – мы должны заинтересовать этих людей. Тем более, что привлекая сюда деньги туристов, мы запускаем всю дальнейшую цепочку мультипликации: повышаются расходы на нашей территории, это дает возможность инвестировать, доходы получают местные предприниматели, они тоже тратят здесь и т.д.

Турпоток есть, а заработка нет

В валовом региональном продукте на долю туризма приходится всего 1,2%. То есть, несмотря на ежегодный, стабильно высокий прирост числа туристов, предприниматели на этом потоке, скорее всего, хорошо не зарабатывают. Мы, как банкиры, как экономисты, считаем, что эффективность надо измерять не количеством людей, которые приехали на нашу территорию, а деньгами, которые они принесли.

Если посмотреть, как выглядит Иркутская область с точки зрения этих доходов, то мы увидим, что выручка с одного туриста на Байкале в 2,5 раза меньше, чем выручка с одного туриста в Свердловской области. Есть о чем задуматься. Кроме того, производительность у нас очень низкая. Выручка одного человека, занятого в туризме, его эффективность, в 1,7 раза меньше, чем, например, в Краснодарском крае.

По официальным данным, средний чек пребывания туриста на нашей территории составляет от 22 до 55 тыс. рублей. В то время как в мире среднестатистический, не самый богатый турист, который ездит не на самые дорогие курорты, тратит 70 тыс. рублей за свою поездку.

Почему это происходит? Просто туристу не на что тратить здесь деньги. А они у него есть. Но задумайтесь: например, француз приехал в Аршан – на что он сможет потратить деньги, кроме поз? Откуда он узнает, куда ему пойти? А ведь там есть что посмотреть, только это не монетизируется.

Все предпосылки есть

Конечно, региональное правительство прекрасно осознает перспективы турбизнеса. Поэтому, уже сейчас, туризм выделяется как одна из приоритетных отраслей экономики. Формируются меры господдержки, и Иркутская область вошла в одну из 15 территорий со статусом «уникальная» для организации центров регионального туризма.

У нас с вами есть для этого практически всё. По рейтингу объектов ЮНЕСКО, наша территория обладает самым привлекательным природным достоянием. Это цифры, с которыми не поспоришь.

Несмотря на экономику, слабость инфраструктуры, мы уже сейчас можем развивать туризм. Учитывая увеличение продолжительности жизни населения и формирование различных потребительских запросов, у нас могут существовать различные ниши для развития туризма. Мы для каждого сегмента путешественников можем найти свой уникальный продукт.

Сценарий зависит от нас

Экономику действительно очень сложно прогнозировать, и она во многом зависит от активности предпринимателей. Я очень надеюсь, что Sbertalks позитивно влияет на эту активность и поддерживает атмосферу сотрудничества и инноваций.

По-разному можно относиться к ограничениям. Можно говорить: «невозможно это сделать», «у нас нет инфраструктуры», «у нас нет продвижения региона», «у нас низкое качество турпродукта», «у нас законодательные противоречия, которые ограничивают строительство в прибрежной зоне Байкала»… А можно просто взять все это как задачи для решения. Какой сценарий экономического развития мы выберем для региона, зависит и от нас!