Как превратить упорство и энтузиазм в процветание

Около 900 участников – слушателей, спикеров, экспертов – объединил четвертый Sbertalks Байкальского банка Сбербанка в Иркутске. «Как превратить Приангарье в процветающий регион?» – этой теме были посвящены мастер-классы, воркшопы и панельные дискуссии. Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка, отметила, что потенциал у Иркутской области – огромный. Портал SIA.RU записал основные тезисы ее доклада.

От слов – к делу

– У нас активный регион, активное и креативное бизнес-сообщество, много энтузиастов с хорошими идеями. Но почему зачастую эти проекты остаются нереализованными? Как сделать так, чтобы слово превратилось в действие? Чтобы понять, что же необходимо для процветания региона, нужно использовать и мировой опыт, и учитывать среду, в которой мы живем.

Мировая экономика: роста не будет

Экономика – та наука, в которой нельзя поставить эксперимент. Эксперименты ставятся сами, текущей жизнью. Делать прогнозы сейчас – неблагодарное дело. Никто точно не знает, что будет через полгода, можно только предсказать тренд развития.

Текущий тренд говорит о том, что темпы роста, вероятно, не будут такими, какими они были в предыдущие годы. Мы сейчас наблюдаем развертывание торговых войн в интересах отдельных государств, ситуация меняется очень быстро и иногда радикально на фоне политических изменений и заявлений. В таких условиях повышения темпов роста ожидать не приходится.

«Проклятие природных ресурсов»

Российская экономика, безусловно, зависит от мировой – мы страна ресурсо-продающая. Тем не менее, есть и то, что внутри страны. Благодаря падению курса рубля в 2014 году, производство товаров увеличилось и наш внутренний спрос уже не так сильно зависит от мировых катаклизмов. Прогнозы по России – рост в районе 1,2-2,0%, долгосрочный тренд – 3%.

Мы входим в 15 самых богатых стран мира – по объему ВВП, но не ощущаем себя богатыми. Есть немного стран, которые использовали свои природные ресурсы на создание качественной инфраструктуры и смогли процветать. Я знаю только 3.

У мировых макроэкономистов есть даже такое понятие, как «проклятие природных ресурсов» – когда страна богатая, есть, что экспортировать, сложнее переориентироваться от экспорта на переработку, так как можно получать доходы и просто от сырья. Когда в стране ресурсов нет – не остается другого выхода для присутствия на мировой арене, кроме развития технологий и услуг, в том числе и туризма, а также переработки ресурсов, импортированных из других регионов.

Чего не хватает Приангарью?

Иркутская область отражает экономику страны. 27% валового регионального продукта приходится на добычу полезных ископаемых. Макроэкономические показатели, которыми гордится наша область – основной прирост ВРП за последние два года, рост инвестиций – обеспечили, по сути, три компании добывающей отрасли.

Мы должны жить хорошо – для этого у нас есть все предпосылки. У нас есть полезные ископаемые, лес, золото, нефть, газ... И на макроуровне в регионе все выглядит неплохо: жилье строится, мы вышли из стагнации, объем финансирования стал расти, поток туристов не прекращается, растет который год, несмотря на недостаточную инфраструктуру и отсутствие качественного турпродукта…

Среда для бизнеса изменилась

Важно и то, что бизнес-среда за последние годы радикально поменялась. Чем текущая ситуация для бизнеса, инвестирования отличается от того, что было 15 лет назад? Мы очень легко переключаемся: информации огромное количество, и можно выбрать любой товар, не вставая с кресла. О чем это говорит? О том, что нужно создавать впечатление – и такое, чтобы клиенты о вас рассказывали, чтобы к вам возвращались. Мы больше координируем, меньше планируем. Что это означает в плане бизнес-стратегии? Нет смысла тратить много времени на планирование, на разработку стратегий. Есть смысл тратить его на реализацию ваших идей, извлечение уроков, корректировку. Мир меняется стремительно. Бизнес, который хочет жить долго, должен быть стремительным и адаптивным.

Во что инвестировать?

Мы проанализировали данные за 10 лет и пришли к выводу, что не так важно, в какую валюту вкладывать свои сбережения – в доллары, в евро или в рубли. Как оказалось, их доходность за последние 10 лет была примерно одинаковой – 6-9 %.

Что было выгоднее всего за эти 10 лет? Золото, облигации и вложения в инвестпроекты, стартапы, которых на самом деле много. Если вам интересны такие инвестиции, я советую участвовать в бизнес-жизни нашего региона, в таких проектах, как «Форсайт», «Точка кипения».

Чтобы вложиться в инвестпроект, нужно понять, какой вы инвестор, на сколько лет вы готовы инвестировать? Хотите ли вы иметь возможность выйти из этого бизнеса в любой момент? Сколько вы готовы потерять? Насколько вам нравится тот бизнес, в который вы вкладываетесь?

Исходя из экономики нашего региона, в первую очередь можно рассматривать туризм. Существует масса возможностей создать, то, чего нет в Иркутской области, но к чему привыкли туристы: инфоцентры, самокаты, каршеринг, всевозможные услуги… Свободных ниш очень много. Нужно только начать делать.

Что же нужно для процветания?

В нашем случае минимальные слагаемые успеха, которые нужны для процветания, – это хорошая инфраструктура и законодательство, охраняющее интересы всех сторон.