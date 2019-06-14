Открытое Акционерное Общество «Сибэкспоцентр»

Как рассчитать отпускные: разъяснения в КонсультантПлюс

Наступает сезон отпусков и горячая пора для бухгалтерии и отдела кадров. Ответы на все вопросы по расчету отпускных и оформлению отпусков вы найдете в системе КонсультантПлюс.