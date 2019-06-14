Газета Дело
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Открытое Акционерное Общество «Сибэкспоцентр»14 июня 2019
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Бухгалтерский баланс ОАО «Чунский лесопромышленный» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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ВЕЛОлето! Будь с Gillette-ом [14.06.2019]Супермаркет Слата. Акция с 1 по 30 июня 2019 г.
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V БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ [14.06.2019]24-25 июля 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.06.2019]
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [14.06.2019]Собственник сдает помещения от 20 кв. м в здании рядом с областной администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Продаю дом! Иркутская обл., Малая Топка [14.06.2019]Уютный теплый дом для тех, кто хочет просто заехать и жить! Александровский тракт, 20 минут от центр. рынка. Дом 140 кв. м, участок 5 сот, зарегистрирован, прописка. Из окон красивый вид, подъезд отсыпан, освещен.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Как рассчитать отпускные: разъяснения в КонсультантПлюс [14.06.2019]Наступает сезон отпусков и горячая пора для бухгалтерии и отдела кадров. Ответы на все вопросы по расчету отпускных и оформлению отпусков вы найдете в системе КонсультантПлюс.
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Особенности аренды земельного участка [17.05.2019]Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.
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ОАО «Союзавтоматстром» [17.05.2019]665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Продам помещение. г. Иркутск, ул. Литвинова, 4 [17.05.2019]Нежилое помещение площадью 31,3 кв.м, свободного назначения, в первой линии по адресу Литвинова, 4. Отдельный вход со свободным доступом в режиме 24/7.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [17.05.2019]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.05.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [17.05.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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