Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м)

Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства

Группе компаний "Подрядчик" - десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.