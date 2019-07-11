Алексей Волков, «Сибавиастрой»: «Последние годы научили, что надо быть гибкими»

Застройщик, подрядчик, девелопер, производитель – пять лет назад промышленно-строительная компания «Сибавиастрой» позиционировала себя именно так. После 2014 года стратегия изменилась: уйдя с рынка жилищного строительства и отказавшись от генподряда, руководство сосредоточилось на развитии завода железобетонных изделий. Почему было принято такое решение? Планирует ли «Сибавиастрой» вернуться на рынок жилья? Чему научил компанию кризис? Газета Дело побеседовала с генеральным директором «Сибавиастроя» Алексеем Волковым.

Алексей Волков. Фото А. Федорова

Ушли на пике рынка

Алексей, последний раз мы с вами встречались около пяти лет назад. Тогда компания «Сибавиастрой» позиционировала себя и как застройщик, и как подрядчик, и как производитель. После 2014 года вы ушли с рынка жилищного строительства. Это было осознанное решение или вынужденная мера?

– Осознанное, конечно. Причем мы ушли не только с жилищного рынка, но и из подрядного строительства.

Жилищное строительство, как любая другая инвестиционная деятельность, имеет смысл вхождения в фазе начала роста рынка и выхода в его пик. Потому что дальше идет спад: снижение доходности, проблемы с ликвидностью. Наверное, за наблюдаемую историю 2014 год можно назвать таким «пиком» для жилищного рынка. После этого началась планомерная остановка – связанная и с состоянием экономики, и с изменением законодательства.

В 2014-м вы же не могли предположить, что 214-ФЗ будет так изменен?

– Но мы видели все факторы, свидетельствующие о том, что происходит замедление, и не видели ни одного фундаментального фактора, который говорил бы о том, что начнется фаза роста. Мы предполагали, что будет затяжное падение – и взвешивали риски и доходность. Стало ясно, что риск начал превышать плановую доходность. А у нас больших аппетитов к риску никогда не было.

Осторожны и консервативны?

– Да, у нас политика очень консервативная. Поэтому из жилищного строительства мы ушли, завершив все свои проекты – закрыли все кредитные соглашения, которые у нас были, рассчитались с банками, с подрядчиками. Но гарантийные обязательства, которые у нас есть перед дольщиками и заказчиками, несем.

Алексей Волков. Фото А. Федорова

Из генподрядного строительства ушли по другим причинам?

– Причиной выхода стала банальная вещь: заказчиком примерно 90% объема генподрядного строительства сегодня выступает государство. Даже если мы берем инфраструктурное строительство, крупное, промышленное – все равно имеем дело с прогосударственными структурами. Есть законодательство, которое обязывает в таком случае формировать сметное ценообразование на основе сметно-нормативных баз. И они часто с реальной стоимостью объекта имеют очень далекую связь. Получается, что ты берешь проект и должен, очень быстро проанализировав состав его стоимости, решить, пойдешь ты в него или нет. Но ты в любом случае получаешь «кота в мешке», потому что «подводных камней» может быть очень много. Например, в проекте может быть оборудование, которое уже не поставляется, и его надо менять, или это оборудование в процессе строительства дорожает в два раза. Экономически это во многом «рулетка».

Можешь оказаться в плюсе, а можешь – проиграть?

– Да. И такое мнение не только у меня. Я часто общаюсь с нашим строительным сообществом, и многие коллеги разделяют мою точку зрения.

В 2014 году мы завершили внедрение в компании ERP-системы 1С «Управление строительной организацией». Благодаря этому дошли до уровня очень глубокого анализа себестоимости строительства, по всем разделам. Мы получали проект и на его основе писали бюджет генподрядного проекта, но в собственных расценках, зная конкретную стоимость материалов. И сколько мы ни делали таких «прицельных» оценок тех объектов, которые выходили на торги, – всегда и везде получали плановый минус. Поэтому мы завершили те проекты, контракты, по которым уже несли обязательства – а мы к тому моменту уже зашли в строительство логистического комплекса на иркутском авиазаводе и в большой проект по реконструкции мест стоянок там же.

От свай до «Победы»

С прошлым разобрались. А что представляет собой «Сибавиастрой» в настоящее время?

– Сегодня мы сконцентрировались на развитии завода железобетонных изделий. Мы расширяем линейку продукции, занимаемся оборудованием, его обновлением, инфраструктурой. Наконец-то мы высвободились в плане управленческого внимания и можем этим заниматься планомерно.

Видите в этом перспективное направление?

– Видим в этом стабильное направление, которое нужно поддерживать. На сегодняшний день в Иркутске таких заводов – действующих, активно производящих продукцию – очень немного. А регион у нас промышленный, и спрос на продукцию, применяемую в промышленных назначениях, есть. Например, для Тайшетского алюминиевого завода мы сейчас производим сваи, для освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения делаем дорожные плиты.

Из других крупных объектов можно отметить новый ледовый дворец – туда мы поставляем бетон, раствор, дорожные плиты. Также задействованы в реконструкции комплекса очистных сооружений на Рабочего Штаба – поставляем сваи. Продолжаем сотрудничество с Иркутским авиазаводом, поставляем специальный бетон для аэродромов.

А на рынке b2c продукция завода представлена?

– Да, сейчас мы как раз развиваем новое направление – серию домов из сборного железобетона «Победа». Быстро, надежно и оптимально по цене.

Это малоэтажка?

– Мы разрабатываем линейку типовых предложений именно для малоэтажной застройки – квадрохаусы, таунхаусы, многоквартирные дома, индивидуальные.

И каков результат работы в этом направлении?

– Прирастаем потихоньку. Нужно понимать, что продукт для рынка ощущается как новый. По статистике, чтобы совершенно новый продукт стал таким же обыденным, как все остальные, нужно 7 лет.

Фото из архива компании

Целевая аудитория проекта – это частные лица?

– И частные лица, и строительные компании, и девелоперы, у которых есть земельные участки, которые нужно быстро освоить.

А это быстрее, чем монолит?

– Быстрее, чище, аккуратнее. Возьмем, к примеру, двухэтажный дом, 120 квадратных метров. Если фундамент уже есть, то каркас дома мы можем собрать за три дня. После сборки каркаса параллельно могут начинаться все работы: утепление, кровля, окна, внутренние инженерные сети. Это позволяет значительно сократить цикл строительства. А на стройке время – это деньги.

То основное конкурентное преимущество – именно время? Не цена, не рабочая сила?

– Безусловно, трудоемкость в нашем случае гораздо ниже. А по цене мы примерно в одной категории с газобетоном, только у нас получается прочность другая, материал не дает усадки, стены внутренние – гладкие, не нужно их штукатурить, только шпаклевать. И долговечность, конечно. Получается каменный дом, срок эксплуатации которого – от 100 лет.

От стандартного панельного дома чем «Победа» отличается?

– Стандартный панельный дом – это трехслойные панели, швы наружу. В нашем случае панель однослойная, она несет и конструктивные, и ограждающие свойства. А шов спрятан за утеплителем и за фасадом, защищен специальным герметиком – на него не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур.

– Есть, безусловно, определенная сетка, но мы расширяем варианты планировки. Обычно делаем так: у нас есть базовые ячейки, к нам приходит клиент – и мы в эти ячейки вписываем то, что ему необходимо.

Вы сказали, что решили сосредоточиться на малоэтажке. Многоквартирные дома сейчас невыгодно строить?

– Да нет, на самом деле, вполне выгодно. Из этой серии, при определенной степени модификации, можно строить 12 этажей. Но мы развиваемся эволюционно. Тем более, что в рамках изменений в 214-ФЗ малоэтажное жилье приобретает ряд преимуществ. Его можно построить за свои средства, объемы капиталовложений меньше. Если осваивать малоэтажку и делать это мелкой очередностью, быстро, то можно укладываться в сезон, не привлекая проектное финансирование, не используя деньги дольщиков. Просто строишь, вводишь, продаешь.

Можно поселок построить.

– Мы как раз с несколькими партнерами прорабатываем идею о строительстве поселка – чтобы показать на конкретном примере, как это может быть системно, оперативно сделано. При этом мы и как строители тут можем выступить, и как девелоперы. Если у человека есть земля, но он не знает, что с ней делать, мы готовы сформировать концепцию. Может, в такой стезе компании будет интересно вернуться на жилищный рынок.

Алексей Волков. Фото А. Федорова

Правильно я понимаю, что и в многоэтажное строительство вы тоже можете вернуться, если благоприятно сложится формула «доходность – риски»? Двери не закрываете?

– Дождемся полного перехода на новый формат после 1 июля. Год пройдет, люди достроят все то, что по старой схеме строили, в 2020-м начнется совсем новая история, с новыми проектами, с новой системой финансирования – там и посмотрим. Нам торопиться некуда.

Последние годы научили: бывает всё. Нельзя иметь шаблоны и стереотипы в голове, нужно каждую ситуацию рассматривать, как вновь свершившуюся, не опираясь на прошлый опыт. Абсолютно новые данные – значит, надо заново переосмысливать все происходящее.

Сегодня мы видим перспективы в развитии Завода железобетонных изделий, его продукции. И хотим оставаться качественными партнерами для своих клиентов – как государственных, так и частных компаний.

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