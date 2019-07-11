«Дизайн – это про стиль жизни». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена Кекшина – о трендах в загородной недвижимости

Что такое уют, знают все. Но одно дело знать, а другое – уметь создавать его из множества разнообразных деталей. Наша собеседница – Елена Кекшина, специалист в области дизайна, поставщик мебели и создатель двух уникальных пространств « ART PLAY» в Иркутске. В преддверии выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена рассказала Газете Дело о том, что такое современный дизайн на самом деле.

Елена, какие качества являются обязательными для современного дома с точки зрения дизайнера?

– Прежде всего, дом должен быть интуитивно понятным и удобным для своего владельца. Это значит, что в нем всё должно находиться на своем месте, под рукой, все должно быть понятно. В таком доме даже стены «работают» на комфорт – они как будто сами ведут человека в нужном направлении, и все в совокупности создает комфортное пространство.

А как же эстетика и вкус? Вы не ставите их на первое место?

– Они, безусловно, важны, но такого рода критерии всегда относительны. То, что для одного красиво, для другого может быть неприемлемым именно с эстетической точки зрения или некомфортно. Поэтому, на мой взгляд, нет смысла слепо следовать модным тенденциям и традициям. Дом – не с картинки, а настоящий, живой, обжитый – всегда отражает внутренний мир и образ жизни своего хозяина и должен ему соответствовать. Задача дизайнера, таким образом, не просто «сделать красиво», а найти элементы, максимально точно отражающие это соответствие, и создать из них гармоничный цельный интерьер.

Выходит, дизайн – это не только про красоту?

– Не только. Дизайн – это про жизнь и гармонию. Всё в жизни пронизано дизайном, от самых простых вещей, до самого облика человека. Не все обращают на это внимание, но недаром говорят, что качество в деталях. Для меня они чрезвычайно важны. Дизайн окружает нас и во многом определяет качество жизни, настроение, состояние души. Поэтому услуги дизайнеров становятся все более востребованными: люди понимают, что самому создать гармоничное целое из множества разнохарактерных деталей непросто.

Вы не только дизайнер, но и владелица мебельных салонов. Их ассортимент формируется исходя из дизайнерских трендов?

– Многие мои коллеги-дизайнеры создают проекты, на которые приятно смотреть, но которые почти невозможно реализовать из-за очень дорогой мебели. И люди вынуждены, чтобы соответствовать «красивой картинке», покупать китайские подделки. Это очень огорчает – и, в первую очередь, покупателей.

Мебели среднего ценового сегмента у нас в городе мало, а между тем, есть множество фабрик как за рубежом, так и у нас в стране, делающих по-настоящему качественные вещи из экологичных материалов. И цены у них при этом адекватные. Именно такой, средний по цене, но высокий по качеству сегмент я и продвигаю. Мы тщательно отбираем модельный ряд, посещаем выставки и фабрики, сравниваем параметры и культуру производства. Совместно с нашими партнерами – производителями мебели мы создаем новые интересные коллекции. Уже есть коллекции кроватей, мебели для ванной, разрабатывается корпусная мебель и мебель для гостиной.

Какая мебель сегодня особенно популярна у ваших заказчиков? Что в моде?

– Сегодня очень популярна эклектика, смешение разных стилей, из которых берут всё лучшее. Но и классика не теряет популярности, особенно в таких элементах, как двери, пол, окна, плинтуса, молдинги. Они добавляют уюта. Всегда в моде натуральные материалы – дерево, камень, ткани, кожа. Дизайнер должен умело совместить разные стили и создать «вкусный», эмоциональный, лаконичный интерьер.

Все это вы представите на выставке «Свой дом EXPO-2019»? Чего ждете от участия?

– На выставке мы сформируем уголок с реальной, «живой» экспозицией. Мы создадим инсталляцию из современной мебели, покажем самые современные материалы, о которых пока сложно найти информацию, и лучше потрогать, оценить в деле. Существует, например, много тканей с прекрасными характеристиками, их можно мыть, стирать, они не выгорают, не теряют вида из-за животных. И не только ткани! Мы продемонстрируем максимально практичные и долговечные материалы, которые позволяют любой мебели служить долго и не терять актуальности и внешнего вида.

Мы с радостью отреагировали на предложение принять участие в этой выставке. Не секрет, что в огромном потоке «мусорной» информации за красивой обложкой не всегда стоят добросовестные поставщики и подрядчики. Людям порой непросто сориентироваться в этом потоке и не ошибиться с выбором. Выставка позволит сойтись в нужное время в нужном месте заказчикам и профессионалам рынка. Архитекторы, дизайнеры, поставщики материалов смогут пообщаться с потребителями – людьми, для которых они работают, с теми, кто уже живет за городом или собирается туда переехать. Эта выставка отразит всё лучшее и передовое, что формирует сегодня загородный образ жизни, покажет, какой красивой и комфортной может быть такая жизнь.

Для нас очень важна возможность ответить на все насущные вопросы со стороны клиентов, показать наши новинки. Кроме того, эта площадка позволит нам установить полезные контакты с партнерами, получить интересную и важную информацию из первых рук.

Мы уверены, что эта выставка будет очень плодотворной и полезной. Очень хотим верить, что она станет традиционной и будет проводиться регулярно.

«Свой дом EXPO. Тренды Архитектуры и Дизайна»

Вебсайт: dom-expo.com

Дата: 14-15 сентября 2019 года

Место: Поселок в лесу «Патроны-парк»

Заявки на участие в выставке принимаются до 20 июля по адресу: trendsetter@metairk.ru