От таунхаусов – к коттеджам. «Хрустальный» выходит на рынок индивидуального домостроения

«Хрустальный» – известный в Иркутске бренд, под которым в городе построено уже четыре поселка. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году, накануне своего десятилетия, «Хрустальный Девелопмент» объявил о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов на Байкальском тракте «Резиденция XV». С чем связано это решение? Чего ждать рынку загородной недвижимости Иркутска в ближайшее время? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила коммерческий директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.

Коттеджи – давняя мечта

Кристина, за 10 лет работы компанией «Хрустальный Девелопмент» было построено 85 тысяч квадратных метров. В основном – таунхаусов, которые давно стали «визитной карточкой» ваших проектов. Почему теперь вы решили строить индивидуальные дома?

– На самом деле, весь «Хрустальный» начинался с индивидуальных домов – еще в 2009 году. Если вы приедете в Хрустальный сегодня, то увидите, что таунхаусы и дуплексы занимают одну треть поселка, а две трети приходится на частные дома. Идея таунхаусной застройки родилась и начала развиваться гораздо позже, когда мы поняли: нам хочется большего, мы хотим инфраструктуру в поселке, а для этого нужно увеличивать количество жителей на территории.

Решением стали танхаусы. Этот формат смог конкурировать как с городскими квартирами, так и с индивидуальными домами, потому что объединил в себе преимущества и того, и другого.

Так у нас в Хрустальном появились детские и спортивные площадки, частный детский садик, теннисный корт, скейт-парк, кафе, автомойка, магазин, большой спортивный зал, в котором разместились различные секции – от танцев до йоги, и многое другое. Именно такой в нашем представлении должна быть современная загородная жизнь, она не ограничивается квадратными метрами и участком земли.

Фото А. Федорова

И почему вы сегодня решили вернуться к индивидуальному домостроению?

– Мы все это время мечтали создать современный, организованный коттеджный поселок с индивидуальными домами. Просто не торопились, поскольку понимали, что для такого проекта нужно особое место. И вот, наконец, мы его нашли.

Что это за место?

– Последние два года наша компания занимается реализацией проекта «Хрустальный парк» на 14-м километре Байкальского тракта, у залива Ангары. Это большой проект настоящего загородного микрорайона с собственным административным комплексом, инфраструктурой – управляющая компания, школа, детские сады, спортивные центры, магазины, спортивные и детские площадки, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, зоны отдыха, парки и даже яхт-клуб. Словом, максимальный набор инфраструктуры, который только возможен в условиях загородной жизни.

И вот, в этом году нам удалось приобрести земельный участок возле микрорайона. Вся территория микрорайона отведена под комплексное освоение, и там есть участки под индивидуальное жилищное строительство. Оно всегда там планировалось, только заниматься этим хотела другая строительная организация. Нам же удалось заключить соглашение, и теперь осваивать этот участок будем мы. Он особенный – не только соседствует с «Хрустальным парком», но и находится в красивейшем сосновом лесу.

Долгих раздумий о том, что тут строить, у нас не было, мы сразу же поняли, что этот тот самый участок, которого мы так долго ждали. Во-первых – его местоположение, позволяющее не просто построить дома посреди леса, а создать все условия для современной, комфортной жизни, когда все рядом и все под рукой. Это на самом деле большая удача – очень сложно найти участок, чтобы рядом был загородный микрорайон с полной инфраструктурой. Строя только индивидуальное жилье, невозможно окупить инфраструктуру. Чтобы создавать комфортное загородное жилье с инфраструктурой, нужно или уплотнять застройку, или завышать цену, или строиться вблизи такого микрорайона, где будет все необходимое.

Во-вторых – количество деревьев на участке. Мы хотим максимально сохранить лес, а сделать это возможно только в условиях индивидуальной застройки. Мы разделили территорию на 22 участка по 10-12 соток, и на каждом из них остается около 30 деревьев. Благоустройство квартала мы также продумали исходя из этих принципов – сделали дорожки между деревьями, максимально вписали детскую площадку и зону отдыха в природный ландшафт, продумали дополнительное озеленение квартала.

Выступая на SBERTALKS 4.0 в мае, вы говорили, что позволить себе индивидуальный загородный дом может не каждый. Сегодня платежеспособный спрос на жилье такого формата есть? На какую аудиторию рассчитано ваше предложение, какой это ценовой сегмент?

– Да, мы уже давно почувствовали спрос. Но спрос не на формат «индивидуальный дом», а на «индивидуальный дом от Хрустального». Тут речь идет не просто об объекте недвижимости, а объекте недвижимости в рамках того образа жизни, который мы создаем в наших поселках. У нас было очень много людей, которые годами ждали именно такой проект, хотя мы сами еще не знали, что он у нас будет. И стоило нам объявить о нем, они сразу пришли и начали бронировать участки и дома.

Конечно, это более высокая ценовая категория. В первую очередь, из-за площади – дома в новом квартале начинаются от 200 кв. м. Во вторую очередь, стоимость квадратного метра чуть выше, чем в наших обычных проектах, поскольку в нее включается стоимость участка 10-12 соток. Более того, в цену включена и вся инфраструктура, благоустройство – полный комплекс услуг от девелопера. Все детали продуманы, вопросы решены – покупателю не нужно тратить свое время, а это, как мы знаем, самый дорогой ресурс сегодня. Наши дома легко купить – и в них легко жить. Сейчас, на самом старте, мы делаем скидки для тех, кто первым входит в проект. Далее мы ориентируемся на стоимость 70-75 тыс. рублей за квадратный метр (за дом в получистовой внутренней отделке). В эту стоимость заложена цена участка. Далее стоимость будет расти.

Архитектура, благоустройство, соседи

«Фишка» ваших проектов – жители-соседи. Удастся ли эти добрососедские отношения сохранить при формате индивидуальной застройки?

– Мы этой «фишкой» очень гордимся и будем привносить ее в новый квартал. Этому будет способствовать большое количество общественных территорий, где жители будут вместе отдыхать, гулять, играть с детьми на общей детской площадке. И мы, со своей стороны, будем способствовать единению соседей так же, как делаем это в наших существующих поселках – организовывать общие мероприятия, праздники, пикники. Это и есть тот самый образ загородной жизни «от Хрустального».

«Хрустальный» известен тем, что скрупулезно подходит к благоустройству общей территории. Новый проект не станет исключением?

– Безусловно. Это один из главных наших принципов, по которому мы работаем с самого начала нашей истории. Создавая первый поселок, мы в первую очередь сделали асфальтированные дороги, тротуары, газоны, единое ограждение и только потом приступили к строительству домов. Все удивлялись такому подходу и говорили, что это равноценно самоубийству для компании, но мы исповедовали другой подход, и это, в конечном итоге, принесло свои плоды. Дело в том, что у нас клиенты покупают не просто дом, они приобретают особый образ загородной жизни, и окружение тут очень важно.

Дом для наших жителей начинается не с порога или входной двери, а с въезда в поселок. Чистые, ухоженные улицы, тротуары, продуманное освещение, аккуратные газоны, цветы и деревья – все это уже дом.

Мы очень педантично подходим к вопросу благоустройства нового квартала. У нас в команде работает профессиональный дендролог, которая уже занимается выбором растений для украшения квартала, а мой кабинет заставлен образцами брусчатки, вариантами кирпича для единого ограждения территории, на столе лежат предложения от партнеров по детским игровым комплексам.

Мы подобрали все очень тщательно – чтобы сочеталось между собой по текстурам, цветам, сделали группы вариаций по материалам для домов. Причем нашей задачей было – не просто добиться «красивой картинки» в едином стиле, при аутентичности каждого объекта, но и позаботиться о технических вопросах, чтобы дом и его окружение можно было легко обслуживать, и не требовалось проводить реновацию каждые три-пять лет.

Дома «под ключ»

Как будут выглядеть проекты домов?

– Мы разработали проекты домов разных площадей – от 200 до 350 и более квадратных метров – в едином архитектурном стиле. Мы очень тщательно проработали эргономику и планировочные решения этих домов, вкладывая весь наш опыт проектирования и общения с жителями наших поселков. Клиенту остается только выбрать участок, понравившийся ему проект дома и высказать свои пожелания по поводу планировки персональному архитектору. Проекты очень адаптивны: в рамках каждого разработанного нами дома мы можем менять расположение, площадь и конфигурацию комнат, добавлять машиноместа в гараже.

Процесс очень творческий, и дом получается действительно индивидуальным – выполненным на основе нашего проекта, но при этом адаптированным под конкретную семью, ее потребности и желания.

У нас в компании есть свое собственное архитектурное бюро – работаем очень оперативно. Со сторонними специалистами дома «с нуля» обычно проектируются не менее трех-пяти месяцев. Наш персональный архитектор решает эту задачу в разы быстрее.

Я и сама принимала участие в создании проектов, а сейчас присутствую при их персональной адаптации под наших клиентов – мы встречаемся, общаемся, разговариваем о том, чего они хотят от дома. Очень приятно видеть, что людям нравятся наши наработки, они нам доверяют и понимают, что мы действительно знаем, как сделать дом красивым и функциональным не только снаружи, но и внутри.

Кстати, внешне проекты домов тоже адаптивны. Мы выбрали и собрали материалы очень высокого качества, красивого внешнего вида, которые позволят создавать очень интересные дома – таких не было до этого на рынке. У этих материалов разные цвета и формы, и тут мы тоже даем клиентам выбор – прямо в нашем отделе продаж можно потрогать и выбрать кирпич ручной формовки и японские панели Kmew разных форм и цветов, из которых будет строиться фасад дома. Тут же посмотреть, как они будут сочетаться друг с другом, и принять решение.

От строительства дома до жизни в нем – большой путь. Дизайн, меблировка, ремонт – как будете помогать своим покупателям в этих направлениях?

– В «базе» дома мы будем сдавать в получистовой отделке – завод всех коммуникаций, отштукатуренные стены, стяжка и теплый пол. Но мы понимаем, что есть аудитория, которая хотела бы более полную комплектацию, чтобы не тратить время и нервы на создание дизайн-проекта, внутреннюю отделку, меблировку, контроль отделочных работ на всех этапах и прочее. Гораздо удобнее в этом смысле довериться профессионалам и получить дом «как на картинке».

Выгодная инвестиция

В то же время, мы наработали опыт создания объектов «под ключ» в предыдущих наших проектах, собрали большую базу дизайнеров, имеем партнерские отношения с магазинами мебели, отделочных материалов, освещения. Поэтому в новом проекте предусмотрена возможность приобретения дома в полной комплектации – с реализованным дизайн-проектом, который будет создан специально под клиента. В таком случае с клиентом – помимо персонального менеджера, архитектора и прораба – работает еще и персональный дизайнер.

Покупая дом, многие думают о нем не только как о месте для жизни, но и как о выгодной инвестиции. Какова ликвидность вложений в коттедж? Какие аспекты нужно учитывать, инвестируя в загородный дом?

– Ликвидность напрямую зависит от застройщика. Задача строительной компании, во-первых, – сделать так, чтобы поселок в первую очередь строился организованно, продуманно и качественно. Тогда в процессе строительства стоимость домов будет расти.

Во-вторых, строительная компания должна позаботиться о том, чтобы в дальнейшем поселок обслуживался. Это не произойдет само по себе, а если он не будет никем обслуживаться, то будет стагнировать. Соответственно, мы понимаем, что когда все построено и управляемо, ликвидность только повышается, поселок с каждым годом становится лучше и привлекательнее.

Есть поселки полуорганизованные – когда что-то строится застройщиком, а что-то, например, общественные зоны, детские, спортивные площадки, создаются силами жителей. Это ухудшает ликвидность. Когда же застройщик предусматривает абсолютно все, и за этим всем еще и ухаживает потом, ликвидность только повышается. Поселок расцветает, а не угасает.

Многое зависит и от проекта самого дома. Чем индивидуальнее, специфичнее дом, тем труднее найти для него нового хозяина, тем менее он ликвиден. Если же дом обладает возможностью быть гибким, адаптивным к потребностям других людей, то количество потенциальных покупателей увеличивается.

Как будет организовано управление новым кварталом? Насколько дорогой будет жизнь в таком загородном доме?

– Обслуживанием всего микрорайона «Хрустальный парк» будет заниматься наша управляющая компания. Она уже работает там – в сданных кварталах. Технически, после сдачи квартала индивидуальных домов, на собрании собственников жители должны будут выбрать управляющую компанию и согласовать перечень предоставляемых ею услуг. Мотивация в качественном обслуживании поселка и его жителей заставляет нас ежедневно работать над повышением качества управляющей компании, внедрять новые технологии, работать над автоматизацией, искать и находить новых высококвалифицированных специалистов, увлеченных своим делом и готовых поддерживать тот самый «образ жизни от Хрустального» на самом высоком профессиональном уровне.

Большие планы

«Хрустальный Девелопмент» реализует свою франшизу. Ваш подход пользуется популярностью за пределами Иркутской области. Квартал индивидуальных домов тоже планируете «упаковать» во франшизный продукт?

– Однозначно. Поэтому мы и делаем проект максимально детализированным и универсальным – продумываем все до мелочей.

Фото А. Федорова

Таунхаусы, дуплексы, индивидуальные дома – компания, кажется, попробовала все загородные форматы. Что дальше? Нет ли в планах многоэтажного строительства?

– Нет, таких планов пока нет. Мы и дальше будем строить таунхаусы, дуплексы и индивидуальные дома. Сейчас все наши силы направлены на микрорайон «Хрустальный парк», совсем скоро мы запустим новые очереди с таунхаусами и дуплексами – люди их очень ждут, у нас уже выстроилась очередь на эти объекты.

Индивидуальные дома – это, скорее, исключение из правил, дополнительный продукт, наше давнее желание, а главное – экспертная позиция. Это действительно уникальный проект, которым мы по настоящему гордимся и вкладываем в него очень много сил и времени. В квартале будет всего 22 коттеджа, очень хочется, чтобы для семей, которые будут там жить, каждый из них стал настоящим домом теплым, уютным и родным.