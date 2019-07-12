Ученики «ИНК-Класса» посетили Ярактинское месторождение

В середине июня учащиеся «ИНК-Класса», созданного на базе усть-кутской средней школы №9, побывали на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Всего за один день ребята смогли увидеть основные этапы добычи нефти и познакомиться с бытом вахтовиков.

Воскресным утром на Яракте приземлился вертолет с молодежной делегацией на борту. Первый этап путешествия, по воздуху, уже подарил ученикам массу впечатлений. Многие летели таким видом транспорта впервые. Никого не оставил равнодушным живописный вид сверху на огромное производство и поселок, выросшие посреди тайги. Диковинкой для ребят стала и вахтовка, на которой они передвигались по всем точкам маршрута в сопровождении автомобиля безопасности дорожного движения с предупреждающими световыми спецсигналами.

Начали знакомство с месторождением с установки подготовки сернистой нефти с сероочисткой попутного нефтяного газа. Начальник УПСНГ Михаил Карасев, инженер-технолог Артем Балагуров и мастер Павел Николаев провели полноценную экскурсию по объекту, во время которой показывали оборудование, объясняли основы и особенности технологического процесса, отвечали на вопросы. Ребята отметили, что больше всего их впечатлили масштабы установки – они представляли ее куда более компактной, и беспрецедентный уровень обеспечения безопасности как на производственных объектах, так и на территории вахтового жилого городка (ВЖК).

Буровую установку старшеклассники видели и раньше – во время посещения Иркутского национального исследовательского технического университета, так что тут ожидания совпали с реальностью. Но процесс наклонно-направленного бурения эксплуатационной скважины (проектная глубина – 3800 метров), о котором рассказывал буровой мастер Вячеслав Лазарев, запомнится ребятам надолго.

Начальник центральной инженерно-технологической службы Дмитрий Зотов, который сопровождал ребят из «ИНК-Класса», подробно рассказал им о добыче нефти: оборудовании скважин, площадках обслуживания, режиме работы операторов, характеристиках нефти и способах ее добычи. После небольшой лекции ребята наблюдали за тем, как оператор производит отбор пробы нефти.

В перерыве между посещениями производственных объектов ребята пообедали в столовой Ярактинского ВЖК, побывали в общежитии, осмотрели территорию поселка вахтовиков. Начальник службы производственно-бытового обеспечения Максим Жидков рассказал старшеклассникам о том, как реализуется программа развития социальной инфраструктуры Яракты.

Гости нефтяников были впечатлены как самим производством, так и уровнем благоустройства жилого городка. «Это просто какое-то государство в тайге, - говорили они. – Удивительно, как за довольно короткий срок молодой компании удалось организовать гигантское производство и создать хорошие условия для проживания рабочих. Нам здесь все больше и больше нравится!».

Справка о проекте:

Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к масштабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым этапом стало создание «ИНК-Класса».