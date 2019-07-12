Первый офис Банка «Приморье» открывается в Иркутске

Банк «Приморье» расширяет географию присутствия и выходит в Сибирский федеральный округ. 17 июля первый офис Банка открывается в Иркутске. Качественные и доступные финансовые услуги и высокий уровень сервиса, к которому привыкли клиенты Банка на Дальнем Востоке, теперь будут доступны и в Сибири.

– Среди самых востребованных услуг у наших розничных клиентов – дебетовые карты, ипотека, вклады, денежные переводы, обмен валют, – комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин. – Хорошие предложения у нас есть для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы уже работаем с дальневосточными компаниями, у которых есть представительства и филиалы в Иркутске, а также планируем заключить договоры и с местными предприятиями, предложив им выгодное расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, финансирование бизнеса и другие услуги.

С первого дня работы в иркутском офисе Банк «Приморье» представит клиентам уникальную линейку из 10 видов наличных валют:

– Валютно-обменные операции – одни из самых популярных во всех городах присутствия Банка «Приморье». И в Иркутске наши клиенты смогут купить или продать любую из десяти видов валют: от долларов США и евро до таких, как корейская вона, тайский бат, вьетнамский донг, гонконгский и канадский доллары, фунты стерлингов. Мы предлагаем очень привлекательный курс покупки и продажи на все виды валют – это возможно благодаря активной работе специалистов Казначейства Банка, которые взаимодействуют с различными мировыми валютными биржами и иностранными банками-партнёрами, – отмечает Сергей Белавин.

Акционерный коммерческий Банк «Приморье» – один из крупнейших региональных банков, которому в 2019 году исполнится 25 лет. Главный офис Банка располагается во Владивостоке, отделения – в Уссурийске, Находке, Артеме, поселке Врангель, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Магадане. В настоящее время Банк «Приморье» представлен сетью из 23 офисов (включая новый в Иркутске). Всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, оперативное принятие решений. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.

Адрес офиса в Иркутске – ул. Дзержинского, 20/1. Режим работы: понедельник-пятница с 9:30 до 17:00; выходной – суббота, воскресенье.

С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка. Контакт-центр: 8-800-200-20-86 (звонок по РФ бесплатный).