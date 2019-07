РУСАЛ отправил гуманитарную помощь в Тулун и объявил, что удвоит сумму всех собранных денежных средств

Корейская компания Apollo Co., Ltd намерена запустить производство на территории Иркутской области

Сегодня, 16 апреля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с президентом компании Apollo Co., Ltd господином Квон Тэ Гыном и генеральным директором Рю Нам Ху. На встрече обсуждалась возможность открытия производственно-сервисного комплекса компании Apollo Co., Ltd в Иркутской области. Компания производит запорную арматуру, приводные механизмы, различные типы клапанов и оборудования для нефтегазохимических комплексов, электростанций и других отраслей промышленности; обеспечивает полный цикл, включающий в себя производство оборудования и сервисное обслуживание, в том числе отладку и контроль качества работы всех устанавливаемых систем.