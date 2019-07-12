РУСАЛ отправил гуманитарную помощь в Тулун и объявил, что удвоит сумму всех собранных денежных средств

Рабочие советы БрАЗа и ИркАЗа организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Тулуна. Первые партии груза уже отправлены нуждающимся.

В Иркутской области действует режим ЧС. Из-за паводка затопило несколько районов, больше всего пострадал город Тулун, где, по данным областного МЧС, потоком воды затоплена или полностью уничтожена почти треть жилых домов. Порядка трех тысяч человек пострадали от стихии и сейчас нуждаются в помощи.

Рабочий совет БрАЗа инициировал открытие пункта сбора гуманитарной помощи. За сутки силами металлургов удалось собрать несколько тонн груза с товарами первой необходимости. Это продукты с длительным сроком годности, вода, постельные принадлежности, детское питание и средства гигиены.

– В первый же день, когда произошло наводнение, ко мне обратился председатель Рабочего совета Николай Николаевич Очкас с тем, чтобы помочь нашим соседям. Он сам лично с ребятами из Рабочего совета собрал гуманитарную помощь, и уже в субботу ее отвезли в Тулун. Кроме того, утром 29 июня завод выделил технику, которая принимает участие в ликвидации последствий наводнения. Мы начали сбор средств, и уже через сутки грузовик с закупленными товарами первой необходимости отправился в Тулун. Это не первая и не последняя машина. Мы продолжим собирать гуманитарную помощь и направлять ее пострадавшим, - прокомментировал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Сегодня в затопленный город отправлена помощь и от ИркАЗа. Рабочий совет завода также выступил с инициативой сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Силами сотрудников в Шелехове организовано три пункта сбора вещей и провизии: один в городе и два - на заводе. 3 июля с промплощадки РУСАЛа в затопленные районы отправилась 10-тонная фура с грузом вещей и продуктов.

– Люди, у которых вчера были дома, огороды, налаженный быт, остались без ничего. И сейчас очень важно показать им, что они не останутся с этой бедой один на один. Вся область сегодня помогает пострадавшим, и мы тоже вносим свой вклад, – отметил председатель Рабочего совета ИркАЗа Алексей Загерсон.

Помимо гуманитарной помощи на всех заводах РУСАЛа объявлен сбор средств. Благотворительное пожертвование может сделать любой желающий. Причем Компания обещает удвоить сумму всех собранных средств. Каждый рубль гарантировано дойдет до нуждающихся и пойдет в дело, ведь впереди большая работа по восстановлению утраченного.