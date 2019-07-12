Форс-мажор: что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка

Что делать, если товары уплыли, строительные материалы испорчены, магазин затоплен, а сельхозпродукция полностью уничтожена? Пока власти озабочены составлением списков предприятий, которые приостановят свою деятельность, руководитель «Бюро Юристы Иркутска» Дмитрий Драчко рассказал порталу SIA.RU, что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка:

– Прежде всего помнить, что эта ситуация относится к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Как правило, договоры содержат такой раздел, он имеет разные формулировки в конкретных договорах.

1. Стоит составить для себя список своих контрагентов, достать и еще раз перечитать договоры с ними

При этом, согласно ст. 401 Гражданского Кодекса, если бизнес по причине стихийного бедствия:

– не смог поставить товар;

– не сумел своевременно выполнить работы;

– не выплатил кредитный платеж;

– не исполнил другие договорные обязательства.

Ответственности за это он не несет. То есть неустойки платить не будет, если иное не предусмотрено законом или договором. Посмотрите свой договор.

Как пример, в новостях сообщают об обращении областных властей к банкам с просьбой освободить от штрафов по просроченным кредитам жителей пострадавших от паводка районов. Это логично, по закону банки и не могут в этом отказать.

2. Изучите раздел «форс-мажор» в своих договорах

Сейчас важно обратить внимание на порядок уведомления контрагента о форс-мажоре и документах, которые необходимо предоставить. Попросту, нужно грамотно и своевременно направить письма контрагентам, приложить необходимые справки.

Обратим внимание: если должник уже был в просрочке к моменту начала паводка, полностью от ответственности его не освободят.

3. Изучите детали страховки

Посмотрите свои кредитные договоры. Как правило, банки при выдаче кредита настойчиво предлагают страховку. Если вам такую страховку продали, посмотрите свой договор страхования (страховой полис). Вполне вероятно, что вы вообще ничего не должны платить в случае наводнения. Задача лишь правильно уведомить страховую компанию.

4. Когда обязательства выполнить невозможно, надо идти в суд

Если же бизнес в принципе не может исполнить обязательства по договору (товары уплыли, строительные материалы испорчены и прочее), то надо знать о возможности полного отказа от договора по ст. 451 ГК РФ.

Это не просто, требует обращения в суд и доказательства в суде наличия одновременно четырех условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть, после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

– исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

– из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. Но отказ от договора по суду может быть для бизнеса намного выгоднее, чем ответственность за его неисполнение, когда у вас нет ни сил, ни средств для его исполнения.

5. Для поставщиков сельхозпродукции особые условия

Отдельно законодатель выделил поставщиков сельхозпродукции по госконтрактам. В Федеральном Законе «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» есть п. 6 ст. 8, согласно которому, стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по государственному контракту в случае непредвиденных обстоятельств, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера (в том числе наводнение), которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.