Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс

Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.

В числе нововведений:

С 1 июля 2019 г.:

- для многих организаций и ИП применение онлайн-касс станет обязательным;

- изменяется порядок исчисления НДС;

- процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1% в день.

С 31 июля 2019 г. заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат право на «ипотечные каникулы».

С 4 августа 2019 г. зарегистрировать транспортное средство будет можно через изготовителей и дилеров.

21 августа 2019 г. вводятся требования к складам хранения алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую тару.

С 1 сентября 2019 г. извещение о ДТП может быть составлено водителями в виде электронного документа.

Подробно об этих и других правовых событиях III квартала читайте в Правовом календаре.

Поисковый запрос в системе КонсультантПлюс: «правовой календарь».

Перейти к календарю также можно на сайте.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ к КонсультантПлюс на 3 дня.

Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного центра ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».