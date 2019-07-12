Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс

Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.
В числе нововведений:
С 1 июля 2019 г.:
- для многих организаций и ИП применение онлайн-касс станет обязательным;
- изменяется порядок исчисления НДС;
- процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1% в день.
С 31 июля 2019 г. заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат право на «ипотечные каникулы».
С 4 августа 2019 г. зарегистрировать транспортное средство будет можно через изготовителей и дилеров.
21 августа 2019 г. вводятся требования к складам хранения алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую тару.
С 1 сентября 2019 г. извещение о ДТП может быть составлено водителями в виде электронного документа.
Подробно об этих и других правовых событиях III квартала читайте в Правовом календаре.
Поисковый запрос в системе КонсультантПлюс: «правовой календарь».
Перейти к календарю также можно на сайте.
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Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного центра ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».