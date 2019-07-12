ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области

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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области12 июля 2019
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От таунхаусов – к коттеджам. «Хрустальный» выходит на рынок индивидуального домостроения [12.07.2019]«Хрустальный» – известный в Иркутске бренд, под которым в городе построено уже четыре поселка. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году, накануне своего десятилетия, «Хрустальный Девелопмент» объявил о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов на Байкальском тракте. С чем связано это решение? Чего ждать рынку загородной недвижимости Иркутска в ближайшее время? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила коммерческий директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.
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Недвижимость Иркутска в цифрах. Как изменился рынок за полгода [12.07.2019]Что происходит на рынке недвижимости Иркутска и области? Каковы объемы ввода жилья? Почему «просела» ипотека? Будут ли расти цены на новостройки и «вторичку»? Представляем традиционный обзор основных показателей за первое полугодие 2019 года. Статистика и мнения экспертов – в нашем материале.
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [12.07.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [12.07.2019]Коммерческая недвижимость у нас! Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения?Звоните – решим!
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Мобильное приложение «Моя Слата» в твоем смартфоне! [12.07.2019]
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Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов15 фактов о наводнении в Иркутской областиВ Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС
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Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс [12.07.2019]Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.
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Алексей Волков, «Сибавиастрой»: «Последние годы научили, что надо быть гибкими» [11.07.2019]Застройщик, подрядчик, девелопер, производитель – пять лет назад промышленно-строительная компания «Сибавиастрой» позиционировала себя именно так. После 2014 года стратегия изменилась: уйдя с рынка жилищного строительства и отказавшись от генподряда, руководство сосредоточилось на развитии завода железобетонных изделий. Почему было принято такое решение? Планирует ли «Сибавиастрой» вернуться на рынок жилья? Чему научил компанию кризис? Газета Дело побеседовала с генеральным директором «Сибавиастроя» Алексеем Волковым.
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«Дизайн – это про стиль жизни». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена Кекшина – о трендах в загородной недвижимости [11.07.2019]Что такое уют, знают все. Но одно дело знать, а другое – уметь создавать его из множества разнообразных деталей. Наша собеседница – Елена Кекшина, специалист в области дизайна, поставщик мебели и создатель двух уникальных пространств «ART PLAY» в Иркутске. В преддверии выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена рассказала Газете Дело о том, что такое современный дизайн на самом деле.
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«Качество жизни – в деталях». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Ольга Павлова – о трендах в дизайне [14.06.2019]Долгое время бытовало мнение, что профессиональный дизайн жилого пространства – необязательная опция, развлечение «для богатых». Что изменилось? Каковы современные подходы к дизайну дома? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Павлова, руководитель проектной мастерской «Дом-А», участница выставки «Свой дом EXPO-2019», которая пройдет в сентябре в поселке Патроны Парк.
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От коттеджей до Мамая [14.06.2019]ООО «Хрустальный» – 10 лет. За эти годы компания прошла путь от небольшого коттеджного поселка до крупной федеральной франшизы. Освоив девелопмент в сегменте малоэтажной загородной недвижимости, сегодня команда «Хрустального» заходит в туристическую отрасль – с проектом круглогодичного курорта на Мамае. О секретах успеха компании на Sbertalks 4.0 рассказала коммерческий директор Кристина Яковенко.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Чунский лесопромышленный» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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ВЕЛОлето! Будь с Gillette-ом [14.06.2019]Супермаркет Слата. Акция с 1 по 30 июня 2019 г.
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V БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ [14.06.2019]24-25 июля 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.06.2019]
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [14.06.2019]Собственник сдает помещения от 20 кв. м в здании рядом с областной администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Продаю дом! Иркутская обл., Малая Топка [14.06.2019]Уютный теплый дом для тех, кто хочет просто заехать и жить! Александровский тракт, 20 минут от центр. рынка. Дом 140 кв. м, участок 5 сот, зарегистрирован, прописка. Из окон красивый вид, подъезд отсыпан, освещен.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303