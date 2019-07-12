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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.12 июля 2019
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [12.07.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Мобильное приложение «Моя Слата» в твоем смартфоне! [12.07.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.07.2019]
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Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс [12.07.2019]Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Чунский лесопромышленный» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Названы меры поддержки бизнеса в зоне ЧС: отсрочка налогов, реструктуризация кредитов, создание моногорода Тулун, выдача льготных займов15 фактов о наводнении в Иркутской областиВ Иркутской области сформируют оперативную группу для координации всех министерств и ведомств при ликвидации ЧС
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ВЕЛОлето! Будь с Gillette-ом [14.06.2019]Супермаркет Слата. Акция с 1 по 30 июня 2019 г.
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V БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ [14.06.2019]24-25 июля 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.06.2019]
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [14.06.2019]Собственник сдает помещения от 20 кв. м в здании рядом с областной администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Продаю дом! Иркутская обл., Малая Топка [14.06.2019]Уютный теплый дом для тех, кто хочет просто заехать и жить! Александровский тракт, 20 минут от центр. рынка. Дом 140 кв. м, участок 5 сот, зарегистрирован, прописка. Из окон красивый вид, подъезд отсыпан, освещен.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Открытое Акционерное Общество «Сибэкспоцентр» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Как рассчитать отпускные: разъяснения в КонсультантПлюс [14.06.2019]Наступает сезон отпусков и горячая пора для бухгалтерии и отдела кадров. Ответы на все вопросы по расчету отпускных и оформлению отпусков вы найдете в системе КонсультантПлюс.
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Особенности аренды земельного участка [17.05.2019]Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.
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Специальные предложения от CENTURY 21. 2-комнатная квартира, ул. Байкальская, 196. Квартира в центре города! ул. Карла Маркса, 31 [17.05.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка