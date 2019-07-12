Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м)

От таунхаусов – к коттеджам. «Хрустальный» выходит на рынок индивидуального домостроения

​​​​​​​«Хрустальный» – известный в Иркутске бренд, под которым в городе построено уже четыре поселка. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году, накануне своего десятилетия, «Хрустальный Девелопмент» объявил о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов на Байкальском тракте. С чем связано это решение? Чего ждать рынку загородной недвижимости Иркутска в ближайшее время? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила коммерческий директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.