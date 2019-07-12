Время инвестировать. БКС провел в Иркутске конференцию по финансовой грамотности

Фото: А. Фёдоров

Можно ли инвестировать в рынок ценных бумаг, не боясь потерять капитал? Какими налоговыми льготами могут воспользоваться частные инвесторы? Как выбрать тип индивидуального инвестиционного счета? Эти и многие другие вопросы обсуждали в рамках конференцию по финансовой грамотности в Иркутске 6 июня. Своими знаниями и практическими рекомендациями поделились ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа». Портал SIA.RU записал наиболее яркие цитаты спикеров.

«Налоговые льготы стимулируют приток населения на рынок ценных бумаг»

Все больше россиян используют ценные бумаги для инвестиций. Если в 2012 году на долю ценных бумаг приходилось 7% сбережений, то в 2018 она увеличилась до 16%. Для этого есть несколько причин, отметила заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» Виктория Грудинина:

Фото: А. Фёдоров

– Во-первых, денежно-кредитная политика Банка России. Начиная с 2015 года, ключевая ставка постоянно снижалась, а соответственно и падали ставки по банковским депозитам. На этом фоне физические лица искали альтернативу вкладам. Во-вторых, продолжающийся отзыв банковских лицензий. За четыре года более 300 банков лишились лицензий, это привело к росту недоверия к банковской системе. В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на биржу и финансировал экономику напрямую. Для этого была создана программа налоговых льгот, которая стимулирует все больше инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги.

В 2015 году правительство запустило особый вид брокерского счета – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Главная его «фишка» состоит в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на бирже, любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства. При этом можно выбрать один из двух вариантов преференций: либо получить вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы, либо не платить налог в 13% от доходов по торговым операциям.

Фото: А. Фёдоров

Эта программа привела к открытию более 700 тыс. инвестиционных счетов, 70% из них открыты новыми клиентами, которые никогда не проводили операции на бирже и брокерских счетов не имели. Этой программе пятый год, все развивается, мы надеемся на более активный приток средств на рынок ценных бумаг.

«Государство сделало колоссальный шаг в сторону частных инвесторов, но их доля пока крайне мала»

Более 700 тыс. открытых инвестиционных счетов - это действительно большая цифра для российского фондового рынка. Но, с другой стороны, если сравнивать с западными странами, пока она выглядит скромно, отмечает Вадим Исаков, директор Северо-Западного филиала «Премьер БКС»:

Фото: А. Фёдоров

– Какая доля активного населения инвестирует в рынок ценных бумаг? В США через взаимные, фонды, страховые компании это доля доходит до 100% от экономически активного населения инвестирует в рынок ценных бумаг. В России в лучшем случае эта доля составляет 5-10%. Это очень мало.

Действительно государство сделало колоссальный шаг в сторону частного инвестора, количество льгот зашкаливает. Нам хотелось бы, чтобы люди больше сил и времени вкладывали в собственное образование, чтобы могли воспользоваться теми преимуществами, которые дает рынок. Надеемся, что мероприятия БКС по финансовой грамотности приведут к притоку инвестиций населения на рынке ценных бумаг.

«Я открою секреты, как выбрать тип ИИС»

Эдуард Семёнов, директор филиала «Премьер БКС» в Иркутске, уверен, что основная цель подобных мероприятий – это повышение финансовой грамотности, возможность дать клиенту разобраться в новых финансовых продуктах и услугах, а значит, научиться правильно принимать решения и увеличить свои активы. Дополнительным преимуществом конференций является возможность задать вопросы экспертам, ведь живое общение ничто никогда не заменит. Эдуард Семёнов поделился секретом, как выбрать тип ИИС:

Фото: А. Фёдоров

– Три года – это максимальный срок, который вам дается, чтобы определиться с выбором типа ИИС, если счет уже открыт. Открою некоторые секреты. По типу А экономически выгоднее делать возврат сразу, не ждать 3 года. Если вы внесли, например, деньги на ИИС в октябре, в январе подали декларацию, в апреле вы получите 13%. Получается, что за полгода вы получите 13% возвращенных денег дополнительно к тем доходам, которые вы заработаете на ИИС. На мой взгляд, это очень выгодно.

Но если ваш доход от инвестиций на ИИС гораздо выше, тогда вам вычет делать экономически не целесообразно. Поэтому надо выбирать второй тип льгот – тип Б.

«Отличие структурного продукта от прямых инвестиций в рынок заключается в том, что мы можем заработать меньше, но мы не потеряем»

Структурный продукт называют современной формой инвестиций. На самом деле этот продукт стал модной формой инвестиций, потому что инвесторы поняли, как он работает, и как они будут зарабатывать, считает Франц Хеп, управляющий директор по развитию структурных продуктов «БКС Капитал»:

Фото: А. Фёдоров

– Рынки непредсказуемы, а структурный продукт позволяет соединить депозит, страховку депозита с возможностью инвестировать в рынок.

Мы делаем разные структурные продукты с защитой капитала, с коэффициентом участия. Чем выше возможный доход – тем выше риск. Это аксиома. Ничего бесплатного не бывает, не верьте, если вам продают продукт с высокой доходностью и без риска.

Годовая доходность зависит от рынка, но отличие структурного продукта от прямых инвестиций в рынок заключается в том, что мы можем заработать меньше, но мы не потеряем. В 2018 году 99% наших клиентов заработали на структурных продуктах 16% годовых, в 2017 больше 19% годовых. Эти цифры говорят о многом.