«Галерея Revoлюция»: не только бизнес

«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.

фото А.Федорова

1. Революция

Михаил: Идея торгово-выставочного пространства витала в воздухе давно. В 2008 году – тогда мой магазин M-Studio уже работал в бизнес-центре Sobranie – его собственники обратились к нам за помощью в ее реализации. Хотелось сделать что-то интересное и необычное. Решение создать необычное пространство, объединить бизнес и творчество было коллективным – нам удалось собрать единомышленников под одной крышей, через год одного этажа оказалось мало: запустили второй.

Одним из создателей Галереи был Сергей Шергин, известный иркутский дизайнер. Благодаря ему «Revолюция» выглядит именно так. Здесь главное то, что каждый из нас представляет. Здесь нет отвлекающих элементов, все лаконично. Именно Сергей предложил дать торгово-выставочному центру такое название. Сказал: «Давайте не будем бояться и назовем его Revолюция». Не потому, что здание находится на улице Октябрьской Революции, а потому, что наша идея для 2009 года была действительно – в хорошем смысле – революционной.

Антон: В тот момент мы, сами того не понимая, действуя интуитивно, создали новый долгосрочный тренд. За этот десятилетний период многое менялось: одни проекты закончили свое существование, другие – начались. Но главное – мы смогли запустить этот тренд, который до сих пор позволяет нам делать то, что мы делаем, работать, гордиться этим местом. Мне кажется, это очень ценно.

фото А.Федорова

2. Резиденты

Антон: Сегодня в «Revолюции» представлено около 20 компаний. Предметы интерьера, обои, плитка, отделочные материалы, мебель, сантехника, краски, декоративная мастерская, ткани, светильники, ковры – все, что нужно для решения задач дизайна, собрано в одном месте.

В первую очередь, наша идея состояла в том, чтобы не создавать искусственную конкуренцию внутри – пространство ведь небольшое – а подобрать резидентов таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Чтобы, работая в «Галерее Revолюция», дизайнер мог, не выходя из нашего пространства, полностью отремонтировать и обставить дом.

Михаил: Решение о каждом новом резиденте Галереи принимается коллективно. Мы очень скрупулезно подходим к этому вопросу. Для нас крайне важно, чтобы человек был профессионалом своего дела или очень сильно горел им. На самом деле, у нас есть примеры, когда люди приходили к нам только с идеей и развивали свои новые проекты уже здесь, вместе с нами. Но в любом случае – и только входя в бизнес, и уже имея предпринимательский опыт, человек должен, в первую очередь, любить то, что он делает.

3. Синергия

Михаил: Идея собрать под одной крышей единомышленников была сразу воспринята резидентами хорошо. На самом деле, раньше в Иркутске вообще вся жизнь была сосредоточена только в торговых центрах – в «Городе мастеров», на «Фортуне». Магазинов вне ТЦ практически не существовало. Бизнес у всех развивался именно в объединении. Поэтому вопросов к нашему формату ни у кого не возникало с самого начала: у всех было понимание, что вместе мы - сила. Синергетический эффект действительно работает.

фото А.Федорова

4. Сообщество

Антон: «Галерея Revолюция» – это история не только про бизнес, это история про сообщество. Есть много вещей, которые мы делаем совместно. Проводим различные мероприятия, привозим лекторов, делаем выставки. Все наши резиденты – люди с активной жизненной позицией. И если им не все равно, что происходит вокруг, то они не только к окружающему миру, к себе, но и к бизнесу относятся таким же образом. Это важно.

5. Творчество

Антон: Деньги в «Галерее Revолюция» мы зарабатываем только на торговом пространстве. Творческая, выставочная деятельность доходов не приносит, она нужна для другого: для жизни, для атмосферы. Нам неинтересно просто зарабатывать деньги – это очень скучно. Мы хотим зарабатывать их красиво, с пользой для людей.

Эта идея была у нас изначально – предоставлять наше пространство творческим людям, тем, кто только становится на этот путь. Мы можем себе позволить проводить разные мероприятия совершенно бесплатно, без бюрократических проволочек. Молодежь хочет выразиться, показать себя, но зачастую у них просто нет места для реализации своих проектов. У нас это возможно: мы предоставляем площадку, оборудование безвозмездно. Концерты, театральные постановки, перфомансы, вечеринки, ярмарки – в «Revолюции» проходит порядка ста мероприятий в год.

фото А.Федорова

6. Воспитание вкуса

Антон: Создание Галереи было революционным еще и потому, что спроса на дизайнерскую продукцию, готового потребителя тогда, в 2009-м, не было. Риск? Конечно, это был риск. Но ведь когда делали телефон Apple, на него тоже не было спроса – потому что никто не знал, что это такое. А потом – в очереди за ним стояли. Так что не всегда это правильная формула, что нужно «идти за спросом». Не надо ждать – предложение может сформировать спрос.

Мы так и делали. И эта задача – воспитать вкус, показать, каким может быть дизайн, какие есть материалы и варианты их применения – была главной изначально. Наши резиденты начали развивать дизайнеров и потребителей. И мы до сих пор это делаем – организуем выставки, презентации новых продуктов и тенденций, привозим различных лекторов. Процесс обучения не прекращается.

фото А.Федорова

7. Гости

Михаил: Наш потребитель сегодня – это современный человек, который интересуется дизайном, обладает вкусом, для которого важна та среда, в которой он обитает. В «Revолюции» нет толп народу, как в торговых центрах, но здесь нет «праздных». Все, кто приходят сюда, – приходят за конкретным продуктом, решением.

Большая часть нашей аудитории – это профессиональные дизайнеры, которые идут к нам, зная, что смогут решить здесь все свои задачи. Специалисты, которым комфортно с нами работать, которые понимают и разделяют нашу философию, идею, совпадают с нами в восприятии мира. Приходят к нам люди и без дизайнера, обладающие вкусом, чувством прекрасного, понимающие, что им нужно. В этом случае мы помогаем им сориентироваться в широчайшем ассортименте наших возможных предложений.

Есть стереотип, что в «Revолюции» достаточно дорого. Но это не так. Здесь есть разные товары – и дорогие, и вполне доступные. Слово «дешевые» я произнести не могу, потому что хорошие и красивые вещи в любом случае стоят денег. Но всегда есть возможность реализовать идею и без баснословных бюджетов. Мы стремимся дать инструменты для того, чтобы делать разный дизайн.

фото А.Федорова

Антон: За десять лет у нас появилось множество постоянных, лояльных клиентов, которые делают у нас уже не первую, не вторую и даже не третью покупку. Есть профессиональные дизайнеры, которые с нами работают все эти годы, есть молодые ребята, которые только начинают свой путь – и тоже приходят к нам, не только за товарами, но и за знаниями.

И, что важно, есть просто люди, которые интересуются этой темой – строят свои дома, обустраивают квартиры. Таких очень много, и это радует. Потому что, если раньше дизайн был историей, скорее, недоступной, «про какие-то дорогие дома», то сейчас – и это правильно – все люди хотят сделать свое жилье красивее, интереснее, удобнее. И это на самом деле можно сделать – за вполне вменяемые деньги. Можно просто покрасить стены и купить, возможно, дорогую акцентную вещь (панно, люстру, кресло или роскошные портьеры), главное, чтобы она была к месту – и это будет интерьер. Здесь главный вопрос – не вопрос денег, а вопрос идеи.

8. Человечность

Михаил: В «Revолюции» совершенно особое отношение к арендаторам, резидентам – это я могу сказать как предприниматель с более чем 20-летним стажем. За десять лет существования пространства бывало всякое. Галерея открылась сразу после кризиса 2008 года, потом случился декабрь 2014-го. Мы переживали и взлеты, и трудности, случались и задержки по арендной плате. Но никто не опечатывал павильоны. Наоборот, помню такой момент: управляющая компания собрала нас, резидентов, и говорит: «Ребята, мы приняли решение снизить вам аренду». Представляете?

Я уверен: «Галереи Revолюция» никогда в жизни не было бы, если бы не «Система АМТ» и их отношение. Не каждый безвозмездно отдал бы площадь под театр, например. А они сделали это – и театр танца Владимира Лопаева живет и развивается.

Конечно, при таком подходе какие-то деньги теряются – в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной – приобретаются куда более важные, нематериальные активы.

фото А.Федорова

9. Эволюция

Михаил: Мы открылись революционно, но вся наша история – это все-таки эволюция. И она продолжается. Кто-то из резидентов уходит, кто-то приходит – и приносит новую энергию, новые смыслы. В «Галерее» нет застойного воздуха. Я во многие магазины сейчас захожу и даже запах чувствую – там воздух «не ходит». А здесь – движение все время. Есть жизнь. И почему? Потому что нас много. Был бы кто-то один – не было бы такого. Галерея – это уже целый организм.

10. Смысл

Антон: Нас часто спрашивают, зачем мы все это делаем. Это история не про деньги. Это история про нашу жизнь. Мы хотим сделать мир вокруг себя красивее, комфортнее, удобнее. Может, это звучит пафосно, но мы не можем жить по-другому – только так или еще лучше.

Елена Бодрова, исполнительный директор РГУД:

– В Иркутске есть люди, которые здесь ЖИВУТ – и по городу это сразу видно. Это действительно заметно – когда бизнесмены здесь живут и планируют, что проживут в этом городе какое-то длительное время, что здесь будут расти их дети, что здесь они проведут свою старость. Именно сегодня, когда есть глобальная конкуренция городов внутри страны – что, думаю, все уже чувствуют – это особенно важно. Я пятый раз в вашем городе и каждый раз открываю для себя не то что проекты – я открываю людей.

фото А.Федорова

Елена Демидова,

Газета Дело





Центр архитектуры и дизайна «Галерея Revолюция» – необычное торгово-выставочное пространство. Занимает два этажа БЦ Sobranie на ул. Октябрьской Революции.

В бутиках галереи собраны оригинальные и необычные бренды для современного ремонта и расстановки актуальных акцентов в интерьере. На территории Галереи проходят также неформатные выставки и открытые лектории. Работает бар, являющийся признанным гастрономическим местом города.

Резиденты «Галереи Revолюция»:

Студия Краски «Flugger»

Профессиональное и декоративное освещение «LampaProject»

Ковры и ковровые покрытия «CloverCarpet»

Английские краски « Little Greene – Shelter»

Студия текстильного дизайна «STD»

Модные обои, керамическая плитка, лепной декор «M-STUDIO»

Интерьерная компания «ART PLAY»

Интерьерная сантехника «PIONEER»

Домашние кинотеатры и аудио системы – студия «Fonograf»

Итальянская мебель для дома и улиц «Scabdesign»

Дизайнбюро «MaslakovaDesign»

Инженерная компания и шоу-рум электрики «ZARYAD»

Индивидуальные столярные решения «InteriorDoob»

Гастрономический бар «DesignBar»

Парфюмерный и ювелирный бутик «GHP»

Книжный бутик для детей и родителей «Kukulya»

Салон дверей «Sofia»

Бутик Apple38.ru