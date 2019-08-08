«Пора попробовать загородную жизнь на вкус». Организаторы «Свой дом EXPO» – о том, что ждет гостей на выставке

Чуть больше месяца остается до одного из самых ярких событий на загородном рынке Иркутска. Выставка трендов архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» пройдет в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября. Профессионалы представят свои лучшие идеи и решения, а гости смогут проголосовать за понравившиеся проекты. Но это – далеко не все, что ждет посетителей и участников выставки. Подробнее – в нашем материале.

Лора Кузнецова, организатор выставки, руководитель по маркетингу девелоперской компании «Meta_Group»:

Тренды и эксперты

– Выставка будет интересна как тем, кто только подумывает о переезде за город, так и тем, кто уже давно там живет. Я вижу несколько причин приехать на «Свой дом EXPO».

Во-первых, посмотреть, что же это такое – «Поселок в лесу «Патроны Парк». Так ли там все красиво и атмосферно, как пишут.

Во-вторых, те, кто только планируют строить свой дом, смогут увидеть своими глазами ту архитектуру, которую сами профессионалы называют трендовой – работы из Москвы, Японии, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов, которые считают актуальными сами создатели.

То же самое и по дизайну интерьера: гости смогут выбрать тот стиль, направление, которые хотели бы воплотить в своем загородном доме. Более того, познакомиться с дизайнерами лично, задать им вопросы, договориться о сотрудничестве.

Помимо этого, прямо на выставке с архитекторами и дизайнерами можно будет обсудить свою собственную идею реализации внешнего вида дома или внутреннего его обустройства. Спросите у экспертов, как именно можно воплотить вашу мечту в реальность!

Если вы уже построили свой дом, то есть смысл приехать и посмотреть, как можно модернизировать, автоматизировать, улучшить качество жизни в доме и на его территории. Для этого партнеры создают свои экспозиции в коттеджном квартале и в течение двух дней будут рассказывать про отделку, автоматизацию, ландшафт, охрану и многое другое.

Особая атмосфера

Гости «Свой дом EXPO» смогут провести время за городом, отдохнуть, посетить выставку фоторабот Евгения Доманова, вкусно пообедать на природе. Мы подготовили 130 посадочных мест на свежем воздухе, прогулки по поселку, тест-драйвы, живую музыку. Продумали эстетику самой площадки, чтобы было красиво для глаз, приятно для ушей, вкусно и душевно.

На выставке каждый гость сможет «попробовать на вкус» загородную жизнь. Буквально – отдохнуть в кресле с видом на лес, с бокалом вина и рыбой-мясом-овощами или фруктами-гриль на красивой тарелке, в приятной компании, когда ребенок – на площадке с другими детьми, а сквозь легкую музыку слышно шум леса и пение птиц. И воздух можно пробовать на вкус: густой, лесной, осенний. Это расслабленная лаунжевая обстановка, которая больше похожа на курорт, чем на ярмарку. И внешне, и по наполнению. Гораздо тише. Архитектурней. Концептуальней.

Ольга Толмачева, маркетолог, руководитель рекламных проектов «Патроны Парк»:

Комплексный подход

«Сегодня это главное мероприятие с таким мощным составом участников. Натуральность локации. Новинки в материалах. Тенденции в каждом из направлений», – так отзываются о выставке наши партнеры. Мы скажем больше: «Это новый, комплексный подход к потребностям заказчика».

Что даст выставка ее посетителям? Множество впечатлений, массу приятных эмоций и безусловную пользу! Время – серьезный, невозобновляемый ресурс. «Свой дом EXPO» дает возможность экономить не часы, а недели и месяцы всем, кто планирует строить свой дом. Ведь основная работа по подбору технологий и материалов уже сделана. Мы собрали все лучшие предложения на одной площадке.

Кроме того, те, кому важна репутация поставщика и личный контакт, здесь смогут пообщаться «глаза в глаза» с руководителями компаний. Выставка «Свой дом EXPO» – это уникальная для вас возможность: не нужно тратить время, штурмовать просторы интернета и посещать десятки салонов в городе. Все, что вы ищете, сконцентрировано в идеальной пропорции в шоу-румах «Свой дом EXPO».

От архитектуры до мебели

На этапе до начала проектирования дома вам будут интересны работы архитекторов и дизайнеров. Вы увидите талантливых представителей профессии и сможете пообщаться с ними лично. Найти «своего» специалиста, который поймет вашу идею и сможет реализовать ее. Также, возможно, вы решите не строить свой дом самостоятельно, а довериться одному из представленных девелоперов.

На этапе строительства дома вам будут важны поставщики строительных материалов. Кирпич, блоки Porotherm, окна, кровли, фасады, все, что связано со строительством вашей мечты – вас удивит выбор, который предоставит наше выставочное пространство.

Когда проект согласован, и строительство может быть начато, мы рекомендовали бы обратиться к экспертам в области благоустройства дома и территории. Это поможет избежать недочетов при застройке. Важны все детали – от систем установки отопительного оборудования и фильтрации воды до электрики и обеспечения воодоотвода с участка. Бассейн, сауна, домашний кинотеатр, системы «умного дома» – все это рекомендуется планировать до начала возведения здания. И тут возникает масса, просто океан вопросов. На выставке вы сможете найти ответы на них. Количество специалистов, которые приедут на выставку специально, чтобы давать подобные консультации – более 80 человек!

Когда ремонт в вашем новом доме подходит к концу, важным становится то, как реализовать дизайн-проект. Какая компания и по какой цене будет комплектовать кухню, сан.узел, мебель в гостиной, люстры? Важно все! От выбора техники в кухню и кровати в спальню до штор и домашнего текстиля. Специально для этих целей мы построили шесть домов, в каждом из которых вы сможете ознакомиться с шоу-румами компаний, ориентированных на комплектацию дома.

«Главное – уникальность и новизна»

Выставка «Свой дом EXPO» соберет не только иркутских профессионалов. В мероприятии примут участие архитекторы и дизайнеры из других городов страны и зарубежья. Все поступающие на выставку заявки рассматривает специальное компетентное жюри – на голосование гостей будут представлены действительно самые оригинальные и интересные решения. Своим мнением о событии поделился член жюри, известный японский архитектор, дизайнер, руководитель студии Shigeo Nakamura Design Office Шигео Накамура.

– Покупка дома – это событие, которое происходит не так часто в нашей жизни и требует больших затрат. Здесь важно учитывать не только ваше состояние на сегодняшний день, но и рост семьи, старость, будущее поколение. На выставке «Свой дом EXPO» вы сможете ознакомиться с идеями и современными трендами в строительстве загородных домов.

В Японии, например, сегодня популярны такие направления:

Стиль Natural (Натуральный) – подразумевает использование натурального озеленения и природных материалов.

Стиль Industrial (Промышленный). В этом стиле используются черный металл, темно-коричневое дерево, материалы с неровной поверхностью, например, бетон. Отделка бетонными панелями – как внешних фасадов, так и внутренних помещений – очень широко распространена сейчас в Японии.

Современный минимализм – это спокойные цвета на основе монотона.

Также японцы любят использовать современную классику. Это универсальный дизайн, который не подвержен влиянию трендов. Метод сочетания современного искусства и классической мебели, смешения западной и азиатской культур.



Главное в современном дизайне – уникальность и новизна. Это могут быть не только ультрасовременные решения, но и старые традиционные стили в современном исполнении. Хороший дизайн должен иметь собственную историю, логику: почему использована эта форма? Почему именно эти материалы? Именно такие проекты будут представлены на выставке «Свой дом EXPO».

«Свой дом EXPO. Тренды Архитектуры и Дизайна»

Дата: 14-15 сентября 2019 года

Место: Поселок в лесу «Патроны Парк»

Вебсайт: dom-expo.com

Дневник выставки и «живые» подробности – в сториз инстаграм Patronypark: www.instagram.com/patronypark/

#СвойДомЭкспо

#ПатроныПарк