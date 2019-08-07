​​​​​​​Андрей Березной, МТС: «Непрофильную деятельность имеет смысл отдавать на аутсорс»

Физлица вовсю пользуются облачными технологиями, начиная от «второй памяти» на телефоне до соцсетей. Бизнес, привыкший владеть собственными серверами, тоже переходит «в облака», причем спрос на эти услуги растет кратно. О том, какие новые технологии использует бизнес Приангарья, как справляется с обработкой увеличивающегося объема данных, Газета Дело попросила рассказать Андрея Березного, директора филиала МТС в Иркутской области.
Спрос на облака растет
«Крупные компании сталкиваются с серьезной технологической проблемой – ростом объема данных, – объясняет Андрей Березной. – Огромный массив информации нужно хранить, быстро обрабатывать и защищать от уничтожения и увода. Чем крупнее компания, тем более мощные сервера ей приходится закупать, и тем более высокий уровень ИТ-специалистов нужен для поддержки информационной системы.
Непрофильную деятельность имеет смысл отдавать на аутсорс. Компании, которые идут по пути повышения производительности, так и делают. И я согласен с этим: бизнес должен сосредоточиться на том, что умеет делать лучше всего – создавать продукты и услуги для клиентов, а не тратить время на администрирование программ и серверов.
Сегодня облачными услугами пользуется ритейл, финансовые компании, производство. По данным облачного провайдера #CloudMTS, в первом полугодии 2019 года объем хранимых и обрабатываемых в «облаках» данных в России, вырос в семь с половиной раз по сравнению с первым полугодием прошлого года. В Иркутской области облачные сервисы больше всего востребованы в отраслях ритейла (35%), дистрибуции (15%) и промышленности (50%). Российские компании переносят в облако как внутренние системы – базы данных, учетные системы, тестовые среды для разработки новых сервисов, так и внешние – интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы,
Переход в облако – это возможность оптимизировать текущие издержки на 25-30% ежемесячно. С внедрением облачных технологий происходит значительное ускорение time-to-market. Как показывает наш опыт, облака позволяют не менее чем на 50% повысить скорость разработки и вывода новых продуктов на рынок. К примеру, облака позволяют крупным компаниям и корпорациям справиться с долгими тендерными процедурами, каждый раз проводя новую закупку. Вместо этого можно заключить договор с облачным провайдером, а далее – просто наращивать объемы услуг. Как следствие, бизнес становится более гибким и подвижным в реализации изменений и внедрении инноваций.
ИТ-инфраструктура в облаке: как обеспечить безопасность бизнеса?
Вопрос о безопасности – один из самых актуальных для пользователей. Важно помнить, что до 80% вирусов отлично живут в виртуальной среде, не нуждаясь в каких-либо модификациях. Как правило, атакующие пользуются тем, что компании недостаточно хорошо справляются с защитой расширяющихся облачных конфигураций.
Облака совершенствуются и заказчикам становятся доступны новые сервисы безопасности. Облачный провайдер способен стать для компаний «фабрикой» по безопасности, вместо того, чтобы устраивать кустарную мастерскую на собственной территории. Обращаясь к крупному провайдеру, такому, например, как #CloudМТS, заказчик может не только выбрать нужный объем вычислительных ресурсов, но и вместе с этим подключить сервисы информационной безопасности. Так, минувшей весной в партнерстве с «Лабораторией Касперского» компания МТС запустила новую для российского рынка услугу по антивирусной защите критически важных корпоративных ИТ-ресурсов, приложений и данных, размещенных в публичном облаке. Решение предоставляется по подписке, обладая одной из самых низких цен на рынке. Оно сканирует виртуальные файловые системы, распознает и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, а также предотвращает сетевые атаки и фишинг. Использование подобных решений позволяет на треть снизить затраты на защиту данных по сравнению с покупкой традиционных лицензий
«Сервис «Антивирусная защита виртуальных машин» используют коммерческие компании и госучреждения, которые работают с персональными данными граждан, – рассказал Андрей Березной. – Среди них: банковский сектор, ритейл, страховые компании, организации сферы ЖКХ и здравоохранения. Они «приходят» к облачным провайдерам для того, чтобы выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных».
Крупные провайдеры, как правило, имеют в своих облаках аттестованные сегменты, позволяющие безопасно хранить персональные данные в соответствии с требованиями законодательства. В таком случае компаниям не нужно самостоятельно «строить» всю систему для работы с персональными данными. Например, приобретать сертифицированное оборудование, применять российские криптографические средства».
Супербыстрые вычисления экономят время и снижают затраты
Вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам или суперкомпьютерам. Бизнесу Приангарья стал доступен облачный сервис для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Он способен более чем в 100 раз ускорить вычисления.
«Новое облачное решение уже апробировано российским бизнесом, – рассказал Андрей Березной, – после тестирования услугой пользуется один из крупных российских ритейлеров, известный банк, а также ряд компаний по мониторингу транспорта, которые обрабатывают большие объемы видеоконтента.
Производительность сервиса сравнима по производительности с более чем сотней обычных серверов. Благодаря этому крупный бизнес получил возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.
Решение предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Digital-экосистема или умное пакетирование услуг
Многие крупные компании сегодня идут в направлении предоставления набора сервисов, их умного пакетирования для клиентов. Такой подход, по словам Андрей Березного, ценит в первую очередь крупный бизнес, которому важна скорость реакции на изменения рынка и ускорение бизнес-процессов. Например, при наличии экосистемы у одного провайдера можно будет по упрощенной процедуре заказать внедрение чат-бота, сбор, хранение и обработку больших данных, автоматическую передачу информации с удаленных объектов.
«МТС движется именно в этом направлении, формируя вокруг бизнес-клиента digital-экосистему, – рассказал Андрей Березной. – В нее уже сейчас входят не только ИТ-услуги, но и сервисы интернета вещей, искусственный интеллект, инструменты обработки больших данных, кибербезопасности, облака и телеком. Экосистемный подход лежит в основе обновленной стратегии нашей компании до 2021 года.
Сейчас более 60% наших клиентов пользуются комплексом ИТ- и телеком-услуг. Например, сейчас заказчики могут воспользоваться одновременно и облачными ресурсами, и защищенными каналами связи, и все это в рамках одного договора.
В Иркутской области с развитием облачного бизнеса мы связываем глобальные планы по выходу МТС на принципиально новый уровень в качестве провайдера цифровых услуг. За последнее время мы значительно укрепили свои позиции на рынке облаков за счет развития собственной облачной платформы и запуска новых сервисов, а также благодаря приобретению одного из крупнейших в России провайдеров «ИТ-Град». Мы продолжаем развиваться: сейчас мы работаем над контейнерными сервисами, которые обеспечат возможность быстрого развертывания приложений в облаке и внедрения современных подходов, таких как микросервисные архитектуры».